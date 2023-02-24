Названа истинная цель "мирного плана Китая" по Украине: Вот почему Запад от него отшатнулся

Зеленский уже отверг предложения Пекина еще накануне вечером Фото: REUTERS

- Это всегда может быть путем к миру, - заметил президент Польши Анджей Дуда, выразив надежду, что Зеленский и Киев в целом внимательно отнесутся к мирному плану, который опубликовала КНР сегодняшним утром. - Нельзя игнорировать такого крупного партнера и такую большую силу, какой является Китай.

Но пан президент Польши опоздал. Зеленский уже отверг предложения Пекина еще накануне вечером. Когда ему, как американским дипломатам еще до официальной публикации довели их суть. Кстати, замгоссекретаря США Виктория Нуланд явно не успела даже первую печеньку из своего пакета схрумкать, как тоже заявила о "негодности" китайских предложений. Более того, Нуланд подарила миру новое устойчивое дипломатическое выражение, от которого у настоящих дипломатов волосы на затылке должны были встать дыбом – "циничное прекращение огня". Это она тоже про предложения Пекина.

Что же вызвало такую гневную реакцию Вашингтона и Киева? А вот та самая инициатива о прекращении огня, в результате которого прекратили бы гибнуть мирные и военные с обеих сторон. Вернее, не присутствие этого предложения, а отсутствие другого. Во всех выступлениях и предложениях не только Зеленского, но и США, и Запада в целом главным краеугольным камнем их деклараций всегда был вывод российских войск с территории, как они говорили, "Украины". Самые наглые, как Зеленский, требовали "вернуть" Донбасс и Крым и уйти на границы 1991-го. Считавшие себя большими реалистами говорили о передаче Украине Донбасса (вместе с ЛДНР). Самые "щедрые" были согласны на возвращение к состоянию на 23-е февраля прошлого года. Но модус операнди всех их был непоколебим – сначала вывод войск, а потом прекращение огня. А с каких таких барышей им стукнула в голову эта жидкость, что они так настаивали именно на таком порядке? Этого они не сообщали. Це была их главная "западническая общечеловеческая цивилизационная тайна".

А потому предложения Пекина с самого начала были обречены на то, что Запад и Киев их не примут. Мало того, китайцы, вообще, обошли стороной вопрос о территориях и границах в своих предложениях. И сделали это вполне обоснованно с точки зрения нормальной дипломатической практики (пусть об этом договариваются потом сами конфликтующие стороны), но абсолютно неприемлемо для Запада и нынешней Украины.

Некоторые эксперты стали подсчитывать по пунктам, в каком из них Пекин занимает прозападную, а в каком пророссийскую позиции. "Вот это вот про недопустимость использования ядерного оружия, это явно предупреждение Москве. Один - ноль. А тут про нежелательность разжигания, то есть поставок вооружений. Это камешек в огород Киева. Один-один. А здесь про вред санкций. Один – два..."

Но ведь главное в "мирном плане урегулирования российско-украинского конфликта" "мэйд ин Чайна" – это то, что он не про Россию и не про Украину, и даже не про Запад. Это все про сам Китай.

Потому что и недопустимость санкций, и отказ от ядерного оружия в разрешении конфликтов, и обязательный отказ от тех же самых поставок вооружений одной из сторон – это на самом деле про Пекин и Тайбэй. При грядущее и неминуемое воссоединение острова Тайвань (мятежной провинции) и континентального Китая.

И, тем более, про это грядущее противостояние, вернее, про необходимость ослабить участие США на одной из сторон в этом процессе предложение Пекина о том, что безопасность одних стран не может достигаться за счет безопасности других. Это как нельзя более прямой и толстый намек на новый блок AUKUS – военный альянс, сформированный США, Великобританией и Австралией специально для противостояния с КНР в Южно-Китайском море, в том числе, и для поддержки Тайваня.

Своим планом Китай преследует не цели установить мир в регионе конфликта, хотя если такое и случится, он будет только рад, потому что наработает себе вагон и маленькую (даже и немаленькую) тележку международного авторитета. Но главное, что он делает, вынося свои инициативы на всеобщее обозрение (вряд ли оно выльется в обсуждение), он заранее тестирует международную реакцию на реализацию своих планов и будет корректировать их, в зависимости от этой самой реакции.

"Мудрая обезьяна сидит на горе и наблюдает, как в долине дерутся два тигра", - в Пекине не забывают про наследие Великого Кормчего. Только второй тигр в нашей ситуации – не Украина, а союзный ей Запад вместе с Незалежной.

Что не помешает Пекину помочь России, если он будет уверен, что это ослабит США. Конечно, после того, как их инициативы отвергнут официально и полностью.

P.S. Но своей фразой про "циничное прекращение огня" Виктория Нуланд уже обеспечила себе место в учебниках дипломатии.

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