Минобороны заявило об уничтожении 30 иностранных инструкторов и наемников в Запорожье

Вместе с живой силой врага сожжены десятки танков, бронемашин и автомобилей различного назначения. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

Минобороны России сообщает об уничтожении высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Дубиевка Черкасской области арсенала с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины. А в ходе контрбатарейной борьбы в Запорожье ликвидированы три артиллерийские системы М777, производства США, и с ними до 30 иностранных инструкторов и наемников, входивших в состав артиллерийских расчетов.

«На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск», - также сообщил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант также перечислил потери ВСУ за сутки в ряде районов проведения специальной военной операции: на Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп, усиленных националистами, дважды безуспешно предпринимал попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики за сутки составили до 110 военнослужащих, на Красно-Лиманском направлении - свыше 70 украинских боевиков, а на Южно-Донецком направлении более 60.

Вместе с живой силой врага сожжены десятки танков, бронемашин и автомобилей различного назначения.

Также за сутки подразделениями ПВО, авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 13 снарядов, в том числе 10 реактивных снарядов «HIMARS», 6 беспилотников, вертолет Ми-8, радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183-х районах.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

333 - самолета.

176 - вертолетов.

2498 - беспилотных летательных аппаратов.

388 - зенитных ракетных комплексов.

6569 - танков и других боевых бронированных машин.

887 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3577 - орудий полевой артиллерии и минометов.

7202 - единицы специальной военной автомобильной техники.