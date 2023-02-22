Минобороны России сообщило о ликвидации в ДНР пункта сбора иностранных наемников

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Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил свежие данные по потерям ВСУ на линии соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО): на Купянском направлении уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 135, на Южно-Донецком до 65, на Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений тульского соединения Воздушно-десантных войск, штурмовой авиации ВКС России, а также огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Южной» группировки войск ликвидировано более 250 наемников киевского режима.

Кроме того, по данным Конашенкова в районе Катериновки, Антоновки и Чернобаевка уничтожены склады боеприпасов ВСУ, а также десятки танков, бронемашин, самоходок, гаубиц и машин украинских националистов.

Нашими ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: в Доброволье Донецкой Народной Республики - пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ, в Мемрик Донецкой Народной Республики - пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников, 84 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и техника в 113-ти районах.

«Кроме того, Воздушно-космическими силами России в результате нанесения удара в районе города Сумы поражен цех производства и ремонта крупнокалиберных минометов и боеприпасов для ВСУ», - отметил в своем докладе генерал-лейтенант.

Конашенков также отметил подразделения противовоздушной обороны, что за сутки сбили девять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и десять украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

386 - самолетов.

210 - вертолетов.

3213 - беспилотных летательных аппаратов.

405 - зенитных ракетных комплексов.

7979 - танков и других боевых бронированных машин.

1037 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4179 - орудий полевой артиллерии и минометов.

8494 - единицы специальной военной автомобильной техники.