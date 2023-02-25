"Он расстегнул штаны, и со мной случилась истерика": ужасные подробности изнасилования русской модели Харви Вайштейном

Вайнштейн был приговорен в Лос-Анджелесе к 16 годам заключения Фото: REUTERS

Напомним, на днях Харви Вайнштейн был приговорен в Лос-Анджелесе к 16 годам заключения за изнасилование. Ранее его судили в Нью-Йорке по аналогичным обвинениям в отношении других женщин, и приговорили к 23 годам, из которых три он уже отсидел. Если сложить оставшийся срок и новый, получится, что на свободу он должен выйти 106-летним. Иными словами, речь идет о пожизненном заключении.

Обвиняемая, чьи показания стали основой для приговора, фигурировала в материалах дела как Джейн Доу № 1 (это стандартный псевдоним для женщин, не желающих раскрывать свое имя в ходе процесса). Но после окончания суда она тут же его раскрыла в интервью The Hollywood Reporter.

Ее зовут Евгения Чернышова. Сейчас ей 43 года, у нее трое детей. О приговоре Вайнштейну она узнала, сидя в машине с 16-летней дочерью и 23-летним сыном. «Мне пришлось спросить у дочери, правильно ли я поняла английские слова. Она сказала: «Почему ты плачешь, мама? Это хорошо».

Сейчас Чернышова занимается флористикой. А родилась в Сибири («многие думают, что там только лед и белые медведи, но летом там прекрасно, много зелени и цветов»). В детстве она собиралась выучиться на акушерку, но потом получила приз конкурсе красоты и с 15 лет стала моделью. Ей сопутствовал успех: она появлялась на подиумах по всему миру. Потом осела в Италии, где вышла замуж и начала пробовать себя в качестве актрисы. Все в ее жизни шло хорошо до злосчастной поездки в Лос-Анджелес на фестиваль итальянского кино. Там она встретилась с Вайнштейном, с которым уже была шапочно знакома - пересекалась на каком-то мероприятии в Риме. Вайнштейн ее не узнал. Заново представился.

А потом с торжественного вечера Чернышова вернулась в отель, начала переодеваться, и вдруг ей позвонили от портье. Выяснилось, что внизу ее ждет Вайнштейн, который немедленно хочет встретиться и поговорить. Она изумилась и ответила: «Мы можем поговорить завтра». Через несколько минут, когда она снимала макияж, услышала громкий стук в дверь. «Эй, это Харви Вайнштейн. Открой дверь. Надо поговорить. Я не собираюсь тебя трахать. Просто надо поговорить».

Ее зовут Евгения Чернышова. Сейчас ей 43 года, у нее трое детей

Чернышова была смущена, но дверь открыла - просто хотела, чтобы он перестал в нее колотить. «И это то, о чем я жалела последние 10 лет - что открыла дверь. Он вошел, направился прямо к креслу, сказал: «Мы просто разговариваем. Ничего не происходит. Почему ты такая нервная?» А потом «что-то изменилось в его взгляде, и я поняла: что-то не так».

Сперва Чернышова подумала, что не очень хорошо говорит по-английски, и Вайнштейн ее не понимает. Она показала продюсеру обручальное кольцо, начала рассказывать о своих детях, просить его уйти. В ответ «он расстегнул штаны, и со мной случилась истерика. Я продолжала показывать фотографии детей: «У меня дети, пожалуйста, не делай этого!» Но он сделал то, что сделал. Набросился на меня в спальне, потом оттащил в ванную и там изнасиловал». А когда все кончилось, пообещал ей прислать билеты на какое-то мероприятие и покинул номер.А Чернышова приняла душ, прибралась в номере и позвонила няне детей в Италию… «Я ощущала себя очень, очень грязной, думала, что должна умереть».

После этого все в ее жизни изменилось. Начались приступы депрессии, периодически она стала помногу пить, разошлась с мужем (он впоследствии скончался). И обвиняла она во всем случившемся себя. «Я себя ненавидела», - признается Евгения журналисту. - «Я в тот момент думала: «Тут же множество красивых женщин и звезд, а он выбрал тебя. Значит, ты что-то сделала. (…) Я люблю свою маму, но люди ее поколения воспитывали меня так: «Если с тобой случилось что-то плохое, ты вела себя неправильно. Ответственность лежит на тебе».

И все это тянулось годами, пока в 2017-м она не поговорила со своей дочерью Марией (тогда ей было 16, сейчас - 21). Та стала в школе жертвой агрессивных сексуальных домогательств со стороны какого-то парня, и Чернышова хотела, чтобы дочь обратилась в полицию.

Мария сейчас вспоминает: «Я ей сказала, что она никогда не сможет меня понять. А она ответила, что сможет, потому что ее изнасиловали». Обе в результате расплакались. Дочь согласилась пойти в полицию при условии, что мать тоже заявит о том, что с ней случилось. И вскоре как раз пошли десятки публикаций о том, как Вайнштейн приставал к разным женщинам и склонял их к сексу. Начался один из самых громких скандалов в истории Голливуда…

Расследование дела об изнасиловании Чернышовой тянулось долго. В октябре 2022 года она в течение трех дней давала показания в лос-анджелесском суде, и сейчас говорит, что это было «худшее, что она пережила в жизни». Она не могла заснуть, ее периодически тошнило. Адвокаты пытались ее подловить на несоответствиях: например, спрашивали, почему вскоре после изнасилования Евгения опубликовала в соцсетях совместное фото с Аль Пачино, сделанное на той самой вечеринке, где они пересеклись с Вайнштейном за несколько часов до всех событий? Чернышова ответила, что пыталась на людях создать впечатление, что у нее все хорошо. Хотя сейчас говорит, что чувствовала себя ужасно: «Ты не выходишь на улицу, ты не улыбаешься, ты [чувствуешь, что] должна умереть. Если тебя изнасиловали, ты должна умереть, вот и все. После этого нет жизни».

Вайнштейн в суде утверждал: «Я не знаю эту женщину, и она не знает меня. Это выдуманная история. При всем уважении, Джейн Доу № 1 - актриса, и может включить слезы… Это - неправда». Он просил о милосердии, но суд был суров. А Чернышова в конце концов сказала судье: «Я буду жить с этим до конца своих дней. Пусть и он с этим живет».