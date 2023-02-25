Как стать счастливым: названы три элементарных правила

Счастье – это гармония внутри Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сейчас вам станет чуточку грустно, но за счастье реально нужно побороться. То есть хотя бы преодолеть собственную лень. Перефразируя поговорку, под лежачий камень вода, то есть, счастье, не течет! И эксперты подскажут верные направления, чтобы достичь если не счастья, то хотя бы ощущения спокойствия и гармонии.

- Ведь в первую очередь, счастье – это гармония внутри. И если ее нет, то все остальные факторы не имеют значения, – считает Гульнара Хакимова, психолог, автор трилогии «Зеленая книга. Учебник, как быть счастливым».

ЧУВСТОВАТЬ ТЕЛО, ЛАДИТЬ С УМОМ И ПОНИМАТЬ СВОИ ЭМОЦИИ

По мнению Хакимовой, стабильному ощущению счастья способствуют три фактора: телесный, эмоциональный и умственный.

1. Позаботьтесь о теле

Чтобы в теле вырабатывались гормоны счастья, необходимы особые условия. В идеале это сон с 22 часов до 6 утра. Поздние подъемы, работа ночью мешают выработке этих гормонов. Непременное условие – продуманное питание. Убрать консерванты, химические добавки, кофеин, продукты, содержащие энергетики. Обязательно движение. Простая зарядка, танцы с утра под музыку, пробежка, йога способствуют поднятию вашего жизненного тонуса. Очень важна ежедневная прогулка от 1 часа в день, желательно в дневное время.

2. Постарайтесь не крутить в голове негативные мысли

Да, зачастую наш ум постоянно прокручивает различные мысли, и очень часто они бывают негативными. Особенно в условиях постоянно стресса.Умение отслеживать и выбирать то, о чем мы думаем, влияет и на наше ощущение счастья.

Очень часто мы думаем не свои мысли. Проносится в голове комментарии голосом нашей мамы, бабушки, начальника. И мы начинаем крутить в голове эту «жвачку». Настроение, конечно, падает. Какой выход? Отключить эти мысли силой воли. Это возможно. Просто нужно немножко потренироваться.

3. Любите работу, себя и жизнь

Третий «кит» счастья — это, конечно, наши чувства, эмоции. Когда мы занимаемся тем, к чему лежит наша душа, мы рады. Когда увлечение становится нашей работой, то весь день превращается в сплошной поток счастья. Наверняка вы не раз слышали фразу: найдите работу, которую вы полюбите, и больше не будете работать ни одного дня. «То есть занимайтесь тем, что вам нравится, и вы будете счастливы», – подводит итоги Гульнара Хакимова.

- К сожалению, для многих людей работа является только источником дохода, и ни о каком счастье и удовольствии речи не идет, – говорит Наталья Кожевникова, наставник по профессиональной реализации. - Хорошая новость в том, что в наш век трансформаций этот шаблон рушится. И все больше людей с каждым днем меняют сферу деятельности и находят для себя новые решения – как быть с работой в счастливых отношениях. Возможно, сейчас вы думаете, что речь идет о ком угодно, только не о вас. Что именно в вашем случае найти счастье в работе невозможно, потому что существует миллион «но». Или что уже было сделано много попыток, но результата нет. Поверьте, это лишь ограничения, которые вы сами поставили. И также самостоятельно можете убрать. Все, что нужно сделать – захотеть.

ЧТО НУЖНО ЕСТЬ ДЛЯ ПОЛНОГО СЧАСТЬЯ

О том, как хорошая физическая форма и здоровое питание способствуют достижению счастья рассказывает Ирина Гаврилина, фитнес-инструктор и специалист по питанию.

- Болезни и дефициты витаминов отрицательно сказываются на нашем самочувствии и качестве жизни, - говорит Ирина Гаврилина. - Многие знают, что любовь к сладкому и жирному (то есть употребление простых углеводов и насыщенных жирных кислот) может привести к возникновению сахарного диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Дефицит железа в рационе – к железодефицитный анемии, а недостаток йода, селена, меди, цинка, дефицит белка в организме (особенно аминокислоты тирозина) – к развитию проблем со щитовидной железой. Я уже не говорю о проблемах с ЖКТ при постоянном употреблении фастфуда и недостаточном употреблении фруктов, овощей, зелени, которые содержат клетчатку. И о каком счастье тут может быть речь при плохом самочувствии и всех этих заболеваниях?!

Для поддержания хорошего самочувствия, следуйте простым правилам:

- употребляйте достаточное количество клетчатки, то есть старайтесь включать в рацион фрукты, овощи, ягоды и зелень различной цветной гаммы – это источники различных минералов и витаминов;

- ешьте субпродукты (печень, почки и прочий ливер — прим. Ред.), они являются источником полноценного белка, железа, витаминов группы В;

- уменьшите потребление рафинированных углеводов (сладкие газировки, сахар, фастфуд, кондитерские изделия), эти продукты только очень калорийны, но и фактически бесполезны как источники витаминов и минералов;

- включайте в меню больше ненасыщенных жиров (в частности, омега-3 и -9): оливковое масло, красную рыбу, авокадо, орехи и т.д., и старайтесь исключить употребление транс-жиров (промышленные кондитерские изделия, маргарин);

- пейте достаточное количество чистой питьевой воды;

- не переедайте, ешьте маленькими порциями: для поддержания стабильности веса количество потребляемой энергии должно равняться количеству потраченной.

Ну и, конечно, не забывайте про важность активного образа жизни. Даже если вы не любите спорт, начните хотя бы гулять по 30-40 минут в день: тренировки ускоряют метаболизм и способствуют выработке многих важных гормонов в жизненном цикле организма.

Счастье – понятие сложное и непостижимое. Однако хорошее самочувствие, профессиональная самореализация, психологическое благополучие – его прочный фундамент. У кого-то получится построить на этом фундаменте дворец, у кого-то теплый уютный дом, полный счастья и любви.

КСТАТИ

А есть настоящие продукты счастья!

- Для производства серотонина организму очень нужны аминокислоты, особенно триптофан, а получить их можно только из белка, - объяснила нам врач-диетолог Людмила Денисенко. - Триптофан содержится в грибах, мясе, молоке, йогурте, твороге, рыбе, овсе, бананах, сушеных финиках, арахисе, кунжуте, кедровых орехах. И, к сожалению, из растительных продуктов триптофан усваивается намного хуже. И, кстати, его усвоению помогают наши мышцы, поэтому не забывайте все же поддерживать их в хорошей форме.

Какие еще продукты надо включить в рацион для полного счастья.