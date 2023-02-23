Большинство россиян поздравляет с Днем защитника Отечества всех мужчин

23 февраля большинство россиян поздравят с праздником только самых близких мужчин. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

23 февраля в России празднуется День защитника Отечества. Сайт KP.RU провел опрос в социальных сетях среди читателей и выяснил, кого россияне поздравляют в этот важный для страны праздник. Всего в опросе приняли участие 14 857 человек.

Выяснилось, что больше всего участников исследования - 36,23% - поздравят с праздником только самых близких мужчин. Чуть меньше, 36,17% граждан признались, что будут поздравлять всех мужчин.

Еще 16,30% читателей издания считают, что поздравлять с Днем защитника Отечества нужно только те, кто служил в армии и отдал свой долг Родине. А совсем никого не будут поздравлять только 6,07% участников исследования.

Также 5,23% россиян ответили, что намерены поздравлять тех защитников страны, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции.

Кого россияне поздравляют с Днем защитника Отечества

всех мужчин — 36,17%

самых близких мужчин — 36,23%

только тех, кто служил —16,30%

тех, кто сейчас в зоне СВО — 5,23%

никого — 6,07%