Как «вставить обратно» выпавший зуб: Врач-стоматолог поделилась секретом

Что делать, если произошла травма зуба? Главное — немедленно обратиться к стоматологу Фото: Shutterstock

Зима с ее гололедом и падениями добавляет работы не только травматологам, но и стоматологам. Случайное падение набок или, еще хуже, вперед лицом, и все... нет больше вашего любимого зуба.

Но представьте — мы уже в будущем! Еще 20 лет назад никто и подумать не мог, что выбитый зуб можно вставить на место и прирастить. А это реально! Конечно, не всегда — каждый случай индивидуален, но все же иногда можно вернуть на место родной зуб.

ОТ УШИБА ДО ВЫВИХА

- Существует множество разновидностей травм зубов, в том числе в сочетании с травмой костной ткани, слизистой оболочки, переломами костей черепа, - объясняет стоматолог-терапевт Инесса Долгих, к.м.н., врач высшей категории. - План лечения будет зависеть от типа травмы и количества дополнительных повреждений. Установить точный диагноз сможет только стоматолог, но все же условно травмы делятся на три категории:

1. Ушиб.

Если после падения в области зуба появилась ноющая боль, боль при надкусывании, кажется, что зуб немного выходит из лунки, но при этом сам зуб выглядит целым – то, скорее всего, произошел просто ушиб. Иногда он сопровождается умеренной подвижностью, иногда, если произошло кровоизлияние в пульпу, зуб становится розоватым.

2. Перелом.

При переломах заметны нарушения целостности зуба, сколы, трещины, откалыванием части коронки. Зуб может быть неподвижен или с подвижностью, острые края скола могут травмировать губы, язык или щеку. Есть и боль при укусе.

3. Вывих.

- При вывихе зуб частично или полностью выпадает из лунки, - объясняет Инесса Долгих. - При неполном вывихе зуба пациент может заметить, как изменилось его положение – зуб стал выше или ниже соседей по ряду, повернулся или наклонился. Это происходит из-за повреждения связок, которые удерживают зуб в лунке. Если же связки полностью разорваны, то зуб выпадает из лунки.

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ

Что делать, если произошла травма зуба? Главное — немедленно обратиться к стоматологу. А до этого соблюдать основные принципы:

Во-первых, если произошел перелом коронковой части, необходимо собрать все осколки от зуба. Не нужно пытаться отличить осколки зуба от частиц пломбы (если он был запломбирован) – важно собрать все, потому что в кресле стоматолога зуб можно восстановить.

Во-вторых, когда происходит полный вывих зуба и нарушается связочный аппарат, нужно опять же найти зуб. Если он грязный, то сполоснуть теплой водой (но ни в коем случае не протирать спиртом, хлоргексидином или иными антисептическими растворами!) и вернуть в лунку. Если по какой-либо причине такой возможности нет, то зуб следует погрузить в молоко или чистую воду и срочно обратиться в ближайшую стоматологическую клинику.

НА ЗАМЕТКУ

А травмпункт поможет?

«Если человек получил при падении другие травмы и страдает от боли, то да, нужна помощь травматолога. Однако при переломе или полном вывихе зуба этот специалист на сможет помочь. Так что обращение в стоматологию все равно необходимо», - объясняет врач.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

При вывихах зуба:

Стоматолог может провести репозицию, то есть возвращение зуба в привычное положение. Это важный этап в процессе посттравматической реабилитации, он должен проводиться максимально точно и в кратчайшие сроки.

Сначала стоматолог проводит осмотр, с помощью рентген-диагностики выясняет, есть ли перелом корня зуба и в каком состоянии связочный аппарат. Может применяться электроодонтодиагностика для того, чтобы установить жизнеспособность пульпы зуба (это камеры, что-то вроде выемок, в которой расположен нерв и кровеносные сосуды — прим. Ред.).

- При вывихе врач аккуратно помещает зуб в лунку или, при неполном вывихе, возвращает его на место и, чтобы исключить подвижность, фиксирует зуб в правильном положении с помощью специальной шины, которую используют ортодонты, - объясняет Инесса Долгих. - Фиксация устанавливается на срок от 1 до 4 недель. В ситуации, когда найти потерянный зуб не удалось, пациента направляют на имплантацию и протезирование.

При переломе зуба:

Стоматолог может буквально собрать зуб из осколков. Если же осколки собрать не удалось, то проводится установка пломбы или коронки. В случае гибели пульпы врач выполнит депульпирование и пломбирование каналов зуба.

Для того, чтобы восстановление прошло быстрее, врач может назначить лекарственные препараты (обезболивающие, противовоспалительные и т.д.), направит на физиотерапию, даст рекомендации по уходу.: не жевать на травмированной стороне, отказаться на время от жесткой и твердой пищи, аккуратно проводить домашнюю чистку.

Но все же, представляете — это реально! Если зуб выпал при падении или ударе, его можно восстановить. Так что, если вам не повезло, это еще не значит, что зуб потерян.