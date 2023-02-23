Переехавшая в Европу Вера Брежнева оставила в России крупные долги

Певица Вера Брежнева Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Вот уже год некогда самая желанная блондинка шоу-бизнеса Вера Брежнева живет в Европе. С началом спецоперации обласканная любовью и деньгами российского зрителя певица перебралась в Италию, где у них с мужем Константином Меладзе есть собственная вилла неподалеку от озера Гарда. Это самое большое озеро Италии, расположенное у южного подножья Альп. Стоимость домов, как у звезд, здесь начинается от 800 тысяч евро.

В Россию ни Брежнева, ни Меладзе больше не приезжают. Однако, это не значит, что пара разорвала все связи со страной: у супругов здесь осталась не только недвижимость и бизнес-проекты, но и неоплаченные счета.

Так, по данным KP.RU, у Веры Брежневой, которая в базе налогоплательщиков значится как Киперман Вера Викторовна (это фамилия ее бывшего мужа, украинского бизнесмена Михаила Кипермана, с которым экс-"ВИА Гра жила с 2006 по 2012 годы), есть незакрытая задолженность по налогам на сумму 193 тысячи рублей. Долг свежий: пени по нему еще не начислены, судебные приставы пока не подключались.

Между тем, в России певица владеет не только ИП, но и половиной доли в модном бизнесе: вместе с модельером Ханной Хмелёвой в 2017 Брежнева запустила бренд, который до сих пор выпускает женскую одежду. Причем, недешевую. Например, костюмы из вечерней коллекции обойдутся в 55 тысяч рублей, платья, юбки и брюки - от 20 тысяч. Базируется бренд в Санкт-Петербурге на одной из самых дорогих туристических улиц. Судя по базе юридических лиц, 2022-й год марка закончила с убытками на 14 тысяч рублей. Впрочем юристы к таким цифрам относятся скептически: прибыль зачастую можно списать по договорам подряда на счета других своих же компаний и ИП, чтобы не платить налоги.