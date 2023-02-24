Анастасия Заворотнюк появится на экранах в неожиданной роли

Актриса Анастасия Заворотнюк Фото: Евгения ГУСЕВА

Анастасия Заворотнюк, которая четыре года борется с опухолью головного мозга, скоро вновь появится на экранах. Один из федеральных телеканалов анонсировал премьеру сериала «Приставы» с Алексеем Чадовым и "прекрасной няней", в котором актриса снялась еще до болезни.

- Мы снимали в 2017 или 2018 году, точно уже не вспомню, - признался сайту KP.RU режиссер Владимир Нахабцев. – Почему сериал так долго лежал на полке, для меня загадка. Так бывает и с хорошими, и с плохими фильмами – это какая-то внутренняя политика телеканалов. Такое ощущение, что иногда про проекты просто забывают.

Заворотнюк появится в двух сериях проекта, и к службе судебных приставов ее героиня отношения не имеет.

- Она играет судью, которая отправила преступника за решетку. А отсидев, он стал ей мстить, и приставы пытаются ее защитить, - рассказал режиссер. - Хочу отметить, что это не первый опыт нашего сотрудничества с Настей. Большинство знает её по роли в ситкоме «Моя прекрасная няня», но это... не лучшая её работа. Настя очень тонкий, теплый человек и профессиональная актриса. У меня от неё одни сплошные положительные эмоции.

По словам Владимира Нахабцева, никаких капризов и звездной болезни на площадке артистка не проявляла.

- Когда речь идет о деле, которое ей любопытно, она выкладывается на все 100. А в «Приставах» ей было любопытно. И мне тоже: Настю я позвал без проб после того, как она сыграла у меня в сериале «Отдел». И она сразу согласилась. Так что я очень жду премьеры, - добавил режиссер.

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