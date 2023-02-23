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23 февраля 2023 12:00

Украинские пленные рассказывают: «На позиции под Угледаром нас заводят каратели»

Накануне 23 февраля военкор KP.RU Дмитрий Стешин навестил батальон «Восток» – привез ребятами подарки, а в ответ забрал приветы тем, кто в тылу и ждет их домой с победой
Дмитрий СТЕШИН
Дмитрий СТЕШИН
Несколько дней назад, во временный командный пункт «Востока» прилетел «Хаймарс»

Несколько дней назад, во временный командный пункт «Востока» прилетел «Хаймарс»

Фото: Дмитрий СТЕШИН

БРАКОВАННЫЙ «ХАЙМАРС»

Мой приезд в расположение батальона начался с печальной и неприятной миссии. Несколько дней назад, во временный командный пункт «Востока» прилетел «Хаймарс». Я хорошо знаю, какие меры безопасности применялись, озвучивать их не буду, но все равно не помогло.

Как рассказал мне начальник инженерной службы батальона «Леон», ракет было две. Первая попала в здание и разрушила перекрытия трех этажей. Второй «Хаймерс» шел следом, он падал строго вертикально, вошел в грунт, практически на всю длину боевой части и… не сработал. Погиб улыбчивый и добрый офицер штаба с позывным «Злой» (часто позывные дают от противного – прим.корр.), буквально пару недель назад Андрей поил меня чаем в этом подвале.

Жертв могло бы быть больше, но подвела хваленая американская техника.

Где-то на дне притаилась заокеанская смерть и оставить ее в покое нельзя, только уничтожить

Где-то на дне притаилась заокеанская смерть и оставить ее в покое нельзя, только уничтожить

Фото: Дмитрий СТЕШИН

- Мы не знаем, как и когда может сработать этот снаряд – объясняет мне «Леон», - кто до него доберется с плоскогубцами в шаловливых руках, когда тут окончательно установится мир.

Договариваюсь с саперами, что я буду снимать в подвале, но моя обязанность - светить им фонарем. И я свечу, пока они собирают мудреную схему из детонаторов и аккуратно опускают связку мин в вертикальный колодец. Где-то на дне притаилась заокеанская смерть и оставить ее в покое нельзя, только уничтожить.

Подземный взрыв вышел глухой, часть здания сложилась, по селу потянуло сухой бетонной пылью

Подземный взрыв вышел глухой, часть здания сложилась, по селу потянуло сухой бетонной пылью

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Мы отходим к бойцам, стоящим в оцеплении, разматываем телефонный провод-полевку. Кто-то из саперов протягивает мне каску, мол, надень, разлет обломков не предсказать…

Подземный взрыв вышел глухой, часть здания сложилась, по селу потянуло сухой бетонной пылью.

«ПОКУПАЙТЕ РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ, НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ!»

Я отправился дальше, к парням, которые должны были сегодня в ночь уходить на ротацию к Угледару. Ехал я не с пустыми руками - в Ростове есть группа девушек-волонтеров, они называют себя «аптечными феечками». От них мне передали коробку с надписью «Босяцкий подгон Стешину и его друзьям». Там были любовно и по науке, завернутые в пергамент шматы сала, буханочки «бородинского», набор соусов, сигареты, зажигалки, коробка «гематогена» - для профилактики простуд. От себя я доложил несколько пачек самого лучшего кофе, а кофе здесь пьют просто без остановки. Причем, встречается немало ценителей, разбирающихся в сортах и способах заваривания. Сейчас это просто сделать – «окопные свечи» и газовые горелки перестали быть экзотикой. Как заметил мне один из бойцов: «Снега мало, но на кофе всегда наскребешь, а горелка и кружка у меня всегда в «мародерке»(так называют специальный подсумок для сброса пустых магазинов, сбора всяких бесхозных, но полезных или интересных вещиц – прим. корр.)

«Босяцкий подгон»

«Босяцкий подгон»

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Я застал легендарного разведчика «Лиса» за медитативным занятием - он со вкусом (так эстеты пробуют сигары), собирал свой рюкзак для ночного выхода на ротацию. Начал разговор с дурацко-провокационного вопроса:

- Лис, есть ощущение праздника?

Лис взвесил один своих рюкзаков, вес ему не понравился, и он заметил, мол, «праздник и так всегда со мной».

23 февраля Лис планировал отмечать так, как положено защитнику Родины - на передовой. Лис сказал пару слов тем, кто сейчас готовится на полигонах:

- Слушайте все, впитывайте. Следите сами, чтобы инструкторы не «лили воду», не учили в стрелковые стойки становиться. Пусть по быту на передовой больше объясняют. Привет хочу передать.

- Легко.

- Привет нашим инструкторам по медицинской подготовке. Они рассказывают про «золотой час» (в течении которого раненый должен быть эвакуирован – прим. корр.). Так у нас это как минимум четыре часа. Мне сейчас идти до позиций примерно 7 километров, ближе не подъехать. Чтобы не было иллюзий – учитесь оказывать первичную помощь себе и товарищам. На последней ротации встретился с ребятами с Камчатки, поговорил. Выяснил, что не знают, как жгут накладывать. Вроде учили, да не выучили. Да, важное. Сапоги пусть себе резиновые покупают, не стесняются!

- Чем обогреваетесь?

- Окопные свечи, газовые горелки. Если вход перекрыт одеялом или плащ-палаткой, а на улице минус десять, внутри будет +1 и даже кажется, что тепло, почти жарко.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

«МОЛОДЕЖЬ ВЫБИЛИ, НА ПОЗИЦИИ ЗАВОДЯТ КАРАТЕЛИ»

Наступление под Угледаром в последнюю неделю притормозило. Наши вышли к так называемым дачам на окраине города, зацепились за них и встали в «активную оборону». Лис в разговоре, напомнил, что он видит только то, что происходит в его секторе на передовой. Но, ему довелось пообщаться с пленными вэсэушниками, взятыми на днях и то, что он рассказал, не особо укладывалось в голове:

- Мне непонятно поведение противника. Пленные резервисты рассказывают, что молодежи в окопах практически нет, она – выбита. Подчеркну, не дезертировала, а выбита. Средний возраст от 40 лет.

- Почему так вышло?

- Молодежь более активная, гибнет первая. Вот из моих наблюдений: украинский блиндаж, перекрытая щель с бойницей в нашу сторону. Возле него стоят «глаза», наблюдатель. Вот он просто стоит, высунувшись по пояс из окопа. И не один раз с этим сталкивался. Либо это неопытность, либо сознательные действия командования ВСУ, занимаются «убылью личного состава». Не понимаю.

- Большие у них потери?

- У меня вообще впечатление, что их в последнее время сюда привозят на убой. Нет других объяснений. Что меня в рассказах пленных поразило. Слово «каратели». Они сами его употребляли.

Бойцы батальона «Восток»

Бойцы батальона «Восток»

Фото: Дмитрий СТЕШИН

- В каком контексте?

- По их словам, выходит, что на позиции их заводят «каратели» и выводят, тех кто остался, тоже «каратели». Причем маршруты построены так, чтобы они не пересекались, общаться им запрещено. Одних вывели, других завели.

- Бред какой-то, вне логики. Ты принимаешь позиции от сменщиков, они тебе рассказывают, типа: «вот тут мы мины-сигналки поставили, здесь растяжки, там, слева появился пулеметчик, работает под вечер…».

- Получается, что их заводят и сажают в яму, ничего не объясняя. Причем встречались такие варианты - его отловили на улице, через четыре дня он уже под Угледаром, а еще через неделю извещение, что он погиб на Донбассе. Я не понимаю, какая задача стоит перед украинским командованием – истребление мужской части населения? Получается, что так.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Конечно, никто на передовой не будет праздновать День защитника отечества, так, как его привыкли справлять в мирные годы иногда, забывая его суть. Но было несколько минут искренней радости – когда разбирали вкусные подарки из тыла и читали вслух теплое письмо от «аптечных феечек». Не знаю, есть ли подобный праздник с другой стороны линии боевого соприкосновения, скорее всего его тоже отменили в рамках «декоммунизации». Но про наш праздник ТАМ знают четко. Ровно в 12 часов, по Донецку нанесли удар «Хаймерсами» и конец этого репортажа я дописывал сидя на полу, между капитальных стен. Упало совсем рядом, на улице Розы Люксембург, прямо перед входом в музыкальное училище. Там не было никого – все-таки праздничный день, а дети в Донецке давно уже учатся удаленно. Три ракеты перехватило наше ПВО, поэтому Центр сегодня обошелся без жертв. Это, действительно, очень дорогой подарок для прифронтового города.

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