Минобороны заявило об уничтожении 30 иностранных инструкторов и наемников в Запорожье

Вместе с живой силой врага сожжены десятки танков, бронемашин и автомобилей различного назначения. Фото: стоп-кадр видео МО РФ
Минобороны России сообщает об уничтожении высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Дубиевка Черкасской области арсенала с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины. А в ходе контрбатарейной борьбы в Запорожье ликвидированы три артиллерийские системы М777, производства США, и с ними до 30 иностранных инструкторов и наемников, входивших в состав артиллерийских расчетов.
«На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск», - также сообщил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Генерал-лейтенант также перечислил потери ВСУ за сутки в ряде районов проведения специальной военной операции: на Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп, усиленных националистами, дважды безуспешно предпринимал попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики за сутки составили до 110 военнослужащих, на Красно-Лиманском направлении - свыше 70 украинских боевиков, а на Южно-Донецком направлении более 60.
Вместе с живой силой врага сожжены десятки танков, бронемашин и автомобилей различного назначения.
Также за сутки подразделениями ПВО, авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 13 снарядов, в том числе 10 реактивных снарядов «HIMARS», 6 беспилотников, вертолет Ми-8, радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183-х районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
333 - самолета.
176 - вертолетов.
2498 - беспилотных летательных аппаратов.
388 - зенитных ракетных комплексов.
6569 - танков и других боевых бронированных машин.
887 - боевых машин реактивных систем залпового огня.
3577 - орудий полевой артиллерии и минометов.
7202 - единицы специальной военной автомобильной техники.