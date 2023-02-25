Официальный журнал ЕС опубликовал список попавших под 10-пакет Евросоюза против России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный журнал ЕС опубликовал список попавших под 10-пакет Евросоюза против России. Всего в "черном списке" 87 физических и 34 юридических лиц. В частности, среди них:

- военкор "Комсомольской правды" Александр Коц;

- журналист Марина Ахмедова;

- председатель СПЧ Валерий Фадеев;

- омбудсмен Татьяна Москалькова;

- врач Леонид Рошаль;

- зампред правительства Мособласти Вячеслав Духин;

- глава Россотрудничества Евгений Примаков;

- исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский;

- заместитель гендиректора «Первого канала» Кирилл Клейменов;

- замгендиректора Национальной Медиа Группы Александр Акопов

- военачальник Алексей Авдеев;

- военачальник Михаил Теплинский;

- военачальник Сергей Каракаев;

- главред «Россия 24» Евгений Бекасов;

- бывший глава «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев.

Среди организаций в санкции включены:

- Альфа-банк;

- Росбанк;

- Тинькофф банк;

- ООО «Коммерческие автомобили—группа ГАЗ»;

- ряд предприятий «Росатома»;

- медиагруппа «Патриот»;

- Национальная перестраховочная компания.