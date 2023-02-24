Россия предупреждает о том, что Украина пытается разжечь конфликт в Приднестровье. Фото: REUTERS

- В связи с зафиксированным министерством обороны Российской Федерации значительным скоплением личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, развертыванием артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентным наращиванием полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией Приднестровья предостерегаем США, страны-члены НАТО и их украинских подопечных от очередных авантюрных шагов, - заявил сегодня МИД России.

А вчера с похожим на это заявлением выступило Минобороны РФ: "Министерством обороны Российской Федерации в настоящее время фиксируется значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, развёртывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР". Оба ведомства предупредили, что в случае нападения на Приднестровье, где находятся российские миротворцы, защита наших соотечественников и военных складов в непризнанной республике будет обеспечена адекватными средствами.

Готовящаяся провокация в Приднестровье: С чего все началось

Два дня – два заявления. Причем, мягко говоря, нерядовые. Ситуация действительно серьезная. А началось все около 3-х недель назад. Напомним, 8-го февраля Зеленский был с группой подельников в Лондоне, выступал в парламенте, показал свою кофточку королю Великобритании и, по некоторым данным, вместе с главой Офиса президента Украины и одновременно своей правой рукой Андреем Ермаком имел рандеву в штаб-квартире Ми-6 с руководством этой спецслужбы.

А уже на следующий день, по возвращении на Украину, он заявил, что украинская разведка якобы перехватила документы по подготовке госпереворота в Кишиневе российскими террористами, и что он рассказал Майе Санду все подробности этого коварного плана. Бред, конечно, был лютый. Многие поперхнулись, услышав такую чушь. Якобы чеченские спецназовцы из России полетели в Турцию под видом спасателей из России, а вернуться они должны в Кишинев уже якобы под видом сотрудников молдавского МЧС.

Поняв, что этот бред не прошел испытание разумом и логикой, в Киеве предложили другой вариант. Россия, дескать, намеревается захватить аэропорт в Кишиневе и, используя его, хочет перебросить в Молдавию войска. Вопросов тут возникло не меньше: Молдавия со всех сторон окружена странами, мягко говоря, недружественными по отношению к нам: Украиной и Румынией. Подлететь к Кишиневу через какое-то ничье или нейтральное воздушное пространство невозможно.

Третий вариант провокации выглядел уже более вменяемым, но был всего лишь повторением гитлеровской провокации, развязавшей Вторую Мировую войну. По этому сценарию, бойцы спецподразделений ВСУ должны были совершить акт агрессии против Молдавии, будучи переодетыми в российскую форму и используя военную технику с обозначениями, принятыми для СВО. Всем хорош был план, но вот Минобороны России вовремя его раскрыло и предало гласности. А ведь Киев уже собрал со своей стороны границы значительные военные силы.

Пока эти планы готовились и проваливались, в Молдавии быстренько поменяли правительство, при этом, по большому счету, из значимых фигур ушла премьер-министр Наталья Гаврилица, больше ориентированная на экономическую тематику, а сменил ее на этом посту бывший советник Санду в сфере обороны и национальной безопасности. Человек с явным силовым акцентом. Который сразу после своего назначения на пост главы правительства заявил, что Кишинев будет добиваться "демилитаризации Приднестровья" и вывода российских миротворцев с территории республики.

Отдельный вопрос, куда их выводить, в Румынию или на Украину? Что еще раз подчеркивает неадекватность персонажа. Но сейчас интересно другое. А что там им всем, в этом Приднестровье, медом что ли намазано, что их туда так тянет? Ведь все описанное – явно не случайные совпадения. Это цепочка. И выстроена она явно не в Киеве. А, скорее всего, там, где джентльмены совершают файф-о-клок в безукоризненных костюмах, а не в заношенных футболках цвета хаки, как их недавний гость.

КОМУ НУЖНА ЭТА КОЛБАСНА? И ЗАЧЕМ?

Киев не скрывает своих целей, которые он хочет достичь в ходе провокации. Задача первая – получить боеприпасы из гигантских складов в селе Колбасна, которые хранятся там еще с советских времен. Хотя некоторые эксперты и уверены, что там уже закончились все сроки хранения, и боеприпасы там непригодны для использования их для той же ствольной артиллерии ВСУ, у украинской армии сейчас дикий голод в плане снарядов и мин, причем, именно для советских калибров 122 и 152 мм. (для артиллерии) и 82 и 120 мм. (для минометов). Даже если процентов 10-15 еще в пригодном состоянии, это может обеспечить ВСУ на полгода, а то и на год.

Второй задачей, которую ставит перед собой Украина, - захват большого количества российских военнослужащих в плен и пополнение "обменного фонда". Если не получится, то уничтожение российских военных, чтобы нанести мощный моральный удар и перекрыть этим негативный эффект от неудач, которые ВСУ испытывают на линии фронта уже пару месяцев, если не больше. Последней "перемогой", которую Киев выдает чуть ли не за батальную победу в ходе героических сражений, было оставление российскими военными Херсона, из которого наши вышли без потерь. С тех пор с "перемогами" как-то закончилось.

Есть еще и третья цель. Подвергшаяся "подлой российской агрессии" Молдавия просто обязана будет запросить помощи – либо у Украины, либо у соседней Румынии, позиционирующей себя защитником "сирых и убогих" молдаван. А Бухарест – это уже страна НАТО. Конфликт резко выходит на совершенно иной уровень. И тут желания Зеленского и Киева и того же Лондона совпадают. Киеву необходимо непосредственное участие союзников из НАТО своими военными. Британия тоже готова на многое, чтобы конфликт заполыхал как можно сильнее. Там выборы скоро, а у премьера Сунака положение, если не хуже губернаторского, то явно не лучше.

Что касается Кишинева, то президент Молдавии, гражданка Румынии Майя Санду еще до конца не определилась, решаться ей на эту авантюру или нет. С одной стороны, ее положение не ах: рейтинги летят в пропасть, у экономики проблем больше, чем достижений раз эдак в десять. И здесь внешний враг и победоносная война способны отвлечь народ от "подлой" проблематики, да и на рейтинги плюсик капнет. С другой – кто сказал, что войнушка будет победной, Россия явно не оставит такое без ответа, и еще неизвестно, чем все обернется в итоге. Может, придется и в Румынию бежать, если народу такая провокация очень не понравится.

ЕСТЬ ЛИ У МИРА ШАНС? КАК НА ПРОВОКАЦИЮ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ ОТВЕТИТ РОССИЯ

Самое интересное во всем этом – как отреагирует на провокацию Россия. И тут на первый план выходит география. Само село Колбасна, рядом с которым находятся склады, расположено на севере ПМР в Рыбницком районе, и от границы с Украиной до него от километра с севера и до полутора километров с востока. Для резкой и неожиданной атаки мощным бронированным кулаком это не расстояние. Тем более, что местность там совершенно пологая, никаких естественных препятствий с востока нет. В отличие от запада, где естественный барьер в виде главной реки региона – Днестра. Собственно говоря, Днестр и есть та граница, между Молдавией и ПМР, которая сама по себе является оборонительным рубежом.

Численность российских военнослужащих, базирующихся в ПМР, оценивается по-разному: от 2-х до 5-и тысяч штыков, но вторая цифра вызывает сомнения. Есть еще 15 тысяч военнослужащих самой ПМР, и утверждают, что в случае начала боевых действий численность армии непризнанной республики может быть быстро доведена до 80 тысяч человек. Но этого пока, слава Богу, никто не проверял, не было необходимости. К тому же, большую часть прошедших мирных лет Тирасполь готовился в случае чего отбивать агрессию с запада, из Молдавии, а не с востока, где находится Украина.

Россия, конечно, может ответить экономически. Например, полностью перекрыть газопровод через Украину в Европу. Заблокировать все суда, которые находятся в акватории Черного моря в рамках зерновой сделки. Но это все требует времени, дней, а то и недель. А судьба Приднестровья будет решаться в часы. Там расстояние между Украиной и Молдавией в самом широком месте республики не превышает 30 километров, а в самом узком всего 3 км. – можно пройти от одного государства до другого меньше чем, за час. Никакой серьезной обороны на таком пространстве не выстроить.

Морской или воздушный десант в ПМР невозможен. Самолеты собьют, десантные корабли потопят. И у России остается только один вариант – ракетные удары. Только уже не точечные "Калибрами", а чем-то более весомым. Можно, конечно, постараться пробить максимально оперативно коридор до Одессы, но это тоже не быстро и грозит очень большими потерями.

А вот ультиматум Киеву, что в случае агрессии точечными ударами будут стерты с лица земли "центры принятия решений" - административные здания и офисы власти, могут реально подействовать. Например, правительственный квартал на Банковой, Министерство обороны Украины, штаб-квартиры СБУ и ГУР (в первом, кстати, на Владимирской улице вся резидентура ЦРУ сидит) и так далее.

Но всего этого явно не потребуется, если Киев откажется от провокации. Правда, неизвестно, есть ли на это шанс, и каков он, если есть.