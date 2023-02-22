Америка треснет пополам: какое предсказание Владимира Жириновского скоро исполнится

Владимир Жириновский. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 21 февраля, после Послания президента, журналист «Комсомольской правды» задал несколько вопросов Михаилу Дегтяреву.

- Михаил Владимирович, исполнения каких предсказаний Владимира Вольфовича нам ждать?

- Что Америка треснет пополам. Это уже будет очень скоро.

Потому что то, что делает Байден…

Во-первых, он выступил на разогреве у президента Путина – самого могущественного политика мира, вчера в Киеве он выступал.

- Это был разогрев?

- Конечно.

И второе… Вместо того, чтобы полететь к своим в Огайо, где у них экологическая катастрофа, зачем-то полетел через весь мир к преступному киевскому режиму.

Ему свои граждане не важны. А они это чувствуют. И поэтому Америка треснет.

- Еще какие прогнозы Жириновского?

- … И что от Польши скоро ничего не останется. Владимир Вольфович говорил: поляки доиграются.

- А что бы вы, с учётом политического наследия Жириновского, могли бы нам сейчас посоветовать?

- Поддерживать президента, нашу армию и друг друга. Сплотиться.

- Как ситуация будет развиваться дальше?

- Рост, развитие, забота о людях, повышение всех возможных выплат, зарплат.

И - впереди нас ждёт рост экономический - бурный.

- В стране и в новых территориях?

- Все будет хорошо. Надо держаться вместе.

Вы помните, что Жириновский говорил: русскую землю нужно освободить от киевских оккупантов.

А то, что сегодня происходит… Украину накачивают оружием, закрывают глаза на нацистские действия ВСУ И киевского режима, на расстрел наших военнопленных, на убийство мирных жителей.

Это все говорит о том, что идет экзистенциальная борьба России с мировым злом.

Мы победим.