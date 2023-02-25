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Звезды25 февраля 2023 20:09

На Берлинском кинофестивале победила французская документальная картина о психиатрической лечебнице

Единственный российский фильм, вошедший в официальную программу, остался без наград
Николай ГЕРАСИМОВ
Николай ГЕРАСИМОВ
Режиссер Николас Филиберт был удостоен премии "Золотой медведь" за лучший документальный фильм

Режиссер Николас Филиберт был удостоен премии "Золотой медведь" за лучший документальный фильм

Фото: REUTERS

Главный приз Берлинского кинофестиваля, «Золотой медведь», достался документальной французской картине «Адамант». Речь в ней идет об уникальной психиатрической больнице, построенной в Париже в 2019 году. Она стоит прямо на реке Сене и соединена с берегом мостиком. Поставил фильм 72-летний Николя Филибер, классик современной документалистики.

Вторая по значению награда, Большой приз жюри, досталась немецкой картине «Красное небо» (по-английски она называется «В пламени»), снятой Кристианом Петцольдом. Это история о молодых людях, решивших провести лето в дачной местности на берегу Балтийского моря и вступивших в запутанные отношения. Тем временем в окрестных лесах разгорается пожар, небо краснеет от пламени, с него, словно снег, летит пепел…

Третий по значению Приз жюри получил португалец Жоао Канижу за картину «Жить плохо» - рассказ о несчастных женщинах из одной семьи, которые управляют старым отелем и живут отнюдь не в согласии. У одной из них, например, жестокое биполярное расстройство; к ней приезжает погостить дочь, и конфликты обостряются…

Лучшим режиссером назвали французского ветерана Филиппа Гарреля, снявшего «Ковш Большой Медведицы» (Le grand chariot, или, по-английски, The Plough: то, что русские видят в небе как ковш, французам кажется большой тележкой, а англичанам - плугом). Речь там идет о династии кукольников, а снялись в картине дети Гарреля - Луи, Эстер и Лена.

Приз за лучший сценарий получила немецкая авангардистка Ангела Шанелек, снявшая фильм «Музыка», который смогли раскусить далеко не все кинокритики. Легенда о царе Эдипе в версии сценаристки и режиссера предстает максимально запутанной, полной образов и метафор, истолковывать которые можно как угодно.

Приз лучшему исполнителю/исполнительнице главной роли (с недавних пор в Берлине вручают один приз, не деля кандидатов по половому признаку на лучших актеров и лучших актрис) получила совсем юная София Отеро, сыгравшая в испанской драме «20 000 видов пчел». Лучшим (-ей) исполнителем/исполнительницей роли второго плана назвали немку Теа Эре («До конца ночи»). Наконец, отдельного приза «за художественный вклад» удостоилась оператор Элен Лувар, снявшая фильм «Диско бой».

Берлинский кинофестиваль проходил в этом году в 73-й раз, председательницей жюри стала американская актриса Кристен Стюарт. Единственный российский фильм, показанный на киносмотре, назывался «Клетка ищет птицу», он вошел в программу Encounters («Встречи»). Поставила его ученица Александра Сокурова Малика Мусаева. Ему не досталось никаких призов.

КультураКультура: кино