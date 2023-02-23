Служебный роман Дарьи Мороз: Новый жених актрисы богаче экс -мужа

Драга и Мороз не стеснялись обниматься на премьере сериала «Содержанки». Фото: онлайн-кинотеатр START.

Дарья Мороз удивила публику выбором нового жениха. Им оказался аккордеонист и композитор Петр Дранга. Пара появилась вместе на премьере нового сезона сериала «Содержанки»: обнимались, не стесняясь, подчеркивая поведением – мы вместе. Многие удивились – Дарья раньше заводила служебные романы с режиссерами, а тут – музыкант. Но мы узнали: этот роман тоже служебный.

39-летняя Дарья Мороз 8 марта будет поздравлять любимого Петра с днем рождения – ему стукнет 39. Как нам сообщили: парочка встречается полгода. Началось все из-за работы и на работе. Так что роман – служебный в чистом виде. Петр Дранга год назад спродюсировал музыкальный спектакль «Фрида». Дранга и автор идеи постановки, и музыку сам написал для спектакля, и играет. А главная роль была у Марины Александрой. Запремьерили в прошлом году в Театре наций, где арендовали сцену для постановки. С осени Фриду стала играть артистка Дарья Мороз. Тогда и началась история их любви. Кстати, Мороз в декабре каталась на шоу «Ледниковый период» как раз под музыку Петра Дранги, которую он написал для спектакля «Фрида». Естественно, что это была инициатива участницы проекта Дарьи. Окружение актрисы сразу догадалось – такой комплимент любимому.

Фото Дарья Мороз с экс-мужем и отцом своей дочери Константином Богомоловым. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жених у Мороз – не богатый, но обеспеченный. У него две квартиры в Москве и много работы. У Петра семья музыкальная, отец Юрий Дранга – народный артист, профессор Гнесинки. Петр стал аккордеонистом виртуозом, зарабатывал концертами. Сейчас у него свой коллектив, Дранга дает концерты с собственным малым симфоническим оркестром, пишет музыку, продюсирует музыкантов, спектакли. Петр Дранга женат не был, детей нет. У Мороз есть 12-летняя дочь Анна, которую она воспитывает с бывшим мужем, отцом девочки худруком Театра на Бронной Константином Богомоловым.

У Петр Дранга еще со времен учебы в Гнесинке – всегда было полно поклонниц. Мужчина привлекательный, похож на своего отца – грека по национальности. Петр шутил: «Мы, аккордеонисты, женихи завидные: у нас же инструмент тяжелый, от этого вены на руках широкие, приток крови сильный, а значит, руки всегда горячие. Поэтому, если девушка ночью окажется наедине с аккордеонистом — не пожалеет…» Так что Дарья в надежных руках. Дранга мужчина романтичный: «Я не могу быть с человеком просто потому, что мне с ним хорошо. Не могу без любви. Я влюблялся за свою жизнь раз шесть… это немного». Сейчас видимо седьмой. Дранга и Мороз пока не живут вместе, но часто встречаются, проводят время вместе.

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