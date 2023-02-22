Владислав Шапша, губернатор Калужской области: «Каждый год открываем по 4-5 предприятия, прошлый год не был исключением»

Президент России Владимир Путин выступил с Посланием к Федеральному собранию, где много внимания уделило жизни нашей страны в период СВО. Об этом, а также о развитии Калужской области мы поговорим с гостем «Радио «Комсомольская правда» - губернатором Калужской области Владиславом Шапшой.

«ПРОТЯНУТЬ РУКУ ПОМОЩИ И СПЛОТИТЬСЯ»

- Владислав Валерьевич, вы лично присутствовали при оглашении Послания президента Федеральному собранию. Ваши личные впечатления какие?

- Момент волнительный, особенно сейчас, когда идет специальная военная операция. Все ждут ответы на вопросы. Витает в воздухе: что дальше, что делать, как будет - как было или по-другому? И, конечно, услышав президента (а президент всегда выступает очень ясно, четко и последовательно), для меня было важно увидеть спокойную уверенность в том, что наше дело правое, что мы делаем - выверено, и мы победим.

- Лично вы что считаете наиболее важным для страны в Послании президента?

- Конечно, в первую очередь это вопрос поддержки наших бойцов там, на передовой. Здесь очень многое зависит и от поддержки регионов, и от человеческого отношения. Мы создали штаб по сбору средств и необходимого оборудования, каких-то жизненно необходимых вещей. Их же на самом деле много. Когда ты вдруг оказываешься в полевых условиях, очень важно, чтобы рядом была печка (если холодно), теплая одежда, чтобы было, что покушать. Не забыть доставить письма из дома, детские рисунки, согреть сердце солдата.

Вот мы встречались совсем недавно с нашими ребятами, которые были мобилизованы в Калужской области. Кто-то добровольцем пошел. Они приехали в краткосрочный отпуск, и мы с ними пообщались. Один из парней достал из кармана на рукаве куртки рисунки детей. Причем видно, что они не раз доставались и убирались обратно - такие потрепанные, немножко запачканные. Главное, что он сказал (я это хорошо запомнил): «Когда мы победим, я вернусь домой и обязательно найду этих детей, кто присылал мне эти рисунки, и каждому скажу спасибо».

При этом президент затронул большой спектр вопросов по солдатам и их семьям. Ведь очень важно, чтобы они там чувствовали себя спокойно. Были уверенным, что их семьи, близкие люди, дети находятся под неусыпной опекой. Президент сказал, что первоочередные задачи, которые стоят перед нами, мы не имеем права оставить без внимания. Есть какие-то льготы, есть какие-то вещи материального свойства. Это тоже очень важно, но есть и человеческое отношение. Россияне всегда славились тем, что в тяжелую минуту умели протягивать руку помощи и сплотиться. И сегодня это, наверное, самое главное, что нужно просто почувствовать и всем нам делать вместе.

- Каков вклад Калужской области в поддержку военнослужащих и их семей.

- Мы уже 1100 тонн различных грузов отправили в зону специальной военной операции, более 330 млн. рублей было пожертвовано предпринимателями, общественными организациями и простыми людьми.

- И это самое важное!

- Согласен. Люди отдают с деньгами частичку сердца. Вот это общее единение сегодня нам помогло. Практически еженедельно мы в наши батальоны отправляем грузы, фуры, колонны. Очень активно работают волонтеры, я им очень признателен. Это и жены, это и просто ребята, которые посчитали своим долгом это делать, это и наши депутаты. Очень разные люди. Например, Сергей Скрипкин, наш земляк, уехал в Белгородскую область, на границе региона сам поставил пункт питания. Потом мы ему помогли приобрести вагончики, обустроиться. И сегодня 1000 людей ежедневно получают помощь, кушают то, что приготовили на этих пунктах.

Это лишь один из примеров общего дела. Каждую неделю, повторю, мы отправляем туда и грузы, и транспорт необходимый, какие-то «буханки» («Уазики»).

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

- Калужская область - научно продвинутый регион. Плюс здесь достаточно много оборонных предприятий находится. Как СВО отразилась на их работе?

- Предприятий действительно много. Выпускают высокотехнологичную продукцию для армии и флота. И когда мы говорим о нашей ударной силе, размещенной на самолетах или кораблях, мы точно знаем, какая часть Калужской области в этих изделиях. Сегодня предприятия смогли перейти практически на круглосуточный режим работы, это 4 смены, в том числе в выходные дни. Кратно увеличили объем высокотехнологичной продукции, необходимой на специальной военной операции продукция. Непросто это было сделать. Вначале объемы возросли, а субпоставщики не смогли быстро перестроить свою работу, для того чтобы мы могли выдать тот результат, который от нас ждали. Но прошло время (достаточно короткое для такого масштаба), и сегодня по всем направлениям деятельности Калужская область выполняет тот оборонный заказ, который определен правительством РФ.

- Видите ли вы перспективы развития у этой отрасли в вашем регионе?

- Я приведу один, наверное, не очень типичный для оборонной отрасли пример. Соседний от нас регион, Тула, известен как очень хороший производитель стрелкового оружия. Это бесспорно! Но в Калужской области расположено частное предприятие (не государственное, а именно частное), которое единственное в России на сегодня, если не ошибаюсь, занимается производством высокоточного стрелкового оружия: «Таруса», Lobaev Arms… Это винтовки, которые сегодня являются мировыми рекордсменами по точности стрельбы. Самый дальний выстрел, который они делали - более 4 тысяч метров. Абсолютный рекорд! И ни одна американская или европейская винтовка не способна так точно и далеко стрелять.

Так вот, сегодня это предприятие работает в полную силу, увеличило кратно объемы производства и отправляет оружие нашим бойцам на передовую. Там уже подготовлены кадры. А мы сегодня создаем для них полигон для подготовки снайперов для стрельбы на расстояние до 3 километров.

ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ПЕРВОМАЙСКА ЗАНИМАЮТСЯ С МАЯ

- Калужская область, как и многие другие регионы России, помогает восстанавливать присоединенные территории. Расскажите, что уже удалось сделать.

- Наш побратим – город Первомайск. Особенность работы с Первомайском в том, что к нему примыкают территории, освобожденные в ходе специальной военной операции. Достаточно пострадавшие в ходе боев. Мы установили очень тесные контакты с местной администрацией, с правительством Луганской Республики. С мая прошлого года у нас там работают и волонтеры, и строители, и координаторы этой работы. Уже несколько садиков восстановили, две школы, 27 домов. А самое главное, мы запустили воду и отопление. Так получилось, что Первомайск снабжался водой с украинской территории. Соответственно, все это время город был отрезан от воды. Нам пришлось вместе с Луганским водоканалом построить еще одну ветку подъема и с противоположной стороны завести воду в город, таким образом обеспечив водоснабжение достаточно большой район. 10 котельных восстановили. Большая работа проведена. Сделали все в срок, никто не мерз, люди благодарны.

Последний пример, может быть, не такой большой по масштабу, но очень важный для людей. Так получилось, что больница сильно пострадала за последние 8 лет (не только за время спецоперации). Оборудование, которым лечили зубы детям, было точно такое же, каким, я помню, в 1 классе лечили мне в Калужской области. Старинное, совершенно нерабочее, дряхлое. Наши врачи по собственной инициативе закупили новое. Мы отправили строителей, привели в порядок этот кабинет (даже не кабинет, там достаточно большая площадь) и установили новое оборудование.

«МЫ УХОДИМ» НИКТО НЕ СКАЗАЛ

- Давайте поговорим об экономике Калужской области. На протяжении долгого времени регион был одним из лидеров в стране по привлечению западных инвестиций, создано большое количество крупных предприятий. Но с началом СВО западные инвесторы почему-то решили приостановить свое участие на территории России и ушли. Насколько это больно отразилось на вашем регионе?

- На территории Калужской области продолжает работать более 300 предприятий с иностранным участием. Кто сказал о том, что он уйдет? Никто. Приостановили свою деятельность предприятия автомобильного кластера - это правда. Но ни одно из них еще не заявило о том, что «мы уходим». Все они в течение года выплачивали заработную плату, и продолжают это делать. Это говорит о том, что все-таки они достаточно основательно у нас устроились.

Да, на них давят санкции. Наверное, на крупные автоконцерны это давление максимально в отличие от других предприятий. И это, конечно, доставило нам определенные сложности, тут скрывать нечего. Большие инвестиции были вложены, огромную долю промышленного производства в валовом региональном продукте они представляют. Мы вместе с Минпромторгом и с этими предприятиями активно работали по поиску новых партнеров. Сейчас эта работа подходит к концу. Я пока не могу сообщить результаты, это преждевременно будет, но совсем скоро мы их озвучим. Могу сказать, что текущий год точно станет переломным в организации работы этих предприятий, и я уверен, что мы сможем возобновить их работу.

У нас, например, замечательное было предприятие «Лафарж Холсим», французско-швейцарское, по производству цемента, одно из крупнейших. Новое название еще не выучил…

- Работать продолжает?

- Производство не останавливалось ни на день, оно только увеличивает объемы своего производства.

СТАРТОВАЛО СТРОИТЕЛЬСТВО РАДИОФАМПРЕПАРАТОВ

- По поводу инвесторов я вас еще немного распрошу. Как сейчас изменилась инвестиционная политика в Калужской области? Есть ли вообще зарубежные инвесторы, которые готовы вкладывать в развитие региона?

- Продолжают вкладывать. Мы каждый год открываем по 4-5 предприятия. И прошлый год не был исключением. У нас сформировался новый, по сути, кластер деревообработки на юге Калужской области, в Людиновском районе. В конце прошлого года мы открыли уже второй завод. Первый был по переработке древесины и производству мебельных плит, которые дальше используются в мебельной промышленности, а в этом году уже открыли предприятие по производству обоев. Там есть и отечественные инвесторы, и зарубежные, есть и инвесторы, которые стали отечественными после начала специальной военной операции - представляют разные страны, в том числе страны Европы, Турцию.

- Насколько понимаю, отечественные инвесторы тоже проявляют интерес к инвестициям.

- Проявляют активно. Один из успешных и знаковых для нашей страны примеров – начало строительства завода радиофармпрепаратов в Калужской области, в Обнинске. Проект «Росатома». Чтобы было понятно, Россия является одним из крупнейших в мире производителей радиоизотопов. Это результат работы реакторов. То есть, как нефть является сырьем для производства бензина и других высокотехнологичных продуктов нефтехимии, так радиоизотоп является сырьем для производства высокотехнологичных медицинских изделий. В советское время мы были лидерами в этом направлении. Но тогда еще не было такого бурного развития медицинских радиофармпрепаратов.

К сожалению, мы застыли на той стадии, а весь мир рванул вперед в производстве радиофармпрепаратов для лечения различных заболеваний. И не только онкологии, как мы все уже привыкли. Это и заболевания кровеносной системы, неврологических заболеваний, диагностика болезни Паркинсон... Потенциал производства радиоизотопов огромен. Мы 90% импортировали из-за рубежа. И сейчас строим завод, крупнейший в Европе, который позволит закрыть на 100% потребности России в радиофармпрепаратах совершенно разного спектра, очень широкого.

- Какие вы еще видите направления в экономике вашего региона, которые имеют большой потенциал для развития?

- В Калужской области создан фармкластер. В него входит более 60 предприятий, 200 различных готовых лекарственных форм производится сегодня в Калуге. Учитывая такой успешный, я бы сказал, опыт, сегодня подошли к созданию еще одной площадки особой экономической зоны «Калуга», которая будет предназначена полностью для размещения на ней фармацевтических предприятий, которые будут заниматься не только производством готовых лекарственных форм, но и производством субстанций, а также разработками в этой сфере. Это предприятие полного цикла производства лекарств.

ЭКОНОМИКА ВПЕЧАТЛЕНИЙ

- Еще об одной сфере экономики вашего региона поговорим. Ехал в московском метро и удивился, столкнувшись с рекламой «Калужского гостеприимства», где рекламируются туристические маршруты вашего региона. Каковы успехи в развитии туризма на сегодня в Калужской области?

- Когда о туризме говорим, что это прежде всего? Интересные объекты, места, маршруты – это экономика впечатлений. В Калужской области есть, чем гордиться. Старинный Боровск с его сотнями различных резных наличников, монастыри, очень богатая история. Ну, конечно, Таруса с ее поэтическим наследием и прекрасными ландшафтами. Есть Калуга старинная, с нашим Циолковским, с космической историей. Обнинск с мирным атомом - весь город вокруг этого построен, со всеми своими 10 институтами. Очень много разных интересных активностей. Фестивали. Крупнейший – ландшафтный фестиваль «Арт-стояние», который собирает несколько десятков тысяч человек.

- На реке Угре?

- Да, это красиво, здорово, завораживающе. Мы, конечно, будем это направление развивать. Оно как-то осталось в тени, когда активно развивали и вкладывали средства в индустриальные парки, в промышленные зоны, в особые экономические зоны. Ну, на то время, наверное, это было оправданно и абсолютно правильно, но сегодня мы видим, что туризм выходит из тени, мы приглашаем все больше людей в Калужскую область. В прошлом году приехало больше 3 миллионов человек. Это серьезный для нас поток. Конечно, этому способствует, в том числе, и то, что строятся новые гостиницы, рестораны, кафе, сеть дорог очень хорошо развивается в регионе. В прошлом году мы открыли новый обход Калуги - кольцо протяженностью почти 90 километров, сопоставимое, между прочим, с Московской кольцевой автодорогой. Калуга, таким образом, стала единственной региональной столицей, не миллионником, которая имеет новое полное кольцо обхода города.

- Совсем наивный вопрос. Когда к вам приезжают гости, лично к вам, вы куда везете людей, что им показываете?

- Всегда спрашиваю: сколько у вас есть времени? Потому что показывать можно долго и интересно. Ну, конечно, это космический музей в Калуге новый. Там есть историческое здание, которое еще Королев с Гагариным закладывали после первого полета, но мы построили в прошлом году замечательный музей, вторую очередь, очень красивый, очень необычный. Никого равнодушным не оставляет. Конечно, по улочкам погулять надо, конечно, посмотреть Тарусу. Нельзя мимо этого замечательного места проехать. А тут еще рядом Тульская область, где Поленово - речку переплыл на лодке и оказался в замечательных местах.

Это и юг Калужской области. Туда, кстати, не так много туристов ездит, а ведь там богатейшая история сопротивления. Вот сегодня мы начали со специальной военной операции. У нас очень хорошо в школе учили истории про героев Краснодона, а ведь сопротивление было не только в Краснодоне. В калужском Людиново было организовано подполье, и ребята на протяжении длительного времени боролись с немецкой оккупацией. Такая же трагическая история, они все погибли, тоже из-за предательства. Но об этой истории как-то не очень много было сказано. А Николай Расторгуев со своей командой разузнали про эту историю, приехали и помогли нам в Людиново поставить памятник героям-подпольщикам. Памятник был там и в советские времена, но совершенно другой. За новый памятник Николаю очень благодарен.

- Очень красивая история. Владислав Валерьевич, спасибо большое, что нашли время и пришли к нам в студию.

- Спасибо. До встречи.