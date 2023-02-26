Военная спецоперация на Украине 26 февраля 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 февраля 2023 года.

Российские военные уничтожили порядка 30% колонны на марше уничтожено нашей артиллерией и армейской авиацией ВСУ, которую перебрасывали в район города Кременная, об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

25 февраля 2023 года воздушная тревога объявлялась во всех регионах Украины. Данная информация была размещена в онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.

Бывший морской пехотинец армии США Трой Оффенбекер, участвующий в боевых действиях на стороне ВСУ, заявил, средняя продолжительность жизни на передовой составляет около четырех часов", - заявил американский наемник, назвав бои у города Артемовска «мясорубкой».

Минобороны РФ заявило об уничтожении пунктов временной дислокации подразделений морской пехоты и сил специальных операций противника в районе населённого пункта Глухое Днепропетровской области.

Российские военные освободили населенный пункт Ягодное в ДНР. Речь шла о населенном пункте в окрестностях Артемовска, об этом сообщил Евгений Пригожин.