В результате ЧП пострадали десятки человек Фото: скриншот

В Стамбуле 13 ноября 2022 года прогремел мощный взрыв на популярной пешеходной туристической улице Истикляль, есть погибшие и пострадавшие. Турецкие силовики рассматривают версию теракта.

Фото: REUTERS

Что известно про взрыв в Стамбуле 13 ноября 2022

По данным местного интернет-издания Mynet Haber, генеральная прокуратура Турции уже официально квалифицировала случившееся как террористический акт (кто может за ним стоять, пока не уточняется).

Как отмечает издание Cumhutiyet, в результате взрыва погибли 5 человек, число пострадавших может превышать 30 человек. Поздее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уточнил, что число погибших выросло до шести человек, ранения получили 53 человека.

Фото: REUTERS

Национальности погибших и пострадавших в результате взрыва пока не называются (есть ли среди жертв россияне, также неизвестно).

В турецких соцсетях появились сообщения о том, что местным телеканалам якобы запретили вести прямую трансляцию с места взрыва, турецкое ТВ действительно подобных трансляций в настоящее время не ведет.

Именно на улице Истикляль находится консульство РФ в Стамбуле, однако оно в результате взрыва не пострадало.

Фото: REUTERS

Видео взрыва в Стамбуле 13 ноября 2022