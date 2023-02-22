Иранский автомобиль Saipa Shahin. Фото: ru.wikipedia.org

Автомобиль Shahin и Quick в России

Иранский автопром все ближе подбирается к российскому рынку. Ранее сообщалось о том, что поставлять нам свои автомобили намеревается крупнейший автопроизводитель этой страны - концерн Iran Khodro. А буквально на днях прошла информация о том, что и вторая по величине иранская компания - Saipa собирается осваивать наши автосалоны.

«Компания Saipa заключила контракт с белорусской компанией на экспорт 45 тыс. автомобилей — Shahin и Quick, эти же две модели машин будут поставляться и на российский рынок», — рассказал РИА Новости представитель иранского министерства промышленности, рудников и торговли Омид Галибаф.

Однако для того, чтобы автомобили могли продаваться в России, они должны пройти сертификацию - по сути, испытания, в которых определится, отвечают ли они российским требованиям.

- Сертификацию иранские автомобили могут проходить как в России, так и в Белоруссии — у нас действует единый технический регламент, поэтому сертификат Белоруссии признается на нашей территории и наоборот, - рассказал KP.RU исполнительный директор Объединения автопроизводителей России Игорь Коровкин. - Сертификация проводится для каждой модели. И не по документам, а это полноценные испытания, в том числе и на безопасность. Автомобили по специальным методикам разбивают - имитируют аварию и оценивают, какое жизненное пространство остается у водителя и пассажиров. Испытания проводятся на манекенах. При фронтальном ударе, при боковом. Так что одной разбитой машиной дело не обходится, но автопроизводители на это идут, потому что затраты окупаются, когда компания начнет продавать свои машины.

Цена, технические характеристики иранских машин Shahin и Quick

Автомобили, которые Иран собирается поставлять в Россию, не отнесешь к категории дорогих, рассказываем, что известно о цене и технических характеристиках иранских машин Shahin и Quick.

- Я видел то, что собирается поставлять нам Iran Khodro — ну далеко не «лакшери-класс», откровенно говоря, - рассказал Коровкин. - Будет конкурировать с Ладой-Веста. Ну, какие ни есть, а меньше миллиона стоить не будут...

Под стать и продукция другой иранской компании. В сети уже появилось описание моделей, которые планируется предложить российскому покупателю. Седан Saipa Shahin выглядит вполне современно. Он оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем, развивающим мощность 110 лошадиных сил. Есть у него и такие удобные опции как круиз-контроль и задние парктроники.

Хорошие внешние данные и у хэтчбека Saipa Quik, который будет конкурировать с Lada Granta. По объему двигатель, как и у Shahin - 1,5 литра, а вот мощность поменьше — всего 87 «лошадок». Из неожиданных для бюджетного автомобиля фишек — камера заднего вида. Обе модели будут поставляться с механической коробкой передач и с вариатором.

Хэтчбек Saipa Quik. Фото: ru.wikipedia.org

Ожидается, что иранские автомобили начнут продаваться у нас уже чуть ли не в марте. В ноябре прошлого года Иран и Россия подписали меморандум о поставках автомобилей на $300 млн. Дело сдерживалось лишь отсутствием сертификации.

- Наш потребитель иранские автомобили знает плохо, они не раскручены, поэтому в этом году иранский автопром будет у нас незаметен, - прогнозирует автоэксперт Тимур Хубаев. - Хотя что касается сочетания цена - качество, то у Ирана с этим все в порядке. Это не китайцы, которые за свои автомобили просят двойную, а то и тройную цену.

Но штука в том, что даже если иранцы будут готовы продавать нам автомобили по достаточно низкой цене (в Иране на наши деньги они стоят примерно 700-800 тыс. руб.), против этого будут выступать российские автопроизводители — чтобы импорт не создавал им конкуренцию.