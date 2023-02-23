Обучение, ДМС, бесплатное питание: какие еще «плюшки» хотели бы получать россияне от работодателя

Компенсационный пакет – это своеобразные «плюшки» от компании-работодателя Фото: Shutterstock

Тут, как говорится, не зарплатой единой и условиями труда. Опросив 1600 респондентов, сервис по поиску работы Superjob выяснил, наиболее популярные составляющие компенсационного пакета у россиян.

Компенсационный пакет – это своеобразные «плюшки» от компании-работодателя. Чем их больше, тем, конечно, лучше. Но не бывает так, что всего и помногу. Кто-то выдает работникам персональную технику, кто-то оплачивает мобильную связь. Крупные организации оплачивают своим сотрудникам полисы добровольного медицинского страхования (ДМС).

Аналитики сервиса предоставили на выбор опрашиваемым несколько вариантов, среди которых обучение, питание, ДМС, выдача беспроцентной ссуды, оплата спортклуба, бесплатный проезд и т.д. (Подробнее в «Конкрентно»).

Выяснилось, что самая востребованная «плюшка» — возможность обучаться и повышать квалификацию за счет компании. За нее проголосовали 44% опрошенных, большинство из них молодые люди, кому важно повышать квалификацию и расти профессионально. На втором месте — оплачиваемый полис ДМС (40%).

Треть респондентов хотели бы получать льготные путевки на отдых или в санатории, четверть – оплачиваемый абонемент в фитнес-клубы. Компенсация питания привлекает 3 из 10 россиян. А оплата мобильной связи — каждого десятого.

Если сравнивать с прошлым годом, в 2022-ом полису ДМС отдавали предпочтение на 5% больше опрошенных. И за беспроцентную ссуду голосовали на 7%. В остальном показатели практически схожи.

По гендерным признакам тоже есть различия. Мужчин больше интересует ссуда и питание, а женщин - полис ДМС, льготные путевки, дополнительные дни к отпускам и оплата проезда.

КОНКРЕТНО

Что больше всего предпочитают россияне в компенсационном пакете от работодателя:

Обучение за счет компании – 44%

Оплачиваемый полис ДМС – 40%

Бесплатное питание – 30%

Льготные путевки, частичная оплата отпускных расходов – 28%

Оплата спортклуба, бассейна – 23%

Предоставление служебного транспорта – 18%

Дополнительный отпуск (несколько дней) – 18%

Беспроцентная ссуда – 17%

Оплата проезда в общественном транспорте – 16%

Оплата мобильной связи – 10%

Подарки к праздничным датам - 7%

Корпоративные мероприятия – 3%

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подорожали яйца, сосиски, водка и авиабилеты: Росстат посчитал цены за прошедшую неделю

С 14 по 20 февраля 2023 года индекс потребительских цен в России снизился на 0,4% с начала месяца. (подробнее)