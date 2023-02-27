“Нам говорили: это фантастика!”: Олег Николаев рассказал, как изменилась Чувашия с 2020 года

Олег Николаев Фото: Иван МАКЕЕВ

- В конце января было три года с момента вашего назначения исполняющим обязанности главы региона. В сентябре будет три года после избрания. Можно подводить определенные промежуточные итоги. Какие задачи удалось решить?

- Мы полностью поменяли подходы работы управленческой команды республики. Выявили дублирующие функции, убрали их. Выявили однотипные функции и начали их централизовывать, создавать центры компетенций. К примеру, все контрольно-счетные функции мы сосредоточили на площадке республиканской контрольно-счетной палаты. Теперь она видит деньги не только республиканские, но и муниципальные. Может проследить движение каждого рубля от принятия решения до достижения конечной цели. Если средства используются неэффективно, если нарушается законодательство, то виновного можно выявить в кратчайшие сроки, привлечь к ответственности.

Постоянно работаем над тем, чтобы организовать работу по принципам проектной деятельности. Огромную помощь в этом процессе нам оказывают подходы «Росатома» в рамках проекта «Эффективный регион». Используя эти подходы, мы смогли выявить примерно 530 тысяч свободных часов, которые могли быть направлены на решение других задач. Это большой задел и мотивация для людей сделать свою работу более эффективной.

Также все эти три года мы активно развивали экономический потенциал. Заключили два специнвестконтракта по стандарту 2.0: по производству тракторов малой и средней мощности и по производству перекиси водорода антрахиноновым методом. В Российской Федерации за эти годы было заключено всего 22 специнвестконтракта стандарта 2.0, и два из них в Чувашской Республике. Напомню, что речь идет о развитии компетенций, которых пока в нашей стране нет.

Также отмечу, что республика завоевала право реализовать шесть проектов по созданию частных технопарков, при том что всего в России за эти годы было одобрено создание 26 частных технопарков.

- Что такое частные технопарки?

- Это производственные площадки, обеспеченные инфраструктурой, на базе которых могут развиваться предприятия малого и среднего бизнеса. Компания «Бреслер» реализует свой проект технопарка по электротехническому направлению на площадке бывшего завода «Контур». Чебоксарский электроаппаратный завод, который последнее время затухал, будет создавать частный технопарк по производству запчастей для тракторной техники. На базе «Текстильмаша» появится технопарк по производству станков и аналогичной техники. А «Волгонефтехим» намерен использовать незадействованные площади ПАО «Химпром» для производства малотоннажной химии. Так что мы не только создаем новые предприятия, но и вдыхаем жизнь в уже существующие производственные площадки.

- Сколько компаний готовы прийти в частные технопарки? Какие объемы инвестиций? Планируемое количество рабочих мест?

- По предварительным данным, в частных технопарках могут разместиться более 60 субъектов малого и среднего бизнеса, которые создадут минимум полторы тысячи высокотехнологичных и высокодоходных рабочих мест. Государственные инвестиции на начальном этапе – 2,7 миллиардов рублей. Частный бизнес на этапе создания инфраструктуры вложит в три раза больше. Каждый субъект хозяйственной деятельности, который придет далее, будет дополнительно инвестировать в создание своего станочного парка для создания производственной линии.

- И это не считая Особой экономической зоны в Новочебоксарске, решение о создании которой вы получили в прошлом году. На каком этапе этот проект?

- Прямо сейчас создается управляющая компания, а в марте мы планируем заключать соглашения с резидентами. Пока заявились пять резидентов с 15 миллиардов рублей инвестиций. И это, что называется, пессимистичный сценарий. Потому что уже сейчас интерес предпринимателей к ОЭЗ оценивается в три раза выше. Появление особой экономической зоны придаст новый импульс развитию города-спутника Чебоксар и станет весомым вкладом в развитие экономики.

Надо отметить, что за последние два года объем мер поддержки промышленности вырос в 21 раз. Было 375 миллионов рублей в 2020 году, а по итогам 2022-го на эти цели было направлено уже более семь миллиардов рублей. Это, безусловно, оживило промышленное производство в Чувашской республике.

Малый и средний бизнес тоже активно развивается. Только в прошлом году число субъектов МСП, включая самозанятых, увеличилось на 26%, а их вклад в экономику региона вырос на два процентных пункта – и это существенно, это большие суммы.

- Отдельно спрошу об агропромышленном комплексе. 2022 год, как известно, стал сверхуспешным для сельского хозяйства Чувашии.

- АПК для республики имеет колоссальное значение, так как 37% населения живет на селе. Развитие сельского хозяйства - это фундаментальная задача, потому что ее решение означает поддержку и улучшение качества жизни людей. Мы существенно скорректировали формы поддержки агробизнеса. В 2020-2021 годах наши предприятия закупили техники и технологий больше, чем за предыдущие десять лет.

- И какой результат это дало?

- Прошлый год был очень сложным для сельского хозяйства. Май был дождливым, сентябрь и октябрь тоже. Мы не весь урожай собрали. Но даже в этих условиях сельское хозяйство не просто справилось, но дало исторически рекордный урожай по валовому сбору зерновых, по производству овощей в теплицах, масличных культур. Это радует и вдохновляет. Вот какой эффект дали меры поддержки, которые мы предложили агропрому.

Кстати, у нас в прошлом году на фоне общего падения экспорта на 26% на 3,5% вырос экспорт сельхозпродукции. Причем, в структуре её экспорта 87% занимает продукция с высокой добавленной стоимостью.

- Не можем не затронуть тему СВО и мобилизации. Какую поддержку получают военнослужащие и члены их семей?

- Сразу после начала специальной военной операции меры поддержки защитников Отечества стали одной из важнейших задач правительства Чувашской Республики. К разработке мер подходили комплексно. На первоначальном этапе мы реализовали 25 мер поддержки, которые охватывали три направления – это военнослужащие, их семьи, а также ребята, которые нуждаются в реабилитации по возвращению. Сами меры имеют как финансовую, так и нефинансовую форму. Начну с финансовых. Помимо единовременных выплат, это еще и именные стипендии и бесплатное двухразовое горячее питание детям школьного возраста, бесплатное посещение учреждений культуры, спорта, дополнительного образования. Нефинансовые меры – это консультации, правовая помощь, решение бытовых вопросов, допустим, ребенка в садик вне очереди записать. Что касается реабилитации, то наш минздрав разработал специальную программу, которая реализуется на базе трех максимально оснащенных учреждений здравоохранения. Они обеспечивают и психологическое сопровождение, и медицинскую реабилитацию раненых. Психологическую помощь могут получить и члены семей раненых. Чтобы все это работало слаженно и четко, мы создали двухуровневую систему координации. В работе координационных центров первого уровня, помимо представителей администрации муниципальных образований, участвуют общественные организации, женские сообщества и клубы. Деятельность муниципальных центров координируется на республиканском уровне. Такая система также позволяет эффективно управлять схемой сбора и отправки в зону СВО гуманитарной помощи.

- Какие результаты республика показала по исполнению нацпроектов в 2022 году?

- В прошлом году у нас реализовывалось 50 региональных проектов в рамках 12 национальных проектов. Это один из самых больших показателей в стране. Мы должны были достичь 157 целевых показателей. Нам удалось достичь всех целей, которые касаются строительства объектов по различным направлениям - больниц, объектов первичного звена здравоохранения, школ, дорог, других важных объектов инфраструктуры.

К сожалению, мы не достигли 12 показателей, которые не касаются денежной составляющей, но имеют важное значение. Это, в частности, обеспеченность врачами. Тема наболевшая, потому что проблема копилась годами. Мы прилагаем много усилий, уже три года обучаем целевым методом и врачей, и средний медицинский персонал. Но за три года, как известно, врача не подготовишь, нужно больше времени. Надеюсь, что в течение ближайших двух-трех лет мы добьемся перелома в этом вопросе. Отставание сокращается, и это радует.

Помимо нацпроектов, важно использовать и инфраструктурные бюджетные кредиты. Этот инструмент позволяет резко улучшить качество жизни людей, создать условия для развития бизнеса. Наш лимит - 5,2 миллиардов рублей, мы используем эти деньги для развития строительного сектора. Как результат - уменьшается стоимость квадратного метра, увеличивается привлекательность территории.

За счет развития экономики, инфраструктуры, бизнеса нам удалось за три года добиться увеличения собственных доходов бюджета Чувашской Республики на 40%. Планировали - на 50% за пятилетку, и коллеги говорили, что эта цель - из области фантастики. Но если работать целенаправленно - все достижимо. Мы и дальше намерены двигаться в этом направлении.

- Не получается пока обойти вниманием вопросы эпидемиологические. Как республика проходит рынешний сезон ОРВИ, с одновременной циркуляцией гриппа и коронавируса?

- Мы научились лечить и сопровождать коронавирус, при этом реагируя и на иные инфекции, так что в целом ситуация в здравоохранении устойчивая. Мы фиксируем больше случаев коронавируса, чем в 2020 году, но при этом число госпитализированных одномоментно не превышает 50 человек, большинство лечится амбулаторно, есть медикаменты, отработаны подходы к лечению. У нас даже школ на карантине практически нет.

Коронавирус, видимо, действительно приобретает сезонный характер, а реагировать на наплывы инфекций в определенный период мы научились. Чтобы не заболеть, нужно принимать всем хорошо известные меры предосторожности: делать прививки, вести здоровый образ жизни, при необходимости использовать средства индивидуальной защиты.