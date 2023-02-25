На Берлинском кинофестивале победила французская документальная картина о психиатрической лечебнице

Режиссер Николас Филиберт был удостоен премии "Золотой медведь" за лучший документальный фильм Фото: REUTERS

Главный приз Берлинского кинофестиваля, «Золотой медведь», достался документальной французской картине «Адамант». Речь в ней идет об уникальной психиатрической больнице, построенной в Париже в 2019 году. Она стоит прямо на реке Сене и соединена с берегом мостиком. Поставил фильм 72-летний Николя Филибер, классик современной документалистики.

Вторая по значению награда, Большой приз жюри, досталась немецкой картине «Красное небо» (по-английски она называется «В пламени»), снятой Кристианом Петцольдом. Это история о молодых людях, решивших провести лето в дачной местности на берегу Балтийского моря и вступивших в запутанные отношения. Тем временем в окрестных лесах разгорается пожар, небо краснеет от пламени, с него, словно снег, летит пепел…

Третий по значению Приз жюри получил португалец Жоао Канижу за картину «Жить плохо» - рассказ о несчастных женщинах из одной семьи, которые управляют старым отелем и живут отнюдь не в согласии. У одной из них, например, жестокое биполярное расстройство; к ней приезжает погостить дочь, и конфликты обостряются…

Лучшим режиссером назвали французского ветерана Филиппа Гарреля, снявшего «Ковш Большой Медведицы» (Le grand chariot, или, по-английски, The Plough: то, что русские видят в небе как ковш, французам кажется большой тележкой, а англичанам - плугом). Речь там идет о династии кукольников, а снялись в картине дети Гарреля - Луи, Эстер и Лена.

Приз за лучший сценарий получила немецкая авангардистка Ангела Шанелек, снявшая фильм «Музыка», который смогли раскусить далеко не все кинокритики. Легенда о царе Эдипе в версии сценаристки и режиссера предстает максимально запутанной, полной образов и метафор, истолковывать которые можно как угодно.

Приз лучшему исполнителю/исполнительнице главной роли (с недавних пор в Берлине вручают один приз, не деля кандидатов по половому признаку на лучших актеров и лучших актрис) получила совсем юная София Отеро, сыгравшая в испанской драме «20 000 видов пчел». Лучшим (-ей) исполнителем/исполнительницей роли второго плана назвали немку Теа Эре («До конца ночи»). Наконец, отдельного приза «за художественный вклад» удостоилась оператор Элен Лувар, снявшая фильм «Диско бой».

Берлинский кинофестиваль проходил в этом году в 73-й раз, председательницей жюри стала американская актриса Кристен Стюарт. Единственный российский фильм, показанный на киносмотре, назывался «Клетка ищет птицу», он вошел в программу Encounters («Встречи»). Поставила его ученица Александра Сокурова Малика Мусаева. Ему не досталось никаких призов.