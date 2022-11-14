Общение живых и мертвых американцев, пережитки шаманизма у народов Севера, спортсмен-гиревик из Нарьян-Мара, укрощение строптивых, измученные и избиенные Илоном Маском

Выборы в США принесли интересные новости Фото: REUTERS

Для политизированной общественности РФ день восьмое ноября был красный день календаря. Публика ждала существенного покраснения конгресса США (красный – тотемный цвет республиканской партии) и вообще разных чрезвычайных новостей из жизни нашего заокеанского соседа. Большого покраснения не произошло, однако, новизна демократии в США все-таки была несомненной.

Два когрессмена-демократа -- Энтони Делюк и Барбара Купер – успешно обновили свой мандат, уже будучи покойниками. Первый – уже месяц как, вторая – спустя две недели после того, как смерть вырвала ее из рядов Демапартии. Все-таки даже в регионах предсказуемого голосования (другое название – "бабайские регионы") и даже при председателе ЦИК В. Е. Чурове, которого заслуженно считали чародеем, отечественная демократия не доходила до того, чтобы избирать усопших.

Хотя почему бы и нет. Президент США Байден отстаивает демократию, основанную на правилах, и отчего бы ему в рамках этих правил не отворить двери мeждy зeмным и зaгpoбным миpoм, чтобы oбщeниe живыx и yмepшиx сделалось обычным явлением. Тем более, что сам он регулярно пожимает руки выходцам с того света, которых мы нашими непросветленными очами просто не видим. Теперь американские избиратели также просветлятся.

Общение с духами верхнего мира сейчас вообще в моде. Изучающие пережитки шаманизма у народов Севера узнали, что Мария-Луиза, старшая дочь норвежского короля Харальда более не будет исполнять обязанности принцессы, после того, как ее связь с с афроамериканским сильным шаманом Дуреком Верреттом вызвала недостаточное понимание у норвежского народа.

Что довольно странно. Древнескандинавские верования очень близки к шаманизму – например, "Прорицание Вёльвы" из "Старшей Эдды", представляющее чистый образец камлания провидицы. Практика культового употребления мухоморов также роднит чукчей и викингов. Можно было бы назначить верховным норвежским шаманом генсека НАТО Столтенберга – тем более, что он все равно уходит с нынешней должности, -- но он камлает как-то вяло, у вяленой трески и то больше огня. Тогда как чернокожий американский шаман куда более зажигательно общается с духами верхнего мира, и не удивительно, что выбор королевской дочери пал именно на него.

Народы Севера вообще по преимуществу духовидцы и чудотворцы. Сильный шаман явился и в Ненецком АО. "С территории торговой базы по ул. Октябрьская в г. Нарьян-Маре пропал спортивный снаряд – гиря весом 24 кг стоимостью семь тысяч рублей", -- говорится в сообщении местных стражей порядка. Гиреносца, пришедшего на дело с двумя детьми, сейчас ищут.

Пляски с бубном, являющиеся необходимым элементом камлания, достаточно легко изобразить. Но пляски с полуторапудовой гирей – это уже высшее искусство шаманизма, доступное только избранным.

Белорусские власти также изобрели, может быть, не столь героический, но при этом довольно эффективный способ гимнастической работы с прессой. 7 ноября в окрестностях Минска был проведен чемпионат по колке дров среди журналистов.

Организаторов соревнования явно вдохновил итальянский фильм 1980 г. "Укрощение строптивого", где живущий анахоретом главный герой (роль исполняет артист Челентано) открывается сельскому пастырю в том, что когда его плоть восстает, он усмиряет ее, отправляясь колоть дрова.

У работников СМИ также регулярно восстает то плоть, то еще чаще неукротимый дух. Посредством же колки дров производится сублимация, и разрушительная энергия преобразуется в созидательную. Возможно, если бы прогрессивный белорусский опыт был известен прежде и наша освободительная пресса по воскресеньям выезжала бы за город соревноваться в колке кряжистых чураков, четвертая власть не пала бы жертвой сомнительных учений.

Европарламент тоже ощущает необходимость в укрощении Илона Маска. Приобретя социальную сеть Twitter, он с каким-то диким вдохновение стал показывать, как новая метла по-новому метет, и организовал избиение преданных Демократической партии и правительству США IT-кадров. И все это под маской свободы слова.

Евродепутаты решили напомнить Маску, что свобода – это не вседозволенность, и намерены вызвать его на ковер. "Ты людям все расскажи на собрании". Предполагаемая картина того, как Маск со словами "Вот стою я перед вами, словно голенький" живописно кается перед избранниками Европы, чрезвычайно их вдохновляет.

Однако, гениальный изобретатель может изобрести встречное пожелание –"Кто вы такие? Я вас не знаю. Пошли <подалее>. <Подалее> пошли". Белорусский метод все-таки надежнее, чем всякие партсобрания. Тем более, что поленница дров, наколотых укрощенным Маском, может быть затем использована для отопления помещений, занимаемых европейскими структурами.