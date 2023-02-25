Герой спецоперации «Z» матрос Мукашов вызвал артподдержку и пошел на штурм

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Молись Богу — от Него победа. Бог наш генерал, Он нас и водит», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Вежлив бывает и палач».

НАНЕС ВРАГУ ОБЕЗОРУЖИВАЮЩИЙ УДАР

Старший лейтенант Андриян Иванов

Старший лейтенант Андриян ИВАНОВ Фото: Минобороны РФ

«Гаубичный самоходный артиллерийский взвод под командованием старшего лейтенанта Андрияна Иванова выполнял боевую задачу по нанесению огневого поражения живой силе и технике противника на одном из тактических направлений. Спустя некоторое время противник открыл ответный артиллерийский огонь, и взвод Андрияна приступил к смене позиций. В это время с командного пункта поступила информация о большом скоплении живой силы и военной техники противника с целью нанесения удара во фланг наших подразделений. Оценив обстановку, несмотря на опасность от продолжающегося артиллерийского обстрела со стороны основных сил противника, Иванов запросил координаты группы, готовящейся к прорыву обороны на фланге, в кратчайшие сроки организовал наведение орудий на цель и открыл огонь из всех орудий. В результате грамотных и отважных действий Иванова и его подчиненных противнику нанесено огневое поражение, в результате чего было уничтожено большое количество живой силы и 5 единиц военной техники врага. Попытка националистов обойти наши подразделения с фланга провалилась, после чего боевики были отброшены на исходные позиции. Смелые и решительные действия старшего лейтенанта Андрияна Иванова, а также профессионализм его подчиненных позволили отразить атаку противника и удержать рубеж обороны».

ВЫЗВАЛ АРТПОДДЕРЖКУ И ПОШЕЛ НА ШТУРМ

Старший матрос Ренат Мукашов

Старший матрос Ренат МУКАШОВ Фото: Минобороны РФ

«Пулеметчик старший матрос Ренат Мукашов, действуя в составе своего подразделения, выполнял боевую задачу по выявлению позиций украинских националистов в заданном районе. Продвигаясь по маршруту Ренат обнаружил замаскированный опорный пункт противника. Мукашов оперативно передал координаты позиций боевиков, после чего по ним был нанесен артиллерийский удар.

После артподготовки группа военнослужащих, в составе которой действовал Ренат, приступили к штурму опорного пункта врага. В результате смелых и решительных действий старшего матроса Рената Мукашова и его товарищей враг понес большие потери и был вынужден отступить с занимаемых позиций. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, старший матрос Мукашов награжден медалью «За отвагу»».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На Большой сцене Центрального академического театра Российской Армии состоялся Вечер-посвящение героям России «Наши маяки». Зрителями концерта стали ветераны Великой Отечественной войны, семьи военнослужащих, юнармейцы и кадеты.

Фото: Минобороны РФ

Зрителей приветствовал ветеран Великой Отечественной войны адмирал в отставке Свет Саввич Турунов. Народная артистка РСФСР Алина Покровская прочла стихи Марины Цветаевой «Генералам двенадцатого года», песню «От героев былых времен» из к/ф «Офицеры» вместе с ней исполнила Первая фронтовая творческая бригада. В программе Вечера–посвящения прозвучали стихи современных поэтов, написанные с начала проведения Специальной военной операции и в предшествующие годы.

Фото: Минобороны РФ

Для зрителей также выступили, народный артист России Валерий Абрамов, заслуженный артист России Александр Топчий и молодые артисты Театра. В исполнении заслуженной артистки Чеченской республики Анны Осиповой – певицы Юты прозвучали песни собственного сочинения «Струна» и премьера «Я буду ждать тебя». Лирическую композицию певица написала по дороге из Луганска и посвятила всем, кто ждет своих любимых и дорогих людей.

Фото: Минобороны РФ

Впервые вечер-посвящение «Наши маяки» состоялся 11 ноября 2022 года, был с воодушевлением встречен зрителями.