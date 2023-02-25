Военная спецоперация на Украине 25 февраля 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 февраля 2023 года.

На Украине сразу в трех областях страны 24 февраля была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, свидетельствовали данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в этих регионах прозвучал с разницей всего в несколько минут.

Министерства обороны РФ сообщило, что за сутки уничтожено шесть украинских БПЛА в районах населенных пунктов Мерефа, Лиман Второй Харьковской области, Александровка Донецкой народной республики, Голая Пристань и Новая Збурьевка Херсонской области.

Вооруженные силы России уничтожили на Донецком направлении командный пункт и склад боеприпасов украинской армии в районе Авдеевки, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков

Минобороны России заявило, что за прошедшие сутки потери ВСУ только на Донецком направлении составили до 240 человек. Потери в технике на данном направлении составили: два танка, семь бронированных машин, гаубицы Д-20 и Д-30, противотанковая пушка Д-44, а также одна артиллерийская система М777 производства США.