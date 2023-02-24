Харви Вайнштейн будет сидеть в тюрьме до конца жизни за изнасилование русской модели

Вайнштейн был приговорен еще к 16 годам заключения Фото: REUTERS

Первый процесс над Харви Вайнштейном - легендарным голливудским продюсером, выпустившим «Криминальное чтиво», «Влюбленного Шекспира», «Чикаго», «Авиатора» и десятки других знаменитых картин, прошел в 2020 году в Нью-Йорке. Его приговорили к тюремному заключению на 23 года, признав виновным в преступных действиях сексуального характера в отношении одной женщины и изнасиловании другой. Процессу предшествовал колоссальный скандал: десятки женщин, от секретарш до всемирно известных актрис вроде Гвинет Пэлтроу и Анджелины Джоли, заявили, что Вайнштейн к ним приставал, пытаясь склонить к сексу. С большими кинозвездами у него все-таки редко что-то получалось. Но многие женщины так или иначе были вовлечены в эпизоды эротического… хотя нет, не эротического, а попросту отвратительно-похабного характера.

А потом начался новый процесс, на этот раз в Лос-Анджелесе. И снова обвинения выдвинули несколько женщин, среди которых была даже нынешняя жена губернатора Калифорнии Дженифер Сибел Ньюсом. Однако присяжные сочли, что в основном доказать эти обвинения слишком сложно.

Но от одной женщины Вайнштейну отбиться не удалось. Это некая модель, вроде бы русского происхождения; имя ее неизвестно, в материалах дела она фигурировала как Джейн Доу № 1 («Джейн Доу» или «Джон Доу» в англосаксонском праве - стандартные псевдонимы для тех, кто не желает раскрывать в суде свою личность). Она заявила, что прилетела в США на фестиваль итальянского кино, познакомилась с Вайнштейном, тот заманил ее в номер отеля и изнасиловал. Причем потом насилие повторялось еще дважды.

Как сообщает Variety, Джейн Доу № 1 пришла в зал суда с дочерью и плакала, когда ей задавали вопросы и когда она слушала возражения Вайнштейна. «Никакой тюремный срок не будет достаточным, чтобы стереть из памяти нанесенный им ущерб - заявила она. - Надеюсь, вы приговорите его к максимальному сроку, какой только возможен. Я несла эту тяжесть, эту травму, долгие годы, я думала, что это моя вина. До того вечера я была счастливой и уверенной в себе женщиной… Я с радостью думала о своем будущем… А потом все переменилось… Внутри я разлетелась на кусочки. Я наказывала себя за то, что он сделал со мной».

При этом Вайнштейн заявил: «Я не знаю эту женщину, и она не знает меня. Это выдуманная история. При всем уважении, Джейн Доу № 1 - актриса, и может включить слезы… Это - неправда». А в последней речи подсудимый сказал: «Я настаиваю на том, что я невиновен. Вся эта история - про деньги. Меня преследуют. Пожалуйста, не приговаривайте меня к пожизненному сроку. Столько всего неправильного в этом деле. Нет доказательств… Это ловушка… Я прошу о милосердии».

Но в милосердии ему было отказано. Не помогли и увещевания адвокатов, напиравших на то, что Вайнштейн слаб здоровьем и является отцом пятерых детей, для которых стал «бесплотным голосом в телефонной трубке». Вайнштейн был приговорен еще к 16 годам заключения. Иными словами, ему предстоит провести за решеткой еще 36 лет (три года по предыдущему приговору он уже отсидел). А сейчас ему 70, то есть на свободу он должен выйти 106-летним. При всем уважении, маловероятно, что он окажется долгожителем.