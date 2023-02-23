Фигурист Роман Костомаров Фото: Даниил ОПАРИН

Романа Костомарова не отправили на лечение в Германию, так как тяжелое состояние здоровья фигуриста не позволяет ему совершить перелет. Об этом рассказал профессор Московской медицинской академии Павел Воробьев. Сайт KP.RU собрали последние новости о здоровье Романа Костомарова на 23 февраля 2023.

Последние новости о состоянии Романа Костомарова

У 46-летнего олимпийского чемпиона в танцах на льду поражена часть мозга и врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. Поражение мозга произошло из-за кровоизлияния – инсульта.

Позже Костомаров перенес еще один инсульт в больнице на фоне сепсиса, сообщалось, что ему провели процедуру очищения крови при помощи плазмофореза. Медики обнаружили у Костомарова закупорку сосудов в мозге и диагностировали вторичный менингит. Кроме того, у фигуриста произошло воспаление в лобных пазухах, они начали давить на глаза и вызвали обильное слезотечение.

По состоянию на 23 февраля это последние новости о болезни Романа Костомарова. Родные и близкие стараются минимизировать количество слухов вокруг его лечения и верят, что фигурист поправится. Однако пока, по оценкам врачей, его состояние можно назвать очень сложным и тяжелым. По словам нефролога Рустема Гайфутдинова, летальность при подобных диагнозах составляет 60-90%.

Несмотря ни на что, врачи продолжают борьбу за жизнь звезды. А поклонники – продолжают верить в его выздоровление и ждать хороших новостей о Костомарове.

Болезнь Романа Костомарова

Напомним, Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января 2023 года. Затем спортсмен был переведен в «Коммунарку». Он не мог дышать самостоятельно, поэтому был подключен к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Позднее стал известно, что из-за осложнений и сепсиса известному фигуристу ампутировали часть ноги. Позже – еще несколько пальцев на руках после того, как у него начала развиваться гангрена.

Также сообщалось, что в левом легком Костомарова обнаружен обширный фиброз. Почки спортсмена не справляются с выведением жидкости из организма, что привело к сильным отекам и дальнейшим ухудшениям.