Мэр Москвы Сергей Собянин приехал в гости к юбиляру

Фронтовику Борису Павловичу Уткину, принимавшему участие в Великой Отечественной войне, в четверг, 23 февраля, исполняется 100 лет. Мэр Москвы Сергей Собянин приехал в гости к юбиляру. Он поздравил фронтовика с юбилеем, вручив ему «Почетный гражданин города Москвы».

- Позвольте вручить вам звание почетного гражданина Москвы, - обратился к фронтовику Сергей Собянин и подарил знак. Потом взял юбиляра за руку: "Спасибо большое, поздравляю!"

Борис Павлович поблагодарил мэра Москвы за поздравления. - Для меня большая честь вручить Борису Павловичу в этот день знак "Почетный гражданин города Москвы. Борис Павлович, от себя лично, от имени всех москвичей — доброго Вам здоровья! Благодарю Вас за доблесть и службу Родине, - обратился к фронтовику Сергей Собянин.

Сергей Собянин поздравил со 100-летним юбилеем фронтовика Бориса Уткина

Когда началась Великая Отечественная война, Борис Уткин был курсантом артиллерийского училища. Осенью 1941 года он вместе с сокурсниками бился под Волоколамском, а в ноябре того же года участвовал в легендарном параде на Красной площади. Кроме того, он принимал участие в исторических боях, обороняя Москву, сражаясь за Сталинград, на Курской дуге, на Дону и Днепре, а также принимал участие в освобождении Венгрии и Австрии.

После войны Борис Павлович стал почетным профессором Академии военных наук, а также автором книг и публикаций в журналах.