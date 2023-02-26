Минобороны России ликвидировало в ДНР ремонтную базу ВСУ

Наши воины сожгли два склада с боеприпасами ВСУ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США Фото: ТАСС

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге данные о потерях ВСУ за минувшие сутки: на Купянском направлении уничтожены шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ численностью до 60 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 130 пособников киевского режима, на Донецком свыше 100, на Южно-Донецком и Запорожском более 75, на Херсонском до 70 украинских националистов.

В этих боях наши воины сожгли два склада с боеприпасами ВСУ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, а также десятки танков, бронемашин, самоходок, пушек и автомобилей.

За сутки нашей армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 103-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 167-ми районах.

Генерал-лейтенант отметил ликвидацию в Авдеевке узла связи 110-й мотопехотной бригады ВСУ, а в Старорайском ремонтно-восстановительной базы вооружения и военной техники украинских националистов.

Подразделениям противовоздушной обороны в районе Голубовки Харьковской области удалось сбить вертолет Ми-8 воздушных сил Украины и семь беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

390 - самолетов.

211 - вертолетов.

3243 - беспилотных летательных аппарата.

405 - зенитных ракетных комплексов.

8042 - танка и других боевых бронированных машин.

1045 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4222 - орудия полевой артиллерии и минометов.

8556 - единиц специальной военной автомобильной техники.