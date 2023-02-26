Владимир Путин: если мы пойдем по пути Запада, русский народ не сохранится. Будут «московиты», «уральцы»…

Мы выделили главное, о чем сказал президент Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Путин дал большое интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1». Он рассказал как будут развиваться отношения России в мире после приостановлении договора о стратегических наступательных вооружениях, какие планы у запада на народ России и понимает ли Европа, что США пытаются их подмять под себя. Главное, о чем сказал президент:

ЧТО ДОЛЖНЫ ПОНЯТЬ США?

Это их дело, чего понимать, чего не понимать. Мы не можем им (США и НАТО в целом, - ред.) в башку залезть. Нам нужно сохранять свою страну, обеспечивать безопасность, стратегическую стабильность. В этих условиях, когда блок НАТО с подачи американцев (те пинками их гнали, чтобы они сделали это заявление) сделали претензию на то, чтобы участвовать в этом диалоге (о СНВ, - ред.). Они же формально не являются страной в этом договоре. (В нем, - ред.) Две стороны – Россия и США. НАТО сделало заявление, сделало и заявку на дискуссию по этому вопросу. Пожалуйста, мы не возражаем.

БУДЕМ СЧИТАТЬ БОЕГОЛОВКИ БРИТАНИИ И ФРАНЦИИ

Мы в свое время пошли на то, чтобы вынести их за скобки. Имели в виду разрядку и то, что НАТО объявило себя чуть ли не демилитаризованной организацией. Они говорили, что это политическая организация, а не военный блок. Ну где же он не военный? Поэтому мы вынуждены вернуться к обсуждению этой темы «с центра поля».

«МЫ СЕБЯ ТАК ВЕСТИ НЕ БУДЕМ»

После развала СССР ситуация в мире меняется. Появляются новые центры силы. Это естественно должно сказаться на приоритетах в строительстве международных отношений. Мы согласны. Мы этому не препятствовали никогда. Но против чего мы выступали? Против того, чтобы новый мир, который складывался, выстраивался только в интересах одной страны - в данном случае США. А они хотят сделать именно это.

Все это понимают. В том числе их сателлиты. Но в силу различных причин, в первую очередь большой зависимости в сфере экономики, обороны, они думают борьба с Россией - это тот совпадающий интерес, который у них есть со штатами. Сателлиты включаются в эту борьбу. Но они отдают себе отчет, что США делают только то, что соответствует их эгоистическим интересам. У Франции отобрали заказ на подводные лодки в Австралии, унизили страну, и все умылись, сказали: «Спасибо большое, заходите еще».

Мы себя так вести не будем. И в конечном итоге - такая позиция - борьба за многополярный мир, за уважение всех и каждого, на международной арене, за учет интересов каждого, она нисколько не сомневаюсь, возобладает.

РАЗОБРАТЬ НА МЕЛКИЕ КУСОЧКИ

У них одна цель - раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть - Российскую Федерацию. И потом, может быть, они и примут нас в так называемую «семью цивилизованных народов», но только каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль.

Если мы пойдем по этому пути, судьбы многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться. Не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос как русский народ в том виде, в котором есть сегодня. Ну будут «московиты» какие-нибудь, «уральцы» и так далее.

ВСЕ ДАВНО ИЗВЕСТНО

Эти планы изложены на бумаге. Просто мы в условиях выстраивания отношений, старались не говорить об этом. Из партнерских соображений. А теперь, когда после развала СССР их попытки переделать мир исключительно под себя, довели до такой ситуации, конечно, мы вынуждены реагировать.

УСЛОВИЕ ПОБЕДЫ РОССИИ

Когда народ России сплочен, един, нам нет равных. И это главнейшее условие всех наших достижений и всех наших побед