Герой спецоперации «Z» лейтенант Зощенко обеспечил непрерывную артподдержку

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Чем больше удобств, тем меньше храбрости», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще учил: «Скорость нужна, а поспешность вредна».

ОБЕСПЕЧИЛ СВОЕВРЕМЕННУЮ ДОСТАВКУ БОЕПРИПАСОВ

Капитан Дмитрий Лисенкин

Капитан Дмитрий ЛИСЕНКИН Фото: Минобороны РФ

«В ходе специальной военной операции отделение транспортирования и перегрузки под командованием капитана Дмитрия Лисенкина выполняло задачу по доставке реактивных снарядов для боевых машин дивизиона. С целью бесперебойного снабжения боеприпасами подразделений Лисенкин выполнял работы в районах, расположенных в непосредственной близости к территориям нахождения противника. Лично принимал участие в доставке боеприпасов на линию соприкосновения с силами националистов. В условиях повышенной опасности и риска для жизни, при совершении маршей обеспечил надежную организацию охраны, что способствовало успешному выполнению боевых и специальных задач».

ПРИКРЫЛ НАСТУПЛЕНИЕ ПЛОТНЫМ АРТОГНЕМ

Лейтенант Максим Сащенко

Лейтенант Максим САЩЕНКО Фото: Минобороны РФ

«Гаубичный самоходно-артиллерийский взвод под командованием лейтенанта Максим Сащенко выполнял задачи по артиллерийской поддержке наступающих на позиции украинских националистов подразделений российских мотострелков. В условиях артиллерийских контрударов противника Максим обеспечил непрерывное ведение боевой работы взвода. В ходе боя с вооруженными формированиями боевиков Сащенко умело руководил поражением целей, а также обеспечивал вывод артиллерийских расчетов из-под ответного огня боевиков. В ходе наступления артиллерийскими ударами взвода Сащенко было уничтожено буксируемое артиллерийское орудие и до 10 националистов. Противостоящие российским подразделениям националисты в результате прицельных артиллерийских ударов подчиненных Сащенко существенно утратили боевую способность и вынуждены были покинуть занимаемые позиции. Благодаря профессионализму, мужеству и отваге лейтенанта Сащенко задача по продвижению российских войск вглубь обороны противника была выполнена, при этом потерь во взводе Максима Сащенко допущено не было».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В День защитника Отечества коллектив театра «Ленком» провел в «Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий — Центральном военном клиническом госпитале им. А.А.Вишневского» Министерства обороны Российской Федерации творческую встречу с проходящими лечение военнослужащими участниками спецоперации.

Артисты показали спектакль «Все оплачено» на сцене клуба госпиталя. Также, в рамках мероприятия в фойе клуба Центра открылась выставка скульптур «Родина», народного художника России, действительного члена Российской академии художеств Владимира Суровцева, на которой презентовали эскиз скульптуры, посвященной подвигу военных врачей, наследников великого военно-полевого медика Н.И.Пирогова, исполняющих сегодня свой долг в зоне боевых действий СВО.