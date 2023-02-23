На Украине военнообязанный стоит дешевле свиньи: Военкомы Незалежной получают по 8 тысяч гривен за каждого мобилизованного

Восьми тысяч гривен в кармане вполне достаточно, чтобы отправить украинского мужика в армию

В Сети снова появилось много новых роликов о том, как сотрудники украинских военкоматов отлавливают потенциальных мобилизованных, придавая им кинетическое ускорение при погрузке в спецтранспорт. Отлавливают не только в прославившейся этим Одессе или Киеве, но и на Западной Украине. В Тернополе, например, устроили настоящую охоту по всем правилам. "Загонщики" гнали "дичь" на стоящих в засаде "на номерах" коллег, а те уже хватали и оформляли повестки и доставку. Аналогичное "сафари" организовали и в Виннице.

Тут, кстати, подоспело разъяснение-открытие от украинского политика Игоря Мосийчука, которого давно не было слышно. И вот он снова заговорил. Оказывается, как узнал Мосийчук, украинских военкомов стимулируют не только кнутом (им обещано, что не выполнившие план по мобилизации отправятся непосредственно на фронт на самые горячие участки), но и пряником. Мосийчук заявил, что за каждого мобилизованного военкомы получают по 8 тысяч гривен. Казалось бы, небольшая сумма, если с самого военнообязанного военкомы тоже могут получить и 5, и 8 тысяч, но не гривен, а долларов. Но количество платежеспособных уклонистов на Украине с каждым днем уменьшается, и много с них уже не получишь. А тут можно взять количеством. Как говорилось в одном старом анекдоте советских времен, "а десять старушек уже рупь". Сто мобилизованных – это уже 800 тысяч гривен, полтора миллиона рублей или 20 тысяч "зеленых".

Ясен пень, никто церемониться не собирается и турусы на колесах не разводит – поймал, оформил, на службу. Украинский сегмент Сети переполнен рассказами о том, как мобилизованным не дают даже заехать домой за вещами или переодеться. Тот же Тернополь сейчас возмущен гибелью 32-летнего Богдана Покитко, работавшего на мебельной фабрике. Его вот так свинтили на улице, не дали заехать домой, а проявился он уже по факту гибели. Его привезли в зону спецоперации 12-го февраля, а погиб он 16-го.

Раскрыт секрет и почему военкоматские патрули не боятся так зверствовать, и не ждут "обратки" от местного мужского населения. Тут все просто и выверено временем – местные только сами военкомы, а вот в этих бригадах "охотников" сплошь заезжие "волонтеры", которых на основе ротации привезли из других областей. Тернопольцы ловят винничан и наоборот.

Чтобы попытаться как-то гуманизировать процесс, народный депутат Украины Георгий Мазурашу подал законопроект, который запретит мобилизованных, не имеющих опыта прохождения военной службы, направлять в зону боевых действий раньше, чем через 3 месяца обучения на сборах.

Но вряд ли такая инициатива проедет через Верховную раду, а тем более, что ее подпишет Зеленский. Украинским командирам необходимо ежедневное пополнение свежим "пушечным мясом". И прохлаждаться, да еще 3 месяца, никто не позволит.

Впрочем, даже в этом законопроекте есть лазейка, чтобы посылать мобилизованных в окопы без всякой подготовки – если он сам захочет добровольно пойти служить и даст письменное согласие на отправку в зону боевых действий.

Восьми тысяч гривен в кармане вполне достаточно, чтобы отправить украинского мужика в армию. Получается, что, допустим, при среднем весе в 80 кг. стоимость 1 кг живого веса украинского военнообязанного составляет примерно 100 гривен. Не то что корова, даже свинья в Незалежной стоит гораздо дороже. Около 200 гривен за кг.