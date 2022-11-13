Вынужденный уход из профессии, отсутствие детей, смертельные болезни: Как Елена Цыплакова нашла счастье вопреки всему

Кредо Елены Цыплаковой - никогда не предаваться унынию Фото: Борис КУДРЯВОВ

Елена Цыплакова родилась 13 ноября 1958 года в Ленинграде в семье художников-графиков. Ее отец Октябрь Иванович (необычное имя дали в честь Великой Октябрьской революции) был одним из лучших промышленных художников Ленинграда. Восемнадцатилетним мальчишкой он ушел на фронт. И вернулся с войны инвалидом, с простреленными ногами и лёгкими. Со временем это спровоцировало открытую форму туберкулёза с лёгочным кровотечением.

Из-за болезни отца Лену отправляли в оздоровительный интернат, где она впервые столкнулась с жесткостью: в «воспитательных» целях детей ставили босиком на кафельный пол в туалете. Эти экзекуции отразились на ее здоровье и в дальнейшем.

ПЕРВАЯ РОЛЬ «ПО БЛАТУ»

Первую свою роль она получила благодаря приятелю отца, художнику-графику Николаю Юдину, у которого жена – начинающий на тот момент режиссер Динара Асанова. Динара пригласила хорошенькую пятнадцатилетнюю Леночку в свой дебютную картину «Не болит голова у дятла». И сразу на главную роль. Так Цыплакова впервые появилась на экране. Фильм вышел на экраны в 1974 году, Цыплакова сыграла семиклассницу красавицу Иру Фёдорову. После этого на неё посыпались предложения от режиссёров. К окончанию школы она снялась в 5 фильмах, и это определило выбор профессии.

Дебютная роль в картине «Не болит голова у дятла».

СОТНИ КРЕСТНИКОВ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

После школы Лена уехала из Ленинграда в Москву поступить театральные вузы. Её приняли в ГИТИС на актёрский факультет. Она почти сразу отказалась от помощи родителей, обеспечивая себя съемками в кино, из-за этого возникли обычные трудности, когда студентам театральных вузов запрещают сниматься. Ей пришлось из ГИТИСа перевестись во ВГИК, сдав экстерном сразу четырнадцать экзаменов.

Настоящее признание и народная любовь к ней пришли после выхода на экраны подростковой мелодрамы «Школьный вальс», где Цыплакова сыграла главную героиню Зосю Кнушевицкую. По сюжету Зося влюбляется в своего одноклассника, беременеет и рожает ребенка до окончания школы. Из-за этого «аморального» сюжета картина долго пролежала на полке. Тогдашнее киноначальство показало ее на съезде учителей. Педагоги назвали «Школьный вальс» вредным, фильмом. Как ни странно, выходу на широкий экран помог комсомол, который убедил, что фильм полезен именно в воспитательных целях. На просмотр «Школьного вальса» водили целыми классами и потом устраивали обсуждение.

С Сергеем Насибовым в мелодраме «Школьный вальс».

Цыплаковой приходили сотни писем от благодарных девушек за то, что подала пример. «Многие девушки, будучи беременными, посмотрели картину и решили рожать. Навскидку: у меня по всей стране - сотни (может, и тысячи) крестников», - призналась «КП» Елена.

Молоденькая, очаровательная актриса с идеальным личиком стала секс-символом 70-80-х. Ее родинка над левой губой сводила мужчин с ума. Когда она снялась в музыкальной картине «Д’Артаньян и три мушкетёра» зрители возмущались, почему роль Констанции дали не ей (она сыграла служанку Миледи Кэтти).

В образе Кэтти из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера».

ПОСЛЕДСТВИЯ МАЛЯРИИ

Цыплакова снималась по 3-4 фильмах в год. И казалось, так будет продолжаться, но красавицу-актрису как будто бы сглазили.

После неудачной операции и приёма гормональных препаратов Елена сильно поправилась. Следом была поездка в Африку на неделю советского кино, где она заразилась малярией. И снова - гормональное лечение, что привело к еще большему набору веса - до 112 кг. На успешной актерской карьере пришлось поставить крест.

Цыплакова изменила образ жизни, занялась духовными практиками, в результате исцелилась от своих болезней. В интервью она рассказывала, что ее духовный отец читал молитву над водой. И она пила намоленную воду и худела-худела. За три месяца - на 25 килограммов без диет и гимнастик.

Но к былым идеальным формам так и не вернулась, зато реализовала себя в качестве режиссёра. Она сняла несколько фильмов: «Гражданин убегающий», «Камышовый рай», «На тебя уповаю», сериалы. «Я снимала два сериала подряд. Один - 266 серий, другой - 288. На все про все ушло два года десять месяцев», - рассказывала Цыплакова. Перенапряглась.

После съемок «Кармелиты» она в прямом смысле слова слегла. Возникли серьезные проблемы с ногами, с периферической нервной системой. Её буквально носил на руках её третий муж Павел.

Настоящее счастье Елена обрела в браке с третьим мужем Павлом. Слева - его дочь Юлия.

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ ОБРЕЛА В 50 ЛЕТ

Цыплакова была три раза замужем. Первый брак был мимолетным. Ходят слухи о ее романтических отношениях с коллегой по Малому театру Виталием Соломиным, с которым она познакомилась еще на съемках «Школьного вальса». В фильме он играл её отца. А в жизни Соломин был женат, в его семье подрастала обожаемая дочь, к тому же он был старше Цыплаковой на 17 лет. Но в нем - такая бездна обаяния, что не устоять. Их роман развивался почти как в «Зимней вишне», где герой Соломина мечется между женой и любовницей. Любовнице обещает уйти из семьи, просит немного подождать, но все равно не уходит. И так несколько лет. Говорят, Цыплакова дала ему отворот поворот, когда узнала, что жена Виталия Мефодьевича ждет второго ребенка.

В 1984 году Елена вышла замуж за успешного врача-стоматолога Сергея Липеца. С ним прожила тринадцать лет, и как будто бы была счастлива. Но и этот брак распался. Своего нынешнего мужа она встретила случайно на улице, когда у нее не завелась машина. Ей на помощь пришел Павел Щербаков, который помог починить автомобиль. Они обменялись телефонами, стали созваниваться. Она вышла замуж за Павла в 48 лет. И этот третий брак стал счастливым.

Кредо Елены Цыплаковой - никогда не предаваться унынию. Радоваться жизни всегда: в любой ситуации можно найти позитив. Именно это помогает преодолевать трудности, которых в жизни очаровательной талантливой актрисы было немало.