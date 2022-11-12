Скандальная Меган Маркл оказалась популярней свекра, британского короля Карла III

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря на то, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл сложили полномочия старших членов британской королевской семьи и, по их словам, сбежали от навязчивого внимания прессы в США, они продолжают оставаться одними из самых популярных персонажей, имеющих отношение к семье британских монархов.

Так, по интересу общественности к своим персонам они обошли даже новоиспеченного короля Карла III.

Рейтинг популярности Виндзоров составили и опубликовала газета Mirror.

При этом графиня Сассекская обогнала своего мужа – в течение месяца запросы с ее именем поступают в мировые поисковые системы 4,5 миллиона раз. И в рейтинге популярности членов королевской семьи Меган Маркл расположилась на третьем месте.

Сразу за ней, на четвертой строчке, разместился ее супруг. Хотя его в сети ищут гораздо реже – всего 1,4 миллиона запросов ежемесячно.

Обошли же беглых герцогов покойная королева Елизавета, занявшая первое место рейтинга, и Кейт Миддлтон, ставшая второй.

На пятом месте расположилась принцесса Диана, погибшая 25 лет назад. Ее имя поисковые системы обрабатывают в месяц около миллиона раз.

И только на шестом месте находится нынешний король Карл III.