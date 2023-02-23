Shaman порадовал поклонников новой патриотической песней "Моя Россия" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В День Защитника Отечества певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) порадовал поклонников новой патриотической песней "Моя Россия". Всего за час клип набрал 47 тысяч просмотров на YouTube.

Примечательно, что к съемкам артист привлёк членов своей семьи: родителей, бабушку и дедушку, а сам клип снят в небольшом городке Новомосковск Тульской области, где вырос музыкант. В кадр попали скромные интерьеры квартиры с ковром на стене, где прошло детство будущей звезды, семейное застолье и фотоальбом.

- Часто дорога жизни заносит нас в самые разные уголки нашей необъятной страны. И как же хорошо, хоть ненадолго, вернуться в свой родной дом, туда, где ты родился и вырос, где тебя любят и всегда ждут, - обратился к зрителям Shaman в новом клипе.

Кстати, песню "Моя Россия" музыкант, как и другие свои хиты, написал сам, выступив автором слов и музыки. От новой работы поклонники остались в восторге.

"Дай бог здоровья твоим родителям и бабушке с дедушкой", "Спасибо семье за воспитание такого сына", "Как всего этого не хватало на фоне клипов про доллары, стразы и розовые Порше, которыми нас завалили в последние десятилетия", - пишут зрители в соцсетях.

Между тем, ровно год назад в День Защитника Отечества Shaman опубликовал песню "Встанем", которая в считанные часы сделала его звездой. Сегодня у этого клипа более 40 млн просмотров в соцсетях.

- Таких песен я раньше не создавал, скажу честно. Всё получилось очень быстро, как будто действительно мне её кто-то продиктовал, - рассказывал певец в студии радио "Комсомольская правда". - Я даже слова не подбирал, всё само сложилось в голове. Как и почему? Не могу сказать. Бог послал такую песню. В интернет выложил «Встанем» в День защитника Отечества, а официальный релиз хотел приурочить к 9 мая. Но 24 февраля произошло то, что произошло. Песня мгновенно ушла в народ и до сих пор вижу, как люди плачут, слушая её. Для меня счастье, что я стал известным благодаря именно такой песне, а не сезонному хиту-однодневке.