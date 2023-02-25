Россия уверена в Путине, а Путин – в России

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Практически каждое выступление президента России сразу попадает в центр общественного внимания не только в нашей стране, но и во многих государствах мира. "Ничего нового Путин не скажет, никто не будет смотреть," – каждый раз уговаривают себя и своих сторонников российские либералы и иностранные руководители и эксперты, но Путин еще не успевает отойти от микрофона, а они уже начинают обсуждать, как он снова "ничего не сказал", тем самым признаваясь, что смотрели и делали это, не отрываясь от экрана. Не стало исключением и Послание президента Федеральному собранию РФ, которое он озвучил 21-го февраля.

Всероссийский центр изучения общественного мнения традиционно провел опрос по поводу прозвучавшего послания и того, как его тезисы и само выступление восприняли граждане России. Результаты получились не просто интересными, а вполне убедительными даже для пессимистов и скептиков.

Положительное впечатление послание произвело на 81% смотревших его. Равнодушным оставило 3% респондентов, а отрицательно (причем, скорее отрицательно) отнеслись к нему 11%. Еще 5% затруднились с ответом. Примечательна здесь динамика по годам. Положительное отношение к Посланиям в течение последних лет непрерывно росло: 66% - в 2019-м, 72% - в 2021-м, и 81% - в нынешнем.

Среди участников опроса 74% посчитали важными все темы (и большинство тем), поднятые Путиным в своем выступлении. Для 23% респондентов значимыми оказались только часть вопросов. Еще 3% посчитали, что вопросы были малозначимыми.

Еще три вопроса в опросном списке касались непосредственно восприятия президента Путина. 88% посчитали, что он четко и понятно сформулировал свою позицию. И только у 6% остались какие-то сомнения по этому вопросу (позитивное изменение с 2019 по этому пункту с 2019-го +8%). 78% посчитали, что Путин был искренен в своей речи, в неискренности президента заподозрили 9%, а затруднились с ответом 13%. И здесь тоже динамика позитивная – в 2019-м искренним Послание Путина посчитали 54%, а неискренним 23% респондентов.

И, наконец, последний вопрос – были ли населению интересны те темы, которые президент затронул в своем выступлении. И здесь тоже цифры более, чем просто уверенные. Интересным все выступление (или бОльшую его часть) посчитали 82%, а вот неинтересным или интересным только в малой части – 16% участников опроса.

ЭКСПЕРТ "КП" старший научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Кирилл Подъячев в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал, почему к этому Посланию президента было приковано такое внимание.

- Насколько я в курсе, это Послание слушали в мире больше, чем какое-либо другое. Или какого другого лидера в мире. БОльшую аудиторию собирает разве что Папа Римский и то лишь потому, что Римско-католическая церковь – это самая большая религиозная конфессия в мире. Даже включали трансляцию и в Китае, и в Индии, и в Африке, чего раньше не было. Би-би-си вела прямую трансляцию с синхронным переводом. В мире пробудился большой интерес к тому, что, вообще, происходит. Специалисты уже лет 20 говорят о тектонических сдвигах в мире, но лишь сейчас это стало очевидным. И волею судеб (верующие скажут, что по промыслу Божьему) Россия оказалась в эпицентре этого слома. И понятно, что все, кто пытается понять происходящее, обращают сейчас взор на Россию. Даже в самих западных странах, где раньше искали смыслы в Вашингтоне, сейчас наступает разочарование, поскольку оттуда смыслов особых не поступает, люди ищут, за какую реальную альтернативу могут зацепиться. Тем более, что всем в мире интересно, когда происходят такие события, как что оценивается в такой нестабильной ситуации, как смотрит лидер страны на происходящее, и что он скажет людям.

- И что можно отметить здесь в речи Путина?

- Вот это очень интересно. Во-первых, он почти ничего не сказал о военной составляющей, об армии. Ничего. О том, где и как идут бои, что многих волнует. Не то что конкретики никакой, просто обошел стороной эту тему. Он не трубит о победе, он в ней просто уверен. Это дело для него решенное. Зато Путин много говорил о социальных гарантиях, о том, что мы не отступим. А еще большая часть Послания была посвящена вопросам развития страны, развития искусственного интеллекте, экономики. Это еще послание и внешнему миру, мол, при том, что против нас весь так называемый цивилизованный мир, Россия думает не только о том, как выжить, но и как развиваться дальше. Это, мне кажется, и для мира очень хорошее послание, для той его части, которая не собирается, что называется, сдаваться на милость Запада. Для Китая, Индии, для стран Африки. Мне кажется, это даже в большей степени внешнеполитический характер. И это очень важно.