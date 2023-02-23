День Защитника Отечества придумали Ленин и Степашин, а одобрил Ельцин

Сергей Степашин Фото: Алексей БУЛАТОВ

… - Здравствуйте, товарищ генерал-полковник! Сергей Вадимович, это Радио "Комсомольская правда" и сайт KP.RU. Мы вас поздравляем с Днем Советской Армии, Военно-Морского флота, с Днем защитника и защитниц Отечества! Я правильно праздник назвал?

- Ну, скажем так…

Советская армия у нас, как ты знаешь, перестала, к сожалению, так называться 7 мая 1992-го. В этот день президент Борис Ельцин подписал Указ о создании Российской армии.

Хотя, на самом деле Российская армия, конечно, была создана намного раньше, чем в 1992-м.

Поэтому встала дилемма – что делать с праздником, как его теперь называть и когда его отмечать.

Я тогда возглавлял Комитет Верховного Совета по обороне и безопасности.

Мне позвонил Павел Грачев и сказал: «Сергей, всё!» (Это был январь 1993 года. ) «Приближается 23 февраля, - говорит Грачёв, - но мы теперь будем отмечать наш праздник не в этот день, а - 7 мая».

- Он министром был?

- Он был министром обороны, да.

На что я ему сказал: «Павел, слушай, сейчас не время менять такие дни, это раз. Второе, мы уже к этому дню привыкли».

- Это точно!

- Говорю еще Грачеву: «Ты вспомни себя курсантом, вспомни школьником. Мы все отмечали 23 февраля».

Он говорит: «Ну, решайте сами».

Я собрал комитет, начали обсуждать, какое же название все-таки придумать празднику?Ну, и вспомнили о том, что в феврале 1918 года, когда немцы и Юденич пошли на Петроград, Ленин написал статью «О защите социалистического Отечества». Я все-таки историю преподавал, как ты знаешь.

- Да, конечно.

- Говорю на комитете: «Вот давайте назовем 23 февраля Днем защитника Отечества».

С этим предложением я и вышел на Верховный Совет, на пленарное заседание.

Вел его тогда Руслан Хасбулатов, ныне покойный. Шло достаточно горячее обсуждение.

И, кстати, Виталий Севастьянов, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, тоже, к сожалению, ушедший из жизни (он тогда был во фракции КПРФ), мне прямо и сказал с трибуны: «Никаких переименований, День Советской армии - и точка!» Я говорю: «Виталий Иванович, ну, вот, понимаете, нет Советского Союза, случилась такая история с беловежскими соглашениями, кстати, за ратификацию которых вы голосовали… Вы хотите сделать так, чтобы мы вообще не отмечали 23 февраля?»

Он примолк.

И потом я ещё сказал: «Вы знаете, откуда вообще пошло название этого праздника? Почему 23 февраля?»

И когда привел пример - что это была статья Ленина «О защите социалистического Отечества», вся фракция КПРФ меня поддержала.

Таким образом, единогласно было принято решение Верховного Совета, и 23 февраля мы теперь уже 30 лет отмечаем - как День защитника Отечества.

Кстати, 23 февраля в 1993-м мы как раз возлагали венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Ко мне подошел Борис Ельцин, он знал, что это я был инициатором переименовать праздник таким вот образом, и говорит: «Хорошее название».

А уже Владимир Владимирович, когда стал президентом, а министром обороны был Сергей Иванов, сей день сделал выходным и праздничным - уже по-настоящему.

Поэтому, мы сегодня все вместе отмечаем День защитника Отечества.

Кстати, Саш, пользуясь случаем, я хотел бы! Поздравить сегодня с праздником всех наших ветеранов, моих боевых товарищей..,

Ну, и особенно тех ребят, кто с оружием в руках, рискуя жизнью, защищает сегодня наше Отечество.

Родина-то у нас одна, правильно? А название хорошее. Отечество. Русское название на самом деле. Правильно?

- Скажите, товарищ генерал-полковник, как вы…

- Неожиданно, конечно. (иронизирует) Я не знаю, как к этому отнесется вождь мирового пролетариата?..

Но, кстати, надо отдать должное, Красная армия, которая была создана и которую создавал не столько Ленин, сколько Троцкий, все-таки была чрезвычайно боеспособной и сумела победить Белую гвардию, на самом деле, где воевали кадровые офицеры в основе своей, ты знаешь.

- Да…

- Так что, я думаю, и за Красную армию нам тоже не должно быть стыдно.

Хотя это была, конечно, гражданская война. И много того, что сейчас происходит на Украине, пошло оттуда кстати, мы это прекрасно понимаем сейчас.

- Сергей Вадимович, товарищ генерал-полковник, можно узнать, как вы сегодня отметите учрежденный вами и Лениным День защитника Отечества?

- Очень просто. Во-первых, мы сейчас созваниваемся со многими товарищами, уже получил несколько десятков СМС – поздравлений, отвечаю им.

А днем приедет сын, приедет внучка. Сядем за стол, помянем тех, кого нет, в том числе моего любимого отца.

- Вадима Дмитриевича.

- Ему, кстати, больше всего нравилось, когда этот праздник назывался День Красной армии и Военно-морского флота. Особенно вторая часть, потому что ты знаешь, что он у меня был флотским офицером.

- А вы родились в Порт-Артуре.

- В Порт-Артуре - городе и трагедий, и славы русского и советского оружия. Жалко, что Хрущев отдал Порт-Артур. Ну, Бог с ним, с Хрущевым, не будем мы его сегодня вспоминать.

- Ясно. Спасибо огромное, товарищ генерал-полковник. Мы присоединяемся.

А вы с Владимиром Ильичом все же классный придумали праздник. Ура!