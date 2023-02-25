Хроника зверской лжи: Как Киев и Запад погружали мир в паутину фейков о спецоперации

31 марта российских войск в Буче уже не было - это подтвердил мэр города. А фото с трупами на улицах появились 3 апреля ночью. Вот все это время СБУ и готовила «декорации». Фото: AP/EAST NEWS

С началом спецоперации в сети появилось огромное количество видеороликов и сообщений, которые откровенно лгут, провоцируют и сеют панику. Большая часть из них - фейки. Как правило, хорошо продуманные и срежиссированные.

Трагедия в Буче

Конец марта прошлого года. Пригород Киева. Российские войска делают «жест доброй воли». В рамках переговоров с Украиной в Стамбуле выходят из Бучи. Туда заходит украинская тероборона. И через несколько дней появляются фото и видео десятков трупов, разбросанных прямо на улицах. Это станет самым громким фейком за всю историю. Слово «Буча» будет нарицательным.

История подавалась так: Российская армия без причины расстреляла мирных жителей.

Только при детальном рассмотрении кадров, которые разнесли журналисты и блогеры, оказалось, что дело полно нестыковок. Но они уже никого не волновали.

1. На некоторых убитых белые повязки. Так люди обозначали, что они мирные граждане и не воюют против России. Зачем военным убивать лояльное население?

2. Большинство убитых были со связанными руками: это, можно сказать, визитная карточка украинских спецслужб - связывание и пытки. Об этом писали правозащитники еще с 2014 года.

3. На видео, которое появилось за два дня до этого, отряд теробороны проводит в Буче зачистку. Дороги чистые, трупов нет, как нет их в припаркованных машинах. Через два дня трупами усеяна вся улица.

После этого в Бучу пошло паломничество. Сначала еврочиновников, затем и западных журналистов. И каждый пытался как можно ярче обвинить Россию. Глава МИД Украины потребовал немедленно ввести новые санкции, председатель Евросовета Шарль Мишель пообещал поддержку со стороны ЕС, Эммануэль Макрон заявил, что «геноцид в Буче» - повод отказаться от угля и нефти…

«Провокация из украинской Бучи открыла новый ящик Пандоры. Она станет отправной точкой, после которой Россию можно будет обвинять во всех смертных грехах по любому домыслу», - заявил в беседе с «КП» директор Института политических исследований Сергей Марков. И оказался прав. На Россию и правда стали вешать все самые страшные зверства, которые только могут произойти.

СОВПАДЕНИЕ?

Ровно в те дни, когда эта трагедия развивалась, посол Украины в Германии Андрей Мельник у себя в Твиттере написал: «Для того чтобы правительство Германии наконец осмелилось оказать немного больше давления на Россию и ужесточить новые санкции, должны быть убиты сотни украинских мирных жителей, а женщины снова изнасилованы. Окей».

«Павшие защитники» Змеиного

Фото: РИА Новости

«Героические защитники острова Змеиный, которые пали в неравном бою с Черноморским флотом России!» - трубили в конце февраля прошлого года украинские СМИ. По версии их минобороны, дело было так: 24 февраля к острову, где стояла погранзастава ВСУ, подошли российские корабли. Предложили сдаться. Украинский гарнизон «послал предложение далеко…». Тогда начался ракетно-артиллерийский удар. 13 украинских пограничников погибли смертью храбрых.

Даже Зеленский выпустил специальное обращение: все герои, пали смертью храбрых, всем золотую звезду. Посмертно.

Только прошел еще один день, и произошло чудо: украинские пограничники «воскресли». В Севастополь пришел наш спасательный буксир «Шахтер». И с него спустились целые и невредимые, в полном здравии 82 украинских погранца. С того самого Змеиного. Они просто отказались от сопротивления и сложили оружие.

"Массовые изнасилования"

Изнасилования тоже появились в информпространстве. Они стали одним из самых грязных фейков про Российскую армию. Сообщалось о сотнях и тысячах «жертв». И все в ярчайших подробностях, в совершенно больных вариациях.

Выглядело это примерно так: «Школьница из Мариуполя рассказала свою жуткую историю: «Оккупанты насилуют детей, стариков и трупы». Это реальный заголовок одного из украинских интернет-порталов.

Автор «идеи» с изнасилованиями - уполномоченная по защите прав граждан незалежной Людмила Денисова. Она-то и стала ее проводником в умы украинцев. И не только украинцев. Даже в Европе собирали целые форумы - на одном таком о «зверствах» российских военных выступала и жена Зеленского.

Первый звоночек прогремел в Польше. Ведущие местного телеканала прямо спросили уполномоченную по правам детей на Украине Дарью Герасимчук: «А сколько жертв?» Врать уже было некуда: «На сегодняшний день у Генеральной прокуратуры Украины нет ни одного подтвержденного факта насилия», - ответила Герасимчук.

Потом и самой Денисовой начали задавать конкретные вопросы: «Где?», «Кого?», «Когда?», «Факты?». Ни на один она ответить не смогла. На этом и погорела. И была уволена.

Уже позже Денисова призналась: выдумывали все эти истории и статистику вместе с дочерью за чашкой чая.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ…

«Бабушка сбила дрон банкой маринованных огурцов»

Фото: СОЦСЕТИ

Да. Есть и такие выдумки.

«Это случилось несколько дней назад на рассвете, когда она сидела на балконе и курила. «Я увидела, что что-то медленно движется. Сначала я подумала, что это раненая ворона, но потом услышала жужжание». После чего находчивая бабуля схватила первое попавшееся под руку оружие - банку маринованных огурцов. В результате меткого броска дрон был сбит и упал во двор», - писала об удивительном случае украинская пресса.

А мы что?

Большая часть фейков разбивалась сама собой из-за их полнейшей некомпетентности и глупости. Другие пришлось развенчивать.

В эту работу активно включились и средства массовой информации, и блогеры. В соцсетях даже появились специализированные каналы, которые только и занимаются разоблачением потока вранья.

Кроме того, правительство запустило информационный портал Объясняем.рф. Там публикуются проверенные новости о ходе спецоперации и ответы на главные вопросы, которые возникают у населения.

А для тех, кто все-таки не унимается и продолжает плодить ложь, Госдума ввела уголовную ответственность. Появилась статья 207.3 УК «распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил». По ней можно схлопотать либо штраф - до полутора миллионов рублей, либо срок - до 15 лет. И прецеденты уже есть.

Чьи уши торчат?

Поток этих фейков - это не просто придумки в интернете. Это большая кампания, которая полностью управляется Западом. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) рассказал президент аналитической компании «Крибрум» и член Совета по правам человека Игорь Ашманов:

«Операторы - так называемое ЦИПсО - украинский Центр информационно-психологических операций. Он управляется 77-й бригадой таких же специальных информационных операций из Лондона. На них работают 50 - 60 западных PR-агентств. Они обслуживают пропаганду и ставят ей задачи. Это сотни людей из очень крутых контор. Они занимались выборами в США, на Украине, брекситом… Это огромная команда профессионалов. В спецбригаду, которая управляет этой информационной войной, специально отбирали людей. Некоторых даже вызвали с пенсии. Это специалисты пропаганды высшего уровня».