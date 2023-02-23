Жители Кузбасса выбрали название для нового моста в Кемерове

Будущий мост через реку Томь будет называться «Звездный». Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В Кузбассе выбрали название для нового моста через реку Томь в Кемерове. Он будет называться «Звездный». Имя важного для региона объекта придумали сами жители. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев предложил устроить народное голосование и по его итогам утвердить вариант, получивший больше всего голосов. Кроме названия жители региона выбирали и дизайн оформления моста: в какие цвета его покрасить, какую подсветку установить.

В итоге победило название «Звездный» – его поддержали 1495 участников опроса. На втором месте оказался вариант «Ятимовский», на третьем - «Крековский». Всего в голосовании участвовали более 5,5 человек.

«Радует, что люди так активно включились в проект, - написал в своем Telegram-канале Сергей Цивилев. - Это значит, что им не все равно, каким будет Кузбасс. Они сами готовы участвовать в Преображении региона, строить его для будущих поколений, быть участниками исторических проектов, над которыми мы работаем сейчас».

СЕВЕРНЫЙ, НАРОДНЫЙ, МОСТ ГЕРОЕВ СВО

Мост станет частью строящегося сейчас Северо-западного обхода города Кемерово. Эта трасса будет играть большую роль в транспортной инфраструктуре не только Кузбасса, но и всей Сибири.

«Обход Кемерова - важнейший объект, он строится

по программе социально-экономического развития

, утверждённой по поручению президента России, - рассказал губернатор региона Сергей Цивилев. - Мы начали его строить в декабре 2021 года, запустим движение 1 августа 2024 года. Это будет скоростная дорога - до 110 километров в час, также в проект входят 12 мостовых сооружений. Самый протяженный - почти 900 метров - мост через реку Томь. Мы приняли решение объявить конкурс, чтобы жители Кузбасса сами голосовали за название моста, а также его окрашивание и подсветку».

убернатор Кузбасса Сергей Цивилев предложил устроить народное голосование и по его итогам утвердить вариант названия моста, получивший больше всего голосов. Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса Фото: другой источник.

Голосование стартовало 26 января. Внести свои предложения или отметить понравившиеся варианты можно было на платформе «Кузбасс Онлайн». Участники предлагали самые разные названия: «Народный», «Кузбасский», «Северный», «Мост Победы», «Мост Николая Масалова» (в честь уроженца Кемеровской области, героя Великой Отечественной войны, чей подвиг послужил прототипом для монумента Воину-освободителю в Трептов-парке Берлина). Среди вариантов также лидировали «Звездный» (от расположенного неподалеку поселка Звездный), «Щегловский» (Щегловск – старое название Кемерова) и «Крековский»: мост строится рядом с деревней Креково, в гимне Кемеровского округа упоминается, что «с Крекова заимки» начиналась земля Кузнецкая. Также в число самых популярных вариантов, предложенных кузбассовцами, вошло название «Мост героев СВО».

Участники голосования, придумавшие свои варианты художественного оформления моста, присылали графические файлы. Один из эскизов был связан с названием «Звездный»: автор предложил оформить мост по всей протяженности звездами разного размера, а сверху – украсить подсветкой в виде звездного неба. Именно этот вариант в итоге одержал победу, набрав 515 голосов.

Обход Кемерова - важнейший объект, он строится по указу президента России и входит в программу социально-экономического развития региона. Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

УЛУЧШИТ ЭКОЛОГИЮ И СОКРАТИТ ВРЕМЯ В ПУТИ

Строительство Северо-западного обхода Кемерово – это по-настоящему долгожданный для жителей Кузбасса проект. Запуск новой трассы позволит вывести из города движение большегрузных автомобилей. В первую очередь речь идет о транзитном транспорте, который едет по федеральной трассе. Это довольно интенсивный поток – ежедневно по ней проходит около 15 тысяч машин. Когда их выведут за пределы Кемерова, в городе уменьшится концентрация выхлопов, улучшится экологическая обстановка и снизится аварийность на дорогах. Для водителей же новый путь сэкономит топливо и время в пути. После запуска северного обхода дорога по федеральной трассе сократится как минимум на один час.

Чтобы успеть сдать важный объект в срок, строители АО «Мостосторй-11» работают ежедневно, практически в любую погоду. Несмотря на то, что нынешняя зима выдалась морозной, работа идет без перебоев. На сегодняшний день выполнено 13 из 16 рабочих пролетов моста и 6 из 9 рабочих площадок.Завершено устройство свайных оснований на 4 опорах из 10.

«Строительство Северо-западного обхода Кемерова идет в строгом соответствии с намеченными планами. Все строительные материалы соответствуют стандартам качества и доставляются в срок. Ведь для того, чтобы закончить строительство обхода вовремя, необходима слаженная командная работа», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

На реализацию программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года правительство РФ выделяет 57 миллиардов рублей. Из этой суммы 21,2 миллиарда рублей будет направлено на строительство северного обхода города Кемерово. Остальные средства пойдут на развитие кузбасского горнолыжного курорта «Шерегеш», строительство детских садов и школы в Новокузнецке, реконструкцию международного аэропорта в Кемерове, возведение социальных домов для людей, переселяющихся из аварийного жилья, ремонт Кузбасского государственного технического университета, обновление общественного транспорта и другие проекты.