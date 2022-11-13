В результате ЧП пострадали десятки человек
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В Стамбуле 13 ноября 2022 года прогремел мощный взрыв на популярной пешеходной туристической улице Истикляль, есть погибшие и пострадавшие. Турецкие силовики рассматривают версию теракта.
Фото: REUTERS
По данным местного интернет-издания Mynet Haber, генеральная прокуратура Турции уже официально квалифицировала случившееся как террористический акт (кто может за ним стоять, пока не уточняется).
Как отмечает издание Cumhutiyet, в результате взрыва погибли 5 человек, число пострадавших может превышать 30 человек. Поздее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уточнил, что число погибших выросло до шести человек, ранения получили 53 человека.
Фото: REUTERS
Национальности погибших и пострадавших в результате взрыва пока не называются (есть ли среди жертв россияне, также неизвестно).
В турецких соцсетях появились сообщения о том, что местным телеканалам якобы запретили вести прямую трансляцию с места взрыва, турецкое ТВ действительно подобных трансляций в настоящее время не ведет.
Именно на улице Истикляль находится консульство РФ в Стамбуле, однако оно в результате взрыва не пострадало.
Фото: REUTERS