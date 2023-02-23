Еще один «котел» для ВСУ? Российский десант пробивается к Северску - новое оружие сюда идет прямиком с заводов

Военкор "Комсомолки" провел День защитника Отечества с бойцами на передовой Фото: Александр КОЦ

«ЧТО ЭТО ПО ПРОСЕКЕ ЕДЕТ? ДАВАЙ ГРАДАМИ ТУДА!»

- С праздником, товарищи офицеры! - заползаю 23 февраля в подземный пункт управления одного из российских соединений.

С десяток мужиков в форме пристально смотрят на несколько больших экранов. Со стороны можно было бы подумать, что это организованный просмотр праздничного концерта или поздравления Верховного Главнокомандующего. Но на мониторах — ни блестящей мишуры, ни бравурных фанфар, ни эстрадных звезд. День защитника Отечества в зоне СВО — не повод отрываться от боевой работы. На экраны выводится картинка с беспилотников, которые, преодолевая радиоэлектронное подавление противника, передают картинку с той стороны в режиме реального времени.

- Что это по просеке едет? Наведи, - командует офицер.

Человек с джойстиком, как от игровой приставки, наводит зум камеры на бронемашину. Это вражеский БТР. Он заезжает в лес, думая, что становится невидим для наших дронов. Но с пункта управления отчетливо видно, как «коробочку» покидают два человека, их встречает третий и выдерживая дистанцию они дружно куда-то шагают по снегу. Беспилотник ведет их в течение 10 минут, пока они не «приводят» нашего оператора к скрытому опорному пункту, вырытому в чаще и тщательно замаскированному. Похоже, кто-то из начальников прибыл с инспекцией.

- Давай «Градами» туда.

- Расход?

- Два по пять.

Это значит, что сначала на позиции противника вылетает пять реактивных снарядов. После корректировки — еще пять. За ними пошли еще десять, погрузив опорник в черным дым, после которого движение в лесу не отмечено. БТР успел куда-то уехать, зато операторы находят новую цель — артиллерийское орудие, похожее на американскую гаубицу М777. На этот раз по связи из пункта управления выходят на операторов барражирующих боеприпасов «Ланцет», которые базируются в нескольких километрах отсюда. Спустя минуты на пункте управления уже есть кадры поражения, снятые дроном-камикадзе.

Фото: Александр КОЦ

ОТЖИМАЕМ ОБРАТНО ТО, ЧТО ОСТАВИЛИ В ПРОШЛОМ ГОДУ

Собственно, так в идеале и должен выглядеть пресловутый РУК — разведывательно-ударный контур. Когда и управление, и артиллерия, и беспилотники, и штурмовые отряды разных подразделений работают, как единый организм. А ведь еще несколько месяцев назад линия сопротивления здесь, под Кременной, трещала по швам. Противник реально угрожал прорывом обороны и выходом в тыл Луганской народной республики. И осенью вслед за Харьковской областью мы могли потерять и часть ЛНР.

Однако сюда спешно были переброшены подразделения ВДВ, к которым я и приехал в гости в праздничное утро. Это они смогли остановить наступление ВСУ. А прибывшие в десантные части мобилизованные не просто стабилизировали линию обороны. Сегодня они наравне с кадровыми военными продвигаются вперед, занимают более выгодные рубежи и отжимая позиции, утраченные в прошлом году.

Десантники сегодня действуют практически на всем Сватовском рубеже, продвигаясь и в сторону Лимана, и к Белогоровке. При этом могут похвастать новинками вооружений, которые передаются в войска прямиком с заводов. Те же «Ланцеты» - отечественные дроны-камикадзе — очень активны на этом направлении в последние недели. Они достают туда, куда не может стрелять артиллерия.

- Или вот новенькие БМД-4 (боевые машины десанта - Ред.) нам пришли, «Бережок» опять же — очень достойные машины, - говорит мне знакомый офицер 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Вместе мы выехали на один из участков фронта, на котором действуют его подчиненные. Тоже из числа мобилизованных.

Фото: Александр КОЦ

«АБРАМСАМ» ГОТОВЯТ ГОРЯЧУЮ ВСТРЕЧУ

- Твои представления о боевых действиях сильно разошлись с реальностью? - спрашиваю Сергея из Кемеровской области, командира БМП-2М (боевой машины пехоты. - Ред.) «Бережка» с надписью на борту «Кузбасс — сила!»

- Ну «детского садика» тут никто не ждал, все понимали, что тут не ребячьи шалости. Супостат сильный, никто никого не жалеет. Ну и хитрость и военную смекалку никто не отменял. Вооружение необходимое у нас есть, давим противника.

«Бережок» - это второе рождение старой доброй БМП-2. Только помимо привычной 30-миллиметровой пушки на ней теперь четыре противотанковых комплекса «Корнет», крупнокалиберный пулемет и автоматический гранатомет. Причем все четыре «Корнета» машина может запульнуть в одну точку. И на полигоне мобилизованные отрабатывали стрельбу «дуплетом». Она наверняка пригодится, когда на линии соприкосновения появятся танки натовского образца. Тот же «Абрамс» одной ракетой можно и не взять. А когда два, да в одно место — шансов куда больше. Да и броня у БМП-2М посерьезнее.

- Недавно под минометный обстрел попали, схватили заряд под «гусянку» - машина целая, весь экипаж здоров, - говорит Сергей. - И конечно здесь внутреннее оборудование совсем другого класса. И тепловизоры, и приборы ночного видения, и система управления огнем — все очень точное и надежное. Ночью работаем без проблем.

Фото: Александр КОЦ

Сергей шесть лет назад служил «срочку» на Дальнем Востоке, в 83-й десантно-штурмовой бригаде. После «дембеля» был индивидуальным предпринимателем — металлоприемка, строительство. По его словам, когда вручили повестку, никаких сомнений у него не было.

- Если не идти против супостата, то он скоро будет стоять у нашей калитки. Я не хотел бы, чтобы мои родные страдали от этого.

- Это наверно первый подобный праздник в твоей жизни. Изменилось отношение к нему?

- Больше гордости за родную армию. Хочу поздравить и своих родных, и сослуживцев, товарищей по оружию. Здоровья вам и главное — терпения. Победим мы обязательно.

Фото: Александр КОЦ

ТЕПЕРЬ ПРОТИВНИК ПРЫГАЕТ ПО УГЛАМ, ЛОВЯ УДАРЫ

Как и в Артемовске (Бахмуте), под Кременной ВСУ несут огромные потери. При этом цепляются за каждый куст и постоянно ищут возможности контратаковать. Противник пытается малыми маневренными группами смять позиции наших десантников и мотострелков. Если становится совсем жарко, на помощь нашей пехоте приходят бронегруппы. Несколько машин выкатываются на прямую наводку и буквально прошивают лес перед собой. Как правило, после «командного выступления» наших БМД и БМП наступательный запал у врага угасает.

- Иногда легко получается продавить противника, иногда очень тяжело, но как бы то ни было, идем вперед. Цель у нас одна. Где тяжко — перетерпеть, где полегче — передохнУть. Работаем артиллерией или бронегруппами. Разведка передает нам координаты, с воздуха координирует наши действия, мы выезжаем, подавляем огнем противника, а под нашим прикрытием заходит пехота, - рассказывает мне еще один мобилизованный.

Фото: Александр КОЦ

Олег из Омска, срочку тоже служил в ВДВ, в 137-м полку в Рязани механиком-водителем. На «гражданке» работал мастером по отгрузке готовой продукции.

- После армии, конечно, отмечал 23 февраля, не особо задумываясь о сути. А сейчас понимаю, что в буквальном смысле защищаю свою Родину.

- По машинам! - звучит команда.

И Олег со своим экипажем в колонне из трех боевых машин выдвигается на очередную задачу в районе Торского выступа, где российские десантники теснят противника в сторону Северска и Белогоровки. С востока вражескую группировку поддавливают мотострелки и подразделения 2-го армейского корпуса ЛНР, с юга — группы ЧВК «Вагнера», которые параллельно оформляют кольцо окружения вокруг Артемовска.

- Инициатива сейчас на нашей стороне, - рассказал мне один из командиров. - Если раньше я чувствовал себя вратарем на тренировке, который прыгал из одного угла в другой, затыкая дырки, то теперь в этом положении — противник. Главное двигаться, чтобы у него не было возможности концентрировать ударные группировки на каком-то направлении. Пусть теперь ВСУ прыгают по всей «вратарской».