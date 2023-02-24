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Политика24 февраля 2023 0:00

Летающий танк, гиперзвуковые ракеты и «Солнцепек» для нацистов: Грозное русское оружие, наводящее страх на врага

Россия применяет в ходе спецоперации самые современные вооружения. Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец рассказывает про оружие, которым по праву гордится наша армия
Виктор БАРАНЕЦ
Виктор БАРАНЕЦ

КРЫЛАТЫЙ МЕЧ

Успехи Российской армии на поле боя во многом определяются использованием новейшего или модернизированного оружия. Ну вот взять хотя бы крылатую ракету «Калибр», которая с первых дней спецоперации стала своего рода ее мемом. Запущенная с подлодки в Черном море, она и на дальности в 2,5 тысячи километров снайперски поражает вражеские объекты. На ее «боевом счету» уже сотни уничтоженных целей противника. Массированное использование этих ракет во многом предопределило успехи наших войск на ряде участков фронта. У «Калибра» есть еще более грозный и не менее высокоточный «собрат» - гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал». Он блестяще показал себя уже во время «премьеры» - первого боевого удара по крупному складу боеприпасов противника на Украине. В ряду наших лучших вооружений, испытанных на поле боя, и высокоточный оперативно-тактический комплекс «Искандер» с его могучей боевой частью - 500 килограммов!

ГЛАЗАСТЫЙ БОМБАРДИРОВЩИК

Воздушно-космическим силам тоже есть чем похвастаться: они впервые применили на Украине новейшие разведывательные комплексы на базе фронтового бомбардировщика Су-34. Это буквально глаза нашей разведки - они крайне точно определяют не только координаты, но и другие параметры целей противника.

Ну и в чем же здесь фишка?

Для Су-34 разработали три совершенно разных контейнера: один - для радиотехнической разведки, другой - для оптико-электронной, а третий - для радиолокационной. Когда они работают вместе, они с разных сторон рассматривают цель с феноменальной точностью и сразу же передают эту информацию на землю.

С этим оборудованием Су-34 может либо выполнять разведку, наводя на цели другие самолеты или наземные средства, либо сам работать в цикле «нашел - атаковал». А атаковать ему есть чем: на 12 точках внешней подвески - до 8 тонн вооружения. Это:

- управляемые ракеты «воздух - воздух» различных типов,

- управляемые ракеты «воздух - поверхность», авиационные бомбы (в том числе корректируемые),

- разовые бомбовые кассеты,

- неуправляемые реактивные снаряды.

Этот самолет - хорошо испытанный фронтовик. За пять лет боевой работы в Сирии не было потеряно ни одного Су-34, а боевой налет некоторых летчиков превысил 400 часов.

ЛЕТАЮЩИЙ ТАНК

Еще одним героем спецоперации стал разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор». Эти машины обеспечивают огневую поддержку сухопутным силам, уничтожают важные объекты, прикрывают высадку десантов и тыловые колонны, работают в режиме «свободной охоты».

Управляемые ракеты «Вихрь» с дальностью до 10 километров позволяют «Аллигатору» наносить удары, не заходя в зону поражения ПВО противника. У вертолета широкий арсенал других ракет и бомб, а также 30-миллиметровая автоматическая пушка. Прекрасно зарекомендовал себя установленный на Ка-52 бортовой комплекс обороны «Витебск». Он защищает машину от переносных зенитно-ракетных комплексов с помощью постановки оптических, радиоэлектронных помех и отстрела ложных целей-ловушек.

БРОНЕВОЙ КУЛАК

Фото: РИА Новости

Наводит страх на врага и легендарный танк Т-72, который давно заработал в мире репутацию надежнейшей машины. Новейшая его модификация Т-72БЗ подтвердила это в боестолкновениях.

Модернизированная машина в ходе спецоперации бьется в дуэлях с танками украинской армии (в основном Т-64БВ), из которых, как правило, выходит победителем за счет более современной системы управления огнем. В тяжелейших городских боях за Мариуполь Т-72БЗ стал одновременно «длинной рукой» и броней для пехоты. Машина доказала высокую живучесть. Некоторые танки противника успешно выходили из боя после нескольких попаданий из старых советских гранатометов РПГ-7 или новейших западных комплексов NLAW и Javelin.

Т-72Б3 получил новую пушку и более мощный двигатель, а также многоканальный прицел наводчика «Сосна-У» с тепловизором и цифровыми дисплеями. Машина оснащена системой динамической защиты «Реликт» и решетчатыми экранами, защищающими от кумулятивных боеприпасов.

КТО «ПОДЖАРИВАЕТ» НАЦИСТОВ

В боевых порядках наших войск и тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек». Она не имеет аналогов в мире. Пожалуй, это самая страшная для пехоты противника российская боевая система. От ее удара не спасет никакое укрытие, разве что только подземное герметичное бомбоубежище.

Генштаб вооруженных сил Украины использовал видео с пугающими последствиями работы «Солнцепека» как повод срочно попросить у Запада новое вооружение. Иначе пехоте не выстоять, жаловались украинские военные.

«Солнцепек» смонтирован на шасси танка Т-72. Использует неуправляемые реактивные снаряды с термобарической боеголовкой для уничтожения противника объемным взрывом.

«ЩЕЛКАЮТ КАК ОРЕХИ»

Высокую эффективность в ходе операции показал и зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-1С».

Он вооружен зенитными ракетами с дальностью до 20 километров и двумя спаренными пушками калибра 30 миллиметров.

Комплекс успешно борется с беспилотниками противника.

Это и о нем однажды сказал Президент России Владимир Путин: «Беспилотники наши системы ПВО щелкают как орехи».

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