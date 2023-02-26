Минобороны России ликвидировало в ДНР ремонтную базу ВСУ

Наши воины сожгли два склада с боеприпасами ВСУ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США
Фото: ТАСС
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге данные о потерях ВСУ за минувшие сутки: на Купянском направлении уничтожены шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ численностью до 60 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 130 пособников киевского режима, на Донецком свыше 100, на Южно-Донецком и Запорожском более 75, на Херсонском до 70 украинских националистов.
В этих боях наши воины сожгли два склада с боеприпасами ВСУ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, а также десятки танков, бронемашин, самоходок, пушек и автомобилей.
За сутки нашей армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 103-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 167-ми районах.
Генерал-лейтенант отметил ликвидацию в Авдеевке узла связи 110-й мотопехотной бригады ВСУ, а в Старорайском ремонтно-восстановительной базы вооружения и военной техники украинских националистов.
Подразделениям противовоздушной обороны в районе Голубовки Харьковской области удалось сбить вертолет Ми-8 воздушных сил Украины и семь беспилотников.
БОЕВАЯ СВОДКА
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
390 - самолетов.
211 - вертолетов.
3243 - беспилотных летательных аппарата.
405 - зенитных ракетных комплексов.
8042 - танка и других боевых бронированных машин.
1045 - боевых машин реактивных систем залпового огня.
4222 - орудия полевой артиллерии и минометов.
8556 - единиц специальной военной автомобильной техники.