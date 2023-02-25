Зеленского снова бросает от эйфории к истерике: "Я думать не хочу, и вы об этом не думайте"

Владимир Зеленский 24 февраля дал пресс-конференцию для украинских и зарубежных журналистов. Фото: REUTERS

Владимир Зеленский 24 февраля дал пресс-конференцию для украинских и зарубежных журналистов. Иностранцам, по украинской традиции, уважения оказали больше, чем местным, но главным в этом общении главы Незалежной с прессой стало то, что Зеленский предался отчаянным мечтаниям, нахамил по адресам других государств, немножко поплакал (чудовищным усилием воли выдавил из себя слезу, вспомнив про родителей, которых отправил проживать в Израиль), поклеветал, как водится, на Россию и поугрожал всему миру, если не будут слушаться Украину. В общем, отработал практически по обычной программе, разве что денег не просил. Но откуда у журналистов деньги?

Для начала Зеленский заверил всех: "Я уверен, что победа будет. Я очень надеюсь, что это будет в этом году". И заявил, что у Киева "для этого все есть - мотивация, уверенность, друзья, дипломатия. Мы объединили все силы против этого нашествия". Но тут же поправился, что, мол, победа будет, если все, включая западных партнёров, будут выполнять в полном объёме "домашнюю работу". Видимо понял, что если есть все, то как-то неудобно просить что-то еще. И тут же не удержался и уколол Порошенко: " Смысл в том, что мы победим с таким президентом, который есть. А вот с тем, что был, мы не победили".

Потом немного пококетничал, отвечая на вопрос о своей самой большой ошибке: "Я не знаю, мне кажется, их у меня было достаточно. Я ежедневно работаю с утра до вечера, я делаю выбор. Я живой человек, и ежедневно я, наверное, ошибаюсь. Главное, чтобы у меня, как у президента, не было фатальных ошибок, из-за которых я, как гарант Конституции и гарант защиты страны, могу ее с вами потерять. Слава Богу, такой ошибки не было". Мне кажется, что он так и не понял, что страну он уже потерял, а оставшееся от нее полноценной страной не является.

Но дальше пошли сплошь самовосхваления и руководящие указание всем подряд.

США: "Если США прекратят поддержку Украины, то они потеряют НАТО, потеряют лидерские позиции в мире… Если Украина проиграет, то Россия пойдет войной на страны НАТО, в Прибалтику, и США тогда придется отправлять своих солдат на войну".

Великобритании: "Вы из Британии? Где наши самолеты Тайфун? Спросите там у моего друга Риши" – это Зеленский отреагировал так на вопрос британского журналиста.

Китаю: " Насколько мне известно, Китай уважает территориальную целостность. Поэтому он должен сделать все, чтоб Россия вышла с нашей территории". При этом Зеленский еще и унизил Пекин, заявив, что тот не может и не должен выдвигать какие-то мирные инициативы: "Считаю, что субъектом мирных инициатив может быть только та стран, на территории которой боевые действия". Байдену, Бербок, Макрону и прочим деятелям велено тоже заткнуться, или им можно?

Просто замечательно выстраивает свои отношения со странами-союзниками Вольдемар. Не была бы им так необходима Украина в качестве тарана против России, Зеленский бы уже побитой шавкой валялся на половичке в прихожей за такие выкрутасы. Но сейчас он явно на коне перед Западом и пользуется моментом вовсю.

Ужаснулся тому, что кто-то может не верить в победу Незалежной до 24 февраля 2024 года: " Я даже не хочу думать о таком, что через год мы будем все в такой же ситуации, как сегодня. Это была бы драма. Я даже не хочу об этом думать, и вы не думайте". А вот тут он верно подметил. Через год Зеленский вспомнит нынешний февраль, как хорошее и счастливое время, когда все было намного лучше.

Примечательно, что Зеленский из состоянии эйфории моментально переходил к истерике: "Для начала, пожалуйста, уважайте наше право жить на нашей земле! Выйдите из нашей территории". При этом, естественно, про то, что такое же гражданское население хотело жить в Донбассе со своей инфраструктурой, Зеленский упомянуть просто был не в состоянии, иначе весь имидж жертвы агрессии обрушился бы в один миг. Как не мог и рассказать о том, что большая часть жертв среди мирного украинского населения на контролируемой Киевом территории – это результат "работы" украинских военных.

Примечательно, что Зеленский пытается выставить Украину фактически в качестве идеала, убеждая всех, как "плохо обстоят дела в России".

- Если бы они (россияне) просто думали о своей свободе слова, демократии, экономических реформах, чтобы они не были нищими, чтобы у них не было рабства и так далее, они были бы богатым государством, - заявил он тут намедни. И можно было бы даже задуматься на минутку о смысле им сказанного, если бы это говорил не глава государства, который за год умудрился потерять несколько сотен тысяч солдат ВСУ, 15 миллионов человек, ставших беженцами или гражданами другого государства, около ста месторождений полезных ископаемых, уничтожить науку и промышленность (падение ВВП от 30; до 35%, а в высокотехнологичных отраслях гораздо больше), запретивший все оппозиционные партии, закрывший десятки СМИ, уничтоживший систему здравоохранения, ликвидировавший права и свободы граждан своей страны. Но ничему из вышеперечисленных тем на пресс-конференции у Зеленского не нашлось и секунды.