Считался пропавшим без вести, но прожил невероятную жизнь: как героям Великой Отечественной войны возвращают их жизни

Фото: администрация города Химок

- Пропавшими без вести во время Великой Отечественной войны у нас считаются почти 4 млн человек. Но не всегда это так: был случай, когда имя бойца из списка пропавших мы нашли в региональной книге памяти. Этот человек попал в плен, сбежал из лагеря, возвратился на родину, пошел в партизаны, дожил до победы, вернулся домой и прожил долгую и счастливую жизнь, о которой рассказал тем, кто готовил ту публикацию, - рассказал корреспонденту kp.ru советник председателя АНО «Родина» Александр Дудник.

Организация эта появилась в 2021 году, ее сотрудники на основании разных документов и баз данных соотносят и отслеживают имена бойцов, которые считаются пропавшими без вести.

Иван Маркелов в списке пропавших без вести. Фото с сайта «Память народа»

- Вот смотрите, по этим спискам Иван Петрович Маркелов был призван в январе 1941 года и вскоре признан пропавшим без вести, - показывает документы Александр Дудник. - А вот справка о том, что он, оказывается, был убит 1 декабря 1941 года в Химках. Так судьба красноармейца Маркелова перестает быть тайной, и из списка пропавших без вести его можно убрать.

Но конечная цель вовсе не уменьшение списков. Суть в том, чтобы увековечить имена тех, кто отдал свои жизни в период Великой Отечественной войны. Даже в тех случаях, когда точную дату смерти установить не удалось.

- Именно с этой целью в конце 2022 года во взаимодействии с АНО «Родина» и министерством обороны мы обращались в суд, чтобы признать умершими девять офицеров и солдат Красной Армии, которые участвовали в боях на территории Химок, - объяснили корреспонденту kp.ru в прокуратуре Московской области. - По закону признать человека умершим можно не ранее, чем через два года со дня окончания военных действий. С тех пор прошло почти 78 лет. Признание бойца умершим позволяет увековечить его имя в воинском захоронении, внести его данные в учетные списки минобороны и только потом - законно сократить число пропавших без вести лиц.

Справка, подтверждающая гибель Ивана Маркелова. Фото с сайта «Память народа»

Решением Химкинского городского суда Афанасий Косый, Николай Кулачков, Никита Новицкий, Василий Литвинов, Сергей Норзаев, Михаил Ступа, Михаил Зубарев, Иван Вельмяйкин и Михаил Козырицкий признаны умершими. А в 2023 году в Химках открыли новый памятник «Родина помнит» - так в сквере имени Марии Рубцовой увековечили имена погибших героев.

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