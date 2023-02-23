Украинские пленные рассказывают: «На позиции под Угледаром нас заводят каратели»

Несколько дней назад, во временный командный пункт «Востока» прилетел «Хаймарс» Фото: Дмитрий СТЕШИН

БРАКОВАННЫЙ «ХАЙМАРС»

Мой приезд в расположение батальона начался с печальной и неприятной миссии. Несколько дней назад, во временный командный пункт «Востока» прилетел «Хаймарс». Я хорошо знаю, какие меры безопасности применялись, озвучивать их не буду, но все равно не помогло.

Как рассказал мне начальник инженерной службы батальона «Леон», ракет было две. Первая попала в здание и разрушила перекрытия трех этажей. Второй «Хаймерс» шел следом, он падал строго вертикально, вошел в грунт, практически на всю длину боевой части и… не сработал. Погиб улыбчивый и добрый офицер штаба с позывным «Злой» (часто позывные дают от противного – прим.корр.), буквально пару недель назад Андрей поил меня чаем в этом подвале.

Жертв могло бы быть больше, но подвела хваленая американская техника.

Где-то на дне притаилась заокеанская смерть и оставить ее в покое нельзя, только уничтожить Фото: Дмитрий СТЕШИН

- Мы не знаем, как и когда может сработать этот снаряд – объясняет мне «Леон», - кто до него доберется с плоскогубцами в шаловливых руках, когда тут окончательно установится мир.

Договариваюсь с саперами, что я буду снимать в подвале, но моя обязанность - светить им фонарем. И я свечу, пока они собирают мудреную схему из детонаторов и аккуратно опускают связку мин в вертикальный колодец. Где-то на дне притаилась заокеанская смерть и оставить ее в покое нельзя, только уничтожить.

Подземный взрыв вышел глухой, часть здания сложилась, по селу потянуло сухой бетонной пылью Фото: Дмитрий СТЕШИН

Мы отходим к бойцам, стоящим в оцеплении, разматываем телефонный провод-полевку. Кто-то из саперов протягивает мне каску, мол, надень, разлет обломков не предсказать…

Подземный взрыв вышел глухой, часть здания сложилась, по селу потянуло сухой бетонной пылью.

«ПОКУПАЙТЕ РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ, НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ!»

Я отправился дальше, к парням, которые должны были сегодня в ночь уходить на ротацию к Угледару. Ехал я не с пустыми руками - в Ростове есть группа девушек-волонтеров, они называют себя «аптечными феечками». От них мне передали коробку с надписью «Босяцкий подгон Стешину и его друзьям». Там были любовно и по науке, завернутые в пергамент шматы сала, буханочки «бородинского», набор соусов, сигареты, зажигалки, коробка «гематогена» - для профилактики простуд. От себя я доложил несколько пачек самого лучшего кофе, а кофе здесь пьют просто без остановки. Причем, встречается немало ценителей, разбирающихся в сортах и способах заваривания. Сейчас это просто сделать – «окопные свечи» и газовые горелки перестали быть экзотикой. Как заметил мне один из бойцов: «Снега мало, но на кофе всегда наскребешь, а горелка и кружка у меня всегда в «мародерке»(так называют специальный подсумок для сброса пустых магазинов, сбора всяких бесхозных, но полезных или интересных вещиц – прим. корр.)

«Босяцкий подгон» Фото: Дмитрий СТЕШИН

Я застал легендарного разведчика «Лиса» за медитативным занятием - он со вкусом (так эстеты пробуют сигары), собирал свой рюкзак для ночного выхода на ротацию. Начал разговор с дурацко-провокационного вопроса:

- Лис, есть ощущение праздника?

Лис взвесил один своих рюкзаков, вес ему не понравился, и он заметил, мол, «праздник и так всегда со мной».

23 февраля Лис планировал отмечать так, как положено защитнику Родины - на передовой. Лис сказал пару слов тем, кто сейчас готовится на полигонах:

- Слушайте все, впитывайте. Следите сами, чтобы инструкторы не «лили воду», не учили в стрелковые стойки становиться. Пусть по быту на передовой больше объясняют. Привет хочу передать.

- Легко.

- Привет нашим инструкторам по медицинской подготовке. Они рассказывают про «золотой час» (в течении которого раненый должен быть эвакуирован – прим. корр.). Так у нас это как минимум четыре часа. Мне сейчас идти до позиций примерно 7 километров, ближе не подъехать. Чтобы не было иллюзий – учитесь оказывать первичную помощь себе и товарищам. На последней ротации встретился с ребятами с Камчатки, поговорил. Выяснил, что не знают, как жгут накладывать. Вроде учили, да не выучили. Да, важное. Сапоги пусть себе резиновые покупают, не стесняются!

- Чем обогреваетесь?

- Окопные свечи, газовые горелки. Если вход перекрыт одеялом или плащ-палаткой, а на улице минус десять, внутри будет +1 и даже кажется, что тепло, почти жарко.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

«МОЛОДЕЖЬ ВЫБИЛИ, НА ПОЗИЦИИ ЗАВОДЯТ КАРАТЕЛИ»

Наступление под Угледаром в последнюю неделю притормозило. Наши вышли к так называемым дачам на окраине города, зацепились за них и встали в «активную оборону». Лис в разговоре, напомнил, что он видит только то, что происходит в его секторе на передовой. Но, ему довелось пообщаться с пленными вэсэушниками, взятыми на днях и то, что он рассказал, не особо укладывалось в голове:

- Мне непонятно поведение противника. Пленные резервисты рассказывают, что молодежи в окопах практически нет, она – выбита. Подчеркну, не дезертировала, а выбита. Средний возраст от 40 лет.

- Почему так вышло?

- Молодежь более активная, гибнет первая. Вот из моих наблюдений: украинский блиндаж, перекрытая щель с бойницей в нашу сторону. Возле него стоят «глаза», наблюдатель. Вот он просто стоит, высунувшись по пояс из окопа. И не один раз с этим сталкивался. Либо это неопытность, либо сознательные действия командования ВСУ, занимаются «убылью личного состава». Не понимаю.

- Большие у них потери?

- У меня вообще впечатление, что их в последнее время сюда привозят на убой. Нет других объяснений. Что меня в рассказах пленных поразило. Слово «каратели». Они сами его употребляли.

Бойцы батальона «Восток» Фото: Дмитрий СТЕШИН

- В каком контексте?

- По их словам, выходит, что на позиции их заводят «каратели» и выводят, тех кто остался, тоже «каратели». Причем маршруты построены так, чтобы они не пересекались, общаться им запрещено. Одних вывели, других завели.

- Бред какой-то, вне логики. Ты принимаешь позиции от сменщиков, они тебе рассказывают, типа: «вот тут мы мины-сигналки поставили, здесь растяжки, там, слева появился пулеметчик, работает под вечер…».

- Получается, что их заводят и сажают в яму, ничего не объясняя. Причем встречались такие варианты - его отловили на улице, через четыре дня он уже под Угледаром, а еще через неделю извещение, что он погиб на Донбассе. Я не понимаю, какая задача стоит перед украинским командованием – истребление мужской части населения? Получается, что так.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Конечно, никто на передовой не будет праздновать День защитника отечества, так, как его привыкли справлять в мирные годы иногда, забывая его суть. Но было несколько минут искренней радости – когда разбирали вкусные подарки из тыла и читали вслух теплое письмо от «аптечных феечек». Не знаю, есть ли подобный праздник с другой стороны линии боевого соприкосновения, скорее всего его тоже отменили в рамках «декоммунизации». Но про наш праздник ТАМ знают четко. Ровно в 12 часов, по Донецку нанесли удар «Хаймерсами» и конец этого репортажа я дописывал сидя на полу, между капитальных стен. Упало совсем рядом, на улице Розы Люксембург, прямо перед входом в музыкальное училище. Там не было никого – все-таки праздничный день, а дети в Донецке давно уже учатся удаленно. Три ракеты перехватило наше ПВО, поэтому Центр сегодня обошелся без жертв. Это, действительно, очень дорогой подарок для прифронтового города.