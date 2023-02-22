В Москве поймали спонсоров террористов в Сирии

Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы и крупные штрафы

Сотрудники ФСБ России задержали в Москве, Кировской и Пензенской областях пять пособников международной террористической организации (МТО) «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), чьи террористы действуют на территории Сирии.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанные, разделяя идеологию МТО и следуя инструкциям, полученным от функционеров террористической организации, на регулярной основе осуществляли денежные переводы на счета боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне деэскалации Сирийской Арабской Республики», - сообщили подробности задержания в ФСБ России.

По данным ведомства, полученные средства использовались террористами для приобретения вооружения, транспортных средств и амуниции.

Во время обысков у подозреваемых обнаружены и изъяты средства коммуникации, платежные инструменты, иные документальные материалы, подтверждающие их противоправную деятельность.

Следственными органами возбуждены и расследуются уголовные дела по части 1.1 статьи 205.1 УК России (Содействие террористической деятельности). Эта статья предусматривает в данном случае наказание от 5 до 15 лет лишения свободы и штрафом в 500 тысяч рублей.

Сотрудники ФСБ России продолжают оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.