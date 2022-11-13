Раскрыты гонорары сбежавших из России звезд: Земфира и иноагенты Галкин* и Макаревич* сбивают ценник

Земфиру теперь реже зовут петь для богатых. Фото: Евгения ГУСЕВА

Осень и зима активное время для гастролей эстрадных артистов. Наши звезды и раньше в этом время часто ездили выступать за границей. Теперь там поют, пляшут и смешат те артисты, кто сбежал из России весной этого года. Предположений об их востребованности за границей от различных экспертов – масса. Но все это – фантазии, а оценить реальную ситуацию можно объективно: просчитав число концертов, прозвонив менеджеров на предмет гонораров. Это мы и сделали – изучили как зарабатывают теперь когда-то популярные у нас артисты.

Есть три главных тенденции. Первая: залы они собирают за границей вместимостью от 1 до 3 (редко 5) тысяч человек, что в пару раз меньше чем на родине; едут по проверенным годами ранее площадкам, начали осваивать и новые города, на которые раньше не было времени. Вторая: публика на выступлениях только русскоговорящая. Третья: доходы упали значительно, так как исчезли основные источники доходов - выступления на частных мероприятиях (стало меньше на 70%); больше нет рекламных контрактов.

Иноагент Моргенштерн*

Рэпер живет в ОАЭ. В ноябре он пел в клубе в Дубае, в октябре в другом клубе презентовал альбом. Один-два раза в месяц выступает там на частных вечеринках для обеспеченных соотечественников. До бегства гонорар был $100 тысяч, теперь поет и за $30 тысяч. Такой же гонорар у иноагента за гастрольный концерт. В ближайший месяц у рэпера 6 концертов в США. Так 1 декабря в Лос-Анджелесе он поет в зале на тысячу мест, средняя цена билета $132. Продано сейчас больше половины зала. Гонорар артиста не зависит от количества проданных билетов и их цены – это забота организаторов. Организаторы платят артисту гонорар, который обговаривают задолго до мероприятия – он зависит от популярности музыканта, вместимости площадки. Очевидно, что сейчас музыкант живет в том числе на миллионы, заработанные ранее на родине.

Земфира

Земфира была очень востребована на частных мероприятий богатых соотечественников. Ее гонорар за предновогодний заказник сейчас €100 тысяч (год назад было €200 тысяч). По слухам есть всего пара заказов от наших за границей: и в ближнем, и в дальнем зарубежье. Певица давно зарабатывала частными заказниками, концерты для поклонников давала редко. В феврале в Москве было два концерта по 9 тысяч человек каждый: первые сольники за пять лет. Потом Земфира уехала жить в Париж, и организаторы сделали ей на осень тур по заграничным городам. Ошибочно связывать цены на гастрольные билеты с заработком артиста. Цены на билеты устанавливает организатор, который заранее договаривается о гонораре, который выплачивает команде звезды. Здесь учитывается степень популярности артиста и вместимость площадки. В туре было 11 городов, последний концерт в ноябре прошел в Лондоне в Royal Albert Hall – все 5 тысяч мест проданы. В Париже зал был на 1300 мест, похожая вместимость и на других площадках. Средняя цена билета – €100. Средний гонорар звезды за один концерт – €110 тысяч, плюс зарплата команде. То есть за свой мини-тур Земфира получила около €1 млн. 210 тыс. (74 млн. руб).

Иноагент Андрей Макаревич*

Андрей Макаревич* с четвертой женой и сыном живут в Израиле, где у музыканта квартира. В Москве у музыканта работает джаз-клуб, бар-ресторан «JAM Club» - банкеты, аренда залов, концерты. Помещения продюсерского центра в столице музыкант сдал в аренду, чтобы не простаивали. В Израиле лидер «Машины времени» презентовал уже вторую линейку собственного вина: запустил продажи, сам проводит дегустации – попасть можно по билетам.

С концертами все плохо. Единичные выступления. Осенний тур «Машины времени» по России отменили еще летом - после неоднократных резких высказываний лидера группы в адрес россиян. Летом музыкант выступал на Кипре, в Израиле – играл со своим квинтетом «Yo5». На заказниках гонорар снизили с €50 тысяч до €40 тысяч, но заказов нет. С февраля 2023 года начинается давно запланированный тур по США – 12 концертов. Боятся сложностей с гастрольными передвижения музыкантов группы из России. На выступления в США продано сейчас более 60% билетов. Так в Нью-Йорке вместимость зала 1500 мест, цена билетов от $80 до $180. Средний гонорар группы за концерт в США $100 тысяч (6 млн. руб). На весну запланирован один концерт – в Тбилиси, перенос с этой осени. Живет Андрей Макаревич теперь преимущественно на накопления и доходы от бизнеса на родине.

«Little Big»

Солисты группы и любовники по совместительству Илья Прусикин и Софья Таюрская снимают жилье в Лос-Анджелесе. На днях Прусикин плакался в интервью западным СМИ: «У меня денег сейчас нет, а жить как-то надо…» Ценник на частное выступление у этой группы приличный ($100 тысяч) – ради него солисты из США готовы соединиться с музыкантами из России и прилететь в любую точку мира. Вот только спроса на заказники после отъезда Ильи и Софьи нет совсем. Наверняка на жизнь у океана Прусикин успел заработать за минувшие три года бешеной популярности. А пока приходится довольствоваться малым: летом солисты пели по кафешкам Лос-Анджелеса – как анимация. Осенью проехались по малым европейским залам (5 концертов – Израиль, Чехия, Германия, Польша, Швейцария), а два ноябрьских концерта в Казахстане отменили – Прусикин и Таюрская не прошли проверку организаторами, да и билеты плохо покупали.

Илья Прусикин сбежал с любовницей на съемную квартиру в Лос-Анджелес, но денег на жизнь не хватает. Фото: Иван МАКЕЕВ

Иноагент Максим Галкин*

Этот иноагент среди сбежавших звезд самый зажиточный артист – по данным последнего рейтинга знаменитостей России от Forbes за год он заработал концертами, рекламой и ТВ – $3 миллиона. В перерывах между съемками колесил по регионам страны с концертами, сразу после его отъезда в Израиль – люди потребовали отмены концертов по нашей стране. В России работы у иноагента больше нет, рекламные контракты с ним разорвали.

Артист разговорного жанра столько заработал, что и особняк жене и детям в Израиле может купить, и жить безбедно долгие годы. Говорят, что сбережения звезды инвестированы в западные банки. А на текущие расходы он зарабатывает непрерывными гастролями. Залы собирает меньше чем на родине раза в три, но в некоторые поехал по второму кругу. Гастрольные контакты у этой звезды за границей давно наработаны, есть свой постоянный зритель – наши бывшие соотечественники. Тур за границей идет непрерывно: Израиль, Прибалтика, разные европейские страны. В 2023 году – Канада, Америка, Германия. В месяц в среднем 10 концертов. Стоимость билетов в Израиле и Прибалтике: от 6 до 10 тысяч рублей. В США: от $100 до $200. Залы компактные – по 1500 – 3000 человек. Средний гонорар за концерт €100 тысяч.

Раньше этот артист был одним из самых востребованных ведущих частных мероприятий у богатых россиян: платили по €120 тысяч. Теперь ценник €100 тысяч, но вести нечего – не более одного мероприятия в два месяца.

*Минюст РФ включил Максима Галкина, Андрея Макаревича, Моргенштерна в список физлиц-иноагентов.