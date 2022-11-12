Посеявшее во всем мире панику предсказание суперкомпьютера оказалось фейком

Кажется, верить суперкомпьютеру World One нельзя Фото: REUTERS

На днях многие СМИ опубликовали очередное грозное пророчество о якобы скором и неминуемом конце человечества.

В коротких заметках и огромных статьях говорилось, что созданный учеными в 1973 году суперкомпьютер под названием World One, единственной задачей которого является ситуативное прогнозирование развития человечества, якобы выдал следующую информацию: между 2040 и 2050 годами жизнь на планете в том виде, в каком мы ее знаем, прекратится.

– Если мы ничего не предпримем, качество жизни упадет до нуля, – приводили доводы суперкомпьютера западные СМИ, вслед за которыми и некоторые отечественные издания стали перепечатывать эту страшилку.

На поверку же выяснилось, что авторитетные источники ничего не могут сказать ни о существовании самого суперкомпьютера, ни о его предсказаниях.

А вот опрошенные эксперты высказали большие сомнения по поводу того, что в 1973 году могла быть построена такая умная машина, к которой с точки зрения современных технологий было бы применимо название «супер» – слишком далеко шагнула электроника за последние полвека.

Зато в Сети, которая все помнит, отыскалась забавная статья трехлетней давности, сообщающая о том, что в 1973 году группа ученых из американского Массачусетского технологического института, используя самый мощный на то время компьютер MIT (World3), попыталась просчитать модель будущего и пришла к выводу, что человечество может погибнуть до наступления 2040 года. Но этот компьютер сегодня сравним примерно так же, как счет на пальцах с вычислениями на калькуляторе.

Старый газетный материал зачем-то «выкопали и оживили», и фейковое предсказание напугало людей.