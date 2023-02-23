Браки, заключенные в «красивые даты», распадаются чаще других. В чем причина

Только в Москве около 350 пар собрались пожениться 23 февраля нынешнего года Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Таинственное обаяние цифр

Только в Москве около 350 пар собрались пожениться 23 февраля нынешнего года – в день, написание которого, очаровывает своей красотой – 23.02 2023. О намерении женихов и невест внести именно эти цифры в свидетельство о регистрации брака сообщала Светлана Уханева - начальник столичного управления ЗАГС.

Дата, и в самом деле, красива. Как минимум, с математической точки зрения. Любо-дорого посмотреть: цифры «0» и «2» зеркально симметричны цифрам «2» и «0», а числа «23», выстроившиеся по краям, просто одинаковы. Что вдвойне симпатично.

К тому же 23 февраля - день защитника отечества.

Повышенным спросом пользовались и продолжат пользоваться даты, в которых «дни зеркально отражаются от месяцев». Таких дат в любом году пять: 10.01; 20.02; 30.03; 01.10. и 21.12.23.

Кого-то привлекают «одинаковые дни и месяцы» - от 01.01 до 12.12. В этом ряду самой красивой выглядит дата 11.11, хотя некоторых она отпугивает частоколом единиц. Создает ассоциации с вампирами.

Уникальным – в смысле цифровой красоты – выдался, конечно, прошлый год. Подарил аж «шесть двоек», которые к тому же и выстроились исключительно зеркально: 22.02 2022. С какой стороны не смотреть. В Москве в этот день поженились более полторы тысячи пар. Да и весь 2022 год стал на редкость «урожайным» - столичные ЗАГСы зарегистрировали более 100 тысяч браков. Рекордное число – за все время наблюдений, выражаясь языком метеорологов.

Новых рекордов еще долго не будет – даже с учетом ажиотажа, ожидаемого на 23 февраля 2023 года. Чтобы перекрыть прошлогоднее достижение, нужно каждый день женить хотя бы по 300 человек. А это вряд ли.

До следующего красивого – симметрично зеркального - дня чуть больше года: 24.02 2024. Но будет ли смысл гнаться именно за ней? Тем, кто прозевает нынешний «подарок календаря». Есть основания задуматься над этим.

Красивый, но непрочный фундамент

Научный факт: браки, заключенные в красивые дни календаря, оказываются непрочными – распадаются чаще и быстрее других. И чем красивей день, тем слабее узы. Разница заметная – с вариациями в несколько процентов по странам и континентам. Однозначного объяснения нет.

Возможно, дело просто в арифметике. Население увеличивается, автоматически растет и число женихов. Да и красивые дни способствуют увеличению их потока в ЗАГСы – в среднем он становится «гуще» в три раза. Причем, во всем мире – не одни мы такие. Значит, и разводов потом становится больше. Но непонятно, почему они отражаются на процентном соотношении? Пропорция, по идее, не должна меняться.

Кстати, что касается разводов, то их количество странным образом увеличилось с годами, а не с численностью населения. В 1950-е годы у нас (еще в СССР) расставались 4 пары из ста, то ныне (в России) их число, начиная с 1980 года практически не меняется, оставаясь где-то в пределах 60-70 пар.

Данные о разводах, выраженные в процентах, все-таки свидетельствуют о стойкой тенденции: распавшихся «красивых браков» в среднем на 15-20 процентов (по разным исследованиям) больше, чем «обыкновенных» - зарегистрированных в рядовые дни календаря.

К настоящему времени расстались аж 30 процентов пар, вступивших в брак 7 июля 2007 года - в день небывалой красоты, который бывает раз в сто лет. Три семерки - 07.07.07! Такая вот статистика.

Может быть, причина феномена в том, что «красивые даты» чем-то опасны – в мистическом смысле? И лучше бы их избегать?

Нет, принципиальной угрозы нет - никто из астрологов ничего такого никогда не говорил. Хотя предубеждения насчет дат все-таки имеются: даже среди не самых суеверных женихов и невест с трудом найдутся те, кто отваживаются пойти в ЗАГС 1 апреля или в пятницу 13-го. Что тоже было бы по-своему красиво.

Единодушны психологи: та или иная дата заключения брака – не зависимо от ее красоты – никак не влияет на последующую семейную жизнь. Но может свидетельствовать об образе мыслей, пристрастиях и, главное, о внутреннем настрое молодоженов, или обоих сразу. Скорее всего, они верят в мистику. Друг в друге сомневаются, непреодолимого желания «создать ячейку общества» не испытывают – больше подвержены страстям или даже похоти, а не разуму. Поэтому выбирают «красивую дату», возлагая надежды на помощь потусторонних сил. А потусторонние силы, даже если они существуют, помогают далеко не всем, руководствуясь своими представлениями.

Иными словами, в красивые дни календаря «под венец» идут изначально непрочные пары. Не все, конечно, но те 20-30 процентов как раз и набираются.

Отсюда совет – банальный, но психологически верный: серьезно продумайте свое решение, прислушайтесь к сердцу – настоящая у вас любовь? Или только кажется?

Нумерология – сила

Знаменитый греческий философ - математик Пифагор, автор одноименной теоремы - верил, что цифры обладают магической силой и на судьбу все-таки влияют. Вроде бы именно он заложил основу нумерологии – с позволения сказать науки, с помощью которой это влияние якобы можно прогнозировать.

Самые простые прогнозы основаны на последовательном сложении всех цифр, встречающихся в записи того или иного числа, случайно или намеренно вошедшего в вашу жизнь. Скажем, день рождения образуется случайно, а день регистрации брака люди выбирают.

Вот многие выбрали 23.02 2023. Складываем 2 +3+ 2+ 2+ 2+ 3 =14. Складываем дальше, пока не останется одна цифра 1+4=5. Смотрим, что это значит сообразно древней таблице. И делаем выводы.

Таблица Пифагора: значения цифр

1. Сулит успех, дает надежду решить возникающие проблемы. Но и указывает на то, что проблемы надо решать.

2. Призывает тщательно обдумывать сложившую ситуацию и проявлять дипломатичность.

3. Предрекает активные действия, успех, встречи, путешествия и романы.

4. Не располагает к началу нового дела, особенно связанного с денежными вложениями. Тем не менее сулит материальное благополучие.

5. Приглашает рискнуть, принять неожиданное решение, которое принесет удачу.

6. Призывает не рисковать, в делах и в жизни идти на уступки.

7. Подразумевает обретение большого ума или свидетельствует об этом. Но в то же время рекомендует прислушиваться к советам, чаще консультироваться. И сулит осуществление предчувствий - как хороших, так и плохих.

8. Тянет на большие дела, но побуждает к ответственности, когда речь заходит о том, чтобы правильно распорядиться и деньгами, и временем.

9. Предрекает крупный успех.

Естественно, гадать можно, используя любые числа: номер мобильника, паспорта, медицинского полиса, кредитки, ИНН. Ну, и конечно же, дату в штампе о регистрации.

Какая-то вполне красивая дата – в былые годы – могла оказаться не совсем удачной по «нумерологическим понятием». И число разводов возросло.

А вот 23.02.2023, согласно «Таблице Пифагора», предрекает успех – вопреки психологам. Даже если решение пожениться выглядит импульсивным. Время и статистика покажут.

Для сравнения погадаем на будущий год: 24.02 2024.

2+4+2+2+2+4 = 16. Далее 1+6=7. Спорные перспективы, но не без надежды на счастье в семейной жизни: если предчувствовали, что она сложится, то так и будет. А уж если сомневались, то не удивляйтесь потом.

УЛЫБОЧКУ – НА ЛИЦО, ЛИЦО – НА ФОТО

Сами себе пророки

Есть весьма верный способ оценить, насколько прочным будет запланированный брак, еще до похода в ЗАГС. Прогноз доступен каждому. Надо лишь провести небольшую исследовательскую работу. А именно партнерам следует внимательно изучить фотоальбомы друг друга. И подсчитать в них процент карточек, на которых он или она запечатлены улыбающимися - в половозрелом, но холостом и незамужнем возрасте. Такую работу однажды проделали исследователи под руководством Мэтью Хертештейна из Университета ДеПау в штате Индиана (США). Оценили альбомы в баллах - от 1 до 10. Меньшую оценку давали тем, в которых было до 10 фото с улыбками. Максимальную - если их набиралось от 90 процентов и выше. Попадались, кстати, альбомы, в которых люди улыбался на каждой своей карточке.

Далее психологи расспросили владельцев альбомов об их личной жизни. И выяснилось: никто из людей с рейтингами 9 - 10, женившись или выйдя замуж, не развелся. А больше половины неулыбчивых - с рейтингами 1 - 2 - расстались быстро.

Ученые копнули глубже. Обратились к мужчинам и женщинам, которым уже перевалило за 60 лет. Обнаружился тот же феномен, хотя и немного в иных пропорциях. Среди тех, у кого рейтинг улыбчивости составлял от 9 до 10, прочными браками отличились примерно 90 процентов. А среди людей с низшими рейтингами семейные узы сохранили менее 60 процентов.

В среднем же, по расчетам ученых из Индианы, люди, которые предпочитают улыбаться на фото, разводятся в пять раз реже «хмурых».

- Возможно, улыбчивость вообще и то, что люди подбирают в альбомы радостные фото, свидетельствуют о позитивном восприятии жизни, - рассуждает Хертештейн. - И такие оптимисты легче переносят трудности. Или притягивают к себе столь же радостных. Или они более покладистые.

Ученый твердо убежден: эмоции, которые человек проявляет в раннем возрасте, влияют на его дальнейшую судьбу.

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