Тысячи русских детей смотрят это: украинские блогеры тайно зомбируют самых маленьких и беззащитных

Дети в Интернете все чаще натыкаются на пропаганду от блогеров Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Папа, а ты знаешь, что происходит на Украине?». С таким вопросом дети разных возрастов в России все чаще стали подходить к родителям. Многие из них даже не знают слово «политика», да и не особо представляют, где именно находится та самая Украина. Причиной же этого интереса стали популярные детские блогеры, которые открыли настоящую информационную войну на том фронте, на котором не ждали – борьбу за детские умы. «КП» изучила приемы, которые используют против наших детей и узнала, как оградить их от вредного контента.

ОТ УЖАСТИКОВ К ПОЛИТИКЕ

Новый год. Семейная обстановка, елка и шар с флагом Украины. В кадре мать со своим сыном. Это известный детский блогер «Супер Тима», у которого наYouTube почти два миллиона подписчиков. Семья записывает праздничный выпуск:

«Мы едва остались живы. Все могли погибнуть. А знаете почему? Россия напала на Украину. Дети мирно спали. В этот день у нас практически не было еды. Папа сразу поехал в магазин и выхватил пару пачек каши и пару буханок хлеба. Российские вертолеты ведут стрельбу, мы видели это прямо из детской спальни в Киеве. Мы не понимали, что нам делать. Мой разум отказывался верить, что Россия может напасть на нас».

Открывшие видео своего любимого блогера дети невольно становятся жертвами пропаганды. Ведь Тима вовсе не новый проект, а известный среди российских дошколят и школьников мальчик, который долгие годы их развлекал историями-ужастиками. Парень пользуется популярностью, потому что умеет попасть в тренд. В его выпусках появляются герои из самых популярных игр, новые игрушки вроде Хаги Ваги и все то, что так популярно у детей.

Рядом с детским контентом теперь у блогера совсем недетская пропаганда

Но теперь вместе с видео о том, «как монстр напал на Тиму» или как выглядят «герои игр в реальной жизни» соседствуют рассказы о том, какая «страшная Россия». В каждом из этих роликов используют те же методы, которые понимают и схватывают дети:

- «Мой разум отказывался верить, но это произошло» - раньше в блоге этот прием использовали, говоря о появившихся в реальной жизни монстрах из компьютерных игр. Место этих монстров в блоге заняла Россия.

- «Папа купил только пару буханок хлеба» - отсылка к популярным сюжетам про апокалипсис.

ДЕТЕЙ ЗОВУТ НА ОПАСНЫЕ АКЦИИ

За годы работы на YouTubeТима собрал вокруг себя армию поклонников и стал для детей настоящим авторитетом. И сейчас его семья активно этим попользуется, призывая подписчиков из России нарушать законы:

«Друзья остановите это. Я до последнего не верю, что это может быть. Но это случилось, и это так. Россияне, только вы способны остановить это».

В этом же выпуске мальчик Тима призывает выходить детей на незаконные опасные акции. Для ребенка такой призыв становится «квестом». Но ему никто не объясняет реальную опасность того, к чему этот квест может привести.

Дети попадают на такие видео автоматически, когда листают видео блогера

Чтобы зритель не сомневался, в его глазах рисуют страшную картинку: «раньше у нас за окном прыгали белки, летали птицы, а теперь летают бомбы!».

В комментариях Тиму поддерживают сотни российских детей. Все они принимают сказанное ребенком с «золотой кнопкой Ютуба» за чистую монету, не понимая, что он ведет антироссийскую пропаганду.

И Тима не единственный, кто активно отрабатывает эти приемы на российских детях.

Еще один пример - известный канал для детей «Magic Five». Раньше они снимали видео из серии «что будет, если съесть самую острую чипсу». Благодаря этому канал блогеров собрал аудиторию 11,2 миллионов подписчиков. Сейчас весь этот актив поклонников они используют против россиян через их детей, выпуская видео с заголовками: «Что стало с нами спустя 15 дней боевых действий».

«СМОТРИТЕ ВИДЕО ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ»

Всех этих блогеров, как считают эксперты, объединяет то, что они используют психологические манипуляции, чтобы юные зрители доверяли всему, что они говорят.

- Обычно на блогера подписываются те дети, которые хотят быть похожими на них. Для этого эти «лидеры мнений» активно применяют цепляющий контент, который содержит зрительные и слуховые стимуляторы. Яркая картинка, громкий звук и так далее, - делится детский психолог Наталья Искра. – Поэтому все, что говорят блогеры, дети воспринимают за чистую монету.

Детские блогеры используют психологические приемы воздействия

Чтобы избежать действия пропаганды, как считают эксперты, нужно заранее проговаривать с детьми, что не стоит верить всему, что они видят на экранах. Ведь те же самые блогеры показывают оживших персонажей игр, монстров и других несуществующих существ.

- Важно развивать критическое мышление у детей задолго до того, как они увидят блогеров, - делится Наталья Искра. - Нужно предоставлять разные точки зрения на вопросы детей. Если ребенок спрашивает, откуда появился человек, хорошо бы ответить, что есть разные точки зрения: Дарвин считал, что от обезьяны, а религиозные люди - что человека создал бог. Таким образом, дети постепенно учатся критически взвешивать предоставляемую информацию. В случае с Украиной же детям стоит объяснить, что здесь другая страна пытается продвинуть свою точку зрения, в том числе с помощью пропаганды, которая не всегда может быть правдой. Поэтому родителям важно смотреть блогеров вместе с детьми и комментировать все, что они видят и слышат.

ВОПРОС РЕБРОМ

Как контролировать то, что смотрят дети?

- Общие принципы фильтрации таковы: Если родитель вносит какой-то контент на YouTube в список запрещенных, система родительского контроля сайта сама фильтрует нежелательные видео и скрывает их. Запреты для детей тут выбирают сами родители. Но еслиYouTubeкакой-то контент не внес в свои фильтрационные списки, то единственным эффективным способом будет выбор другой цифровой площадки, где все видео заведомо позитивные, - советует координатор «Центра безопасного Интернета» Урван Парфентьев.