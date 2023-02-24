Уехавший в США актер Андрей Бурковский вляпался в скандал: репутация артиста оказалась под угрозой

У Бурковского есть амбиции покорить Голливуд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несколько месяцев назад популярный сериальный актер Андрей Бурковский вместе с семьей уехал в Америку. Что делает там?

Судя по его постам в соцсетях, главным образом, наслаждается жизнью. Он путешествует с женой и детьми – Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Нью-Йорк… Делает фотоотчет в своём микроблоге. Звезда сериалов «Кухня», «Последний из Магикян», «Тобол», «Звоните ДиКаприо!», «Медиатор» и многих-многих других явно не бедствует. У Борковского была хорошая ставка в кино, можно теперь пожить в удовольствие, не думая о хлебе насущном.

Основным местом локации он всё же выбрал Лос-Анджелес, и это наводит на мысли: у Бурковского есть амбиции покорить Голливуд. На днях он выложил видео, где вся семья занята помывкой любимого помски Рики (помесь померанского шпица и хаски).

Рики как полноправный член семьи тоже уехал из России. И вместе с хозяевами наслаждается жизнью где-то в живописных окрестностях Лос-Анджелеса. Однако эти пасторальные картины не вызвали умиления у подписчиков Андрея Бурковского, которые ему написали: «А вы в США так же востребованы как и в России? Как только закончится СВО штаны до дыр не протрите на коленках. Ждем видео со словами «нечего кушать, простите, а что я сделал»… Противненько. Очень хочется вас больше не видеть в новых сериалах». «Разочарована в вас, отписываюсь!».

Часть своих постов Бурковский зачем-то пишет на английском языке… То ли, чтобы похвастаться, что тоже speak English. То ли для американской аудитории. Но есть ли она? «Даже по комментам видно: вас знали и знают только в России, хоть на китайском пишите, в Америке вам не стать звездой. Ибо таких как вы хватает. Историю «пацифичной» Америки заодно изучите… Америки, которая «нигде и никогда не развязывала войну»… И еще: «Когда домой? Или вы тоже эмигрировали?»… На этот вопрос Бурковский не ответил.

Актер по-прежнему числится в труппе Московского Художественного театра. Но, согласитесь, невозможно быть одновременно на Гудзоне и на сцене МХТ им.Чехова? Он не играет. В спектакли на его роли введены другие артисты. И вот интересно еще: как он оформил свой длительный творческий отпуск и капает ли ему по-прежнему зарплата в государственном театре?